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Dacă încerci să obții o sarcină de câteva luni sau de mai mult timp, este firesc să cauți răspunsuri despre inseminarea artificială și fertilizarea in vitro. Cele două proceduri apar frecvent în discuțiile despre infertilitate, însă au pași, indicații și limite diferite.

Alegerea nu depinde doar de cât de simplă sau de complexă pare o procedură. Medicul analizează vârsta ta, durata perioadei în care ai încercat să obții o sarcină, ovulația, permeabilitatea trompelor uterine, rezerva ovariană, sănătatea uterului, rezultatele spermogramei și istoricul vostru medical. Evaluarea îi include pe ambii parteneri, deoarece infertilitatea poate avea cauze feminine, masculine, mixte sau poate rămâne neexplicată după investigațiile uzuale.

Pe scurt: diferențele dintre inseminarea artificială și FIV

Criteriu Inseminare artificială intrauterină (IUI) Fertilizare in vitro (FIV) Unde are loc fertilizarea În corp, de regulă în trompa uterină În laborator Ce presupune Introducerea spermei preparate în uter, aproape de ovulație Recoltarea ovocitelor, fertilizarea lor în laborator și transferul unui embrion în uter Trompe uterine Este necesară permeabilitatea a cel puțin unei trompe Trompele nu participă la fertilizare Anestezie De regulă, nu este necesară Se folosește de obicei sedare la recoltarea ovocitelor Monitorizare Mai puține vizite, în multe cazuri Mai multe controale ecografice și analize Situații frecvente Factor masculin ușor, ovulație absentă sau neregulată, infertilitate fără cauză clară Trompe afectate, factor masculin moderat sau sever, endometrioză avansată, eșecuri după IUI Costuri În general, mai reduse În general, mai ridicate Probabilitate per procedură Depinde mult de diagnostic și de vârstă Poate fi mai mare per transfer în anumite situații, fără garanții

IUI nu fertilizează ovulul în laborator. Procedura ajută spermatozoizii preparați să ajungă mai repede în uter, iar fecundația are loc în organism. FIV presupune fertilizarea ovocitelor în laborator și observarea embrionilor în primele zile de dezvoltare.

O procedură mai puțin invazivă nu este automat potrivită pentru orice diagnostic. La fel, FIV nu reprezintă prima recomandare pentru fiecare persoană care întâmpină dificultăți în obținerea unei sarcini.

Ce este inseminarea artificială intrauterină și cum se desfășoară

În cele mai multe situații, termenul „inseminare artificială” se referă la inseminarea intrauterină, prescurtată IUI. În ziua procedurii, laboratorul pregătește proba de spermă și selectează spermatozoizii cu mobilitate bună. Medicul introduce apoi proba preparată în cavitatea uterină printr-un cateter foarte subțire.

Procedura are loc în apropierea ovulației. Uneori, medicul urmărește o ovulație spontană. În alte cazuri, recomandă medicație pentru stimularea ovarelor sau pentru declanșarea ovulației, urmată de monitorizare ecografică.

Etapele unei proceduri IUI

Consultația de fertilitate și evaluarea medicală a ambilor parteneri. Verificarea ovulației, a cavității uterine și a trompelor uterine. Monitorizarea ciclului natural sau stimularea ovariană, dacă medicul o recomandă. Ecografii pentru urmărirea foliculilor, adică structurile ovariene în care cresc ovocitele. Recoltarea și prepararea probei de spermă. Inseminarea intrauterină, realizată în câteva minute. Testul de sarcină, efectuat la data indicată de medic.

De regulă, IUI nu necesită anestezie. Poți simți un disconfort ușor sau crampe asemănătoare celor menstruale, dar acestea trec de obicei repede. Medicul îți spune dacă ai nevoie de recomandări speciale după procedură. Repausul la pat nu este indicat în mod obișnuit doar pentru că ai făcut o inseminare.

