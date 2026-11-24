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Cinci vinuri, patru stări. Povești fără cuvinte.

Crama DeMatei a lansat NESPUS, o gamă de cinci vinuri care marchează extinderea explorării sale dincolo de Dealu Mare, cu Drăgășani ca primă oprire. Lansarea a avut loc pe 18 noiembrie, la MINA — Museum of Immersive New Art, în București.

Alegerea Drăgășaniului pune în prim-plan identitatea soiurilor Crâmpoșie Selecționată și Negru de Drăgășani, alături de interpretarea locală a Sauvignon Blanc.

„Dealu Mare rămâne reperul Cramei DeMatei, dar suntem curioși să descoperim ce pot exprima și alte terroir-uri românești. Pentru NESPUS, prima oprire este Drăgășani: ne-au atras identitatea Crâmpoșiei Selecționate și a Negrului de Drăgășani, dar și posibilitatea de a le explora în vinuri liniștite și în spumante. Vrem să aducem în fața publicului vinuri care păstrează caracterul locului din care provin și care merită descoperite pentru ceea ce sunt.”

Alin Lăzărescu, CEO Vintruvian Estates

Conceptul „Povești fără cuvinte” propune ca fiecare vin să fie descoperit și printr-o interpretare muzicală și vizuală, asociată unei stări.

Gama cuprinde Sauvignon Blanc — „Tensiune minerală”, Crâmpoșie Selecționată — „Nervozitate luminoasă”, Negru de Drăgășani — „Tăcere mătăsoasă” și spumantele Brut Non-Vintage și Extra Brut Vintage 2023 — „Răbdare transformată în bucurie”. Ambele spumante includ Crâmpoșie Selecționată și Negru de Drăgășani în cupaj și sunt realizate prin metoda tradițională.

La MINA, fasciculele de lumină au însoțit „Nervozitatea luminoasă”, iar proiecțiile cu pliuri de mătase au conturat „Tăcerea mătăsoasă”. Muzica și imaginile au susținut degustarea celor cinci vinuri.

Clubul Vintruvian

Evenimentul a marcat și lansarea Clubului Vintruvian, o comunitate dedicată descoperirii vinului prin întâlniri și degustări. Cei interesați se pot înscrie online ca membri fondatori:

vintruvianshop.ro/pages/lansarenespus#club-inscriere

Disponibilitatea vinurilor

Vinurile NESPUS pot fi comandate imediat pe vintruvianshop.ro, cu excepția Extra Brut Vintage 2023, disponibil din martie 2027.

Pentru vinurile disponibile la lansare, livrările către HoReCa, magazine specializate și magazine online selectate vor începe în prima săptămână a lunii decembrie 2026.

Despre Crama DeMatei

Situată la Zorești, în Dealu Mare, Crama DeMatei face parte din Vintruvian Estates. Printre recunoașterile sale se numără cele 95 de puncte James Suckling pentru Matei 2020, selecția Patima Fetească Neagră 2020 pentru Lufthansa First Class și titlul „Winery of the Year Romania” la London Wine Competition 2025.

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