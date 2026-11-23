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În ziua de 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia proclama Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României, încheind astfel Marea Unire. În aceeași zi, regele Ferdinand și regina Maria se întorceau la București, după doi ani de refugiu la Iași. Cuplul regal trecea pe sub Arcul de Triumf, în uralele mulțimii adunate pentru a sărbători împlinirea idealului național.

Cu prilejul Zilei Naționale a României, pe 1 decembrie 2026, Teatrul Național București își deschide porțile pe parcursul întregii zile pentru a marca marea sărbătoare. Echipa TNB vă așteaptă cu un program special, cu activități diverse: spectacole de teatru, un recital de poezie românească veche, tururi ghidate în culisele teatrului și vizite ghidate la Muzeul TNB.

Pe scenele Naționalului se joacă două spectacole care privesc, fiecare în felul său, spre istoria României: Pădurea spânzuraților, după Liviu Rebreanu, în regia lui Radu Afrim, la Sala „Ion Caramitru”, și Dumnezeu se îmbracă de la second-hand de Iulian Margu, în regia lui Ion Caramitru, la Sala Studio. Sala Mică găzduiește recitalul Sufletul pământului, conceput și susținut de Irina Movilă, pe texte din folclorul românesc. Toate cele trei reprezentații încep la ora 19:00.

Dincolo de scenă, publicul poate descoperi locuri mai puțin cunoscute ale teatrului, la fel de încărcate de amintiri, locuri care păstrează vie memoria unor personalități și a unor evenimente marcante din istoria Teatrului Național, în cadrul tururilor ghidate în culisele TNB și al vizitelor ghidate la Muzeul TNB.

Pădurea spânzuraților, după Liviu Rebreanu, în adaptarea și regia lui Radu Afrim, este o creație emblematică pentru istoria recentă a Teatrului Național. În 2018, an aniversar dedicat Centenarului Marii Uniri, Radu Afrim își declara intenția de a se adresa tinerilor: „Vreau să chestionez puțin ce s-a întâmplat cu noi în suta asta de ani și unde suntem… S-ar putea să fie ambițios, riscant, kitschos, greșit, dar aș vrea să pun față în față soldații aceia care au luptat pentru ceva atunci, deși mulți nu știau pentru ce luptă, cu niște tineri din zilele noastre, cu niște dialoguri și întrebări”.

Răscolitor și profund, spectacolul ascunde în spatele întrebărilor sale un mesaj care nu poate fi ignorat: responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o poartă cu sine.

La Sala Studio, Dumnezeu se îmbracă de la second-hand de Iulian Margu, în regia lui Ion Caramitru, aduce în prim-plan momente mai puțin cunoscute din istoria României, într-o comedie „de-a râsu’-plânsu’” în pur stil românesc, pe acordurile muzicii lui Chopin. O satiră de actualitate despre istoria unei familii și despre încercările vremurilor, care nu o ocolesc și nu o menajează. Un pian călător și valsul nemuritor al lui Chopin leagă momentele speciale din viața acestei familii. Este, în viziunea regizorală a lui Ion Caramitru, „o piesă cu o structură de text în puzzle” sau, după cum o descrie autorul, „o scurtă istorie a României moderne povestită cu ajutorul unui pian fermecat”.

La Sala Atelier, 20 de ani în Siberia, monolog dramatic în adaptarea, scenografia și regia lui Sorin Misirianțu, aduce pe scenă una dintre cele mai importante mărturii despre Gulagul sovietic: amintirile Aniței Nandriș-Cudla, țărancă din Bucovina deportată împreună cu cei trei fii ai săi în Siberia, după ocuparea nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică. În interpretarea Amaliei Ciolan, spectacolul a fost numit de Andrei Crăciun, în Ziarul Metropolis, „cel mai necesar spectacol de la Național”.

La Sala Pictura, Frumos e în septembrie la Veneția, după Teodor Mazilu, în adaptarea și regia Marianei Cămărășan, îi reunește pe scenă pe Oana Pellea și Mircea Rusu. Jucat din 2019 la București și în festivaluri din țară și din străinătate, spectacolul a fost numit de criticul Mihai Brezeanu „o comedie nespus de serioasă”.

Sala Mică devine locul de întâlnire cu cea mai veche