Ce este fertilizarea in vitro și ce etape implică

FIV este un proces prin care ovulul și sperma sunt fertilizate în laborator, pas cu pas. Medicul stimulează ovarele printr-un protocol adaptat răspunsului tău ovarian, apoi recoltează ovocitele prin puncție ovariană. Embriologii fertilizează ovocitele mature și urmăresc dezvoltarea embrionilor în laborator.

După câteva zile, medicul poate transfera un embrion în uter, în funcție de planul stabilit. Dacă există embrioni eligibili suplimentari, aceștia pot fi crioprezervați, cu acordul tău, pentru un transfer ulterior. Uneori, medicul recomandă amânarea transferului și congelarea embrionilor, de exemplu dacă organismul tău are nevoie de timp după stimulare sau dacă endometrul nu are caracteristicile dorite.

Etapele principale ale unui ciclu FIV

Consultația inițială și discutarea istoricului medical. Investigațiile de fertilitate și stabilirea bilanțului de infertilitate. Alegerea protocolului de stimulare ovariană. Administrarea medicației și monitorizarea prin ecografii și analize hormonale. Declanșarea maturării finale a ovocitelor. Puncția ovariană, realizată de obicei sub sedare. Fertilizarea ovocitelor în laborator. Monitorizarea embrionilor de către echipa de embriologie. Transferul embrionar sau crioprezervarea embrionilor. Administrarea tratamentului recomandat și testul de sarcină.

Laboratorul de embriologie are o contribuție importantă în FIV, deoarece aici au loc fertilizarea și dezvoltarea timpurie a embrionilor. Echipa medicală urmărește fiecare etapă și adaptează protocolul în funcție de datele obținute pe parcurs.

FIV convențională și ICSI: care este diferența

La FIV convențională, embriologul pune ovocitele în contact cu spermatozoizi selectați, iar fertilizarea are loc în laborator. La ICSI, embriologul injectează un spermatozoid într-un ovocit matur. Medicul recomandă mai frecvent ICSI dacă spermograma arată modificări importante, dacă au existat probleme de fertilizare într-un ciclu anterior sau dacă sunt puține ovocite disponibile.

ICSI este o tehnică utilizată în cadrul unui ciclu FIV, nu un tratament complet separat. Alegerea între FIV convențională și ICSI se face după evaluarea ovocitelor, a spermei și a istoricului reproductiv.

Când poate fi recomandată inseminarea artificială

IUI poate reprezenta o variantă potrivită în cazuri atent selectate. Medicul poate discuta această opțiune dacă trompele uterine sunt permeabile, uterul nu prezintă probleme care împiedică implantarea, iar parametrii spermei permit prepararea unei probe adecvate.

IUI intră frecvent în discuție în următoarele situații:

ovulație neregulată sau absentă, după ce medicul o poate regla ori induce;

infertilitate fără o cauză identificată la investigațiile uzuale;

factor masculin ușor, cu parametri suficienți după prepararea spermei;

dificultăți de contact sexual sau factori cervicali;

utilizarea spermei de donator, conform cadrului medical și legal aplicabil;

femei singure care explorează opțiunile reproductive disponibile și au trompe permeabile.

Înainte de IUI, medicul verifică de obicei permeabilitatea trompelor. Dacă ambele trompe sunt blocate, spermatozoizii și ovocitul nu se pot întâlni în mod natural, iar inseminarea nu rezolvă această problemă.

Stimularea ovariană poate crește numărul de foliculi. Din acest motiv, medicul urmărește atent răspunsul ovarian și poate amâna ciclul dacă apar prea mulți foliculi maturi. Astfel reduce riscul unei sarcini multiple.

Când are IUI șanse mai mici

Inseminarea artificială are limite clare. Medicul nu o recomandă de obicei dacă există obstrucție bilaterală a trompelor, factor masculin sever, endometrioză moderată sau avansată, rezervă ovariană redusă în anumite contexte ori mai multe inseminări nereușite.

Vârsta are și ea impact asupra deciziei. Pentru o femeie de 38 de ani cu infertilitate de câțiva ani, trompe afectate și o spermogramă modificată, repetarea IUI poate aduce o probabilitate redusă. Într-un caz precum acesta, medicul poate discuta mai devreme despre FIV.

Când se recomandă fertilizarea in vitro

Medicul poate propune proceduri de fertilizare in vitro dacă investigațiile arată că inseminarea nu ar aduce o probabilitate realistă de sarcină sau dacă FIV oferă o abordare mai potrivită pentru diagnosticul vostru.

Indicațiile frecvente includ:

trompe uterine blocate, absente sau afectate după infecții, intervenții sau sarcini extrauterine;

factor masculin moderat ori sever, mai ales dacă medicul recomandă ICSI;

endometrioză care afectează anatomia pelvină, ovarele sau funcția trompelor;

infertilitate de lungă durată fără cauză clară;

eșecuri după inseminări efectuate cu indicație corectă;

răspuns slab la tratamente de stimulare sau rezervă ovariană care necesită o strategie adaptată;

folosirea ovocitelor, spermei sau embrionilor donați, în limitele legislației aplicabile;

prezervarea fertilității înaintea unor tratamente care pot afecta funcția ovariană.

FIV poate oferi informații despre numărul de ovocite mature, modul în care are loc fertilizarea și evoluția embrionilor. Totuși, procedura nu garantează sarcina și nu poate elimina toate cauzele posibile ale unui rezultat nereușit.

Cum alegi între FIV și inseminare artificială

Alegerea pornește de la diagnostic și de la obiectivele voastre, nu de la ideea că una dintre proceduri este potrivită pentru toată lumea. Procesul tău este unic, iar medicul poate ajusta recomandarea după investigații și după răspunsul la tratament.

În evaluare, medicul analizează mai multe aspecte:

vârsta ta și durata perioadei în care ai încercat să obții o sarcină;

rezerva ovariană, evaluată prin ecografie și analize, interpretate împreună;

ovulația și starea uterului;

permeabilitatea trompelor, obligatorie pentru IUI;

spermograma și rezultatul probei după preparare;

endometrioza, sindromul ovarelor polichistice, fibroamele, polipii sau alte afecțiuni;

intervențiile pelvine și sarcinile anterioare;

răspunsul la tratamente ori proceduri anterioare;

disponibilitatea de timp, aspectele emoționale și cele financiare.

Este util să discuți și despre cauzele infertilității feminine în paralel cu evaluarea partenerului. O femeie poate avea ovulație regulată, dar trompe afectate sau endometrioză. În același timp, o spermogramă modificată poate schimba planul de tratament, chiar dacă investigațiile femeii sunt în limite normale.

Medicul poate lua în calcul IUI dacă există cel puțin o trompă permeabilă, ovulație prezentă sau controlabilă și parametri spermatici acceptabili. Dacă trompele sunt obstruate, spermograma indică un factor masculin important ori istoricul arată eșecuri repetate, FIV poate avea mai mult sens medical.

Investigațiile necesare înainte de IUI sau FIV

Pentru tine, evaluarea poate include consultație ginecologică, ecografie transvaginală, analize hormonale, aprecierea rezervei ovariene, confirmarea ovulației și evaluarea cavității uterine. Dacă iei în calcul IUI, medicul recomandă de regulă și verificarea trompelor printr-o metodă potrivită situației tale.

Pentru partener, spermograma reprezintă una dintre investigațiile de bază. Dacă rezultatul arată modificări, medicul poate recomanda repetarea analizei, spermocultură, consult urologic sau andrologic, analize hormonale ori teste genetice, în funcție de caz.

Traseul pacientului urmează, de regulă, acești pași: consultație inițială, investigații, bilanț de infertilitate, plan terapeutic, FIV dacă este recomandată, apoi monitorizare. În clinicile Umana Fertility din București și Brașov, echipa medicală poate discuta cu tine etapele evaluării și opțiunile care se potrivesc istoricului tău.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Nu începe medicație pentru stimulare ovariană și nu alege o procedură de fertilitate fără recomandarea medicului.

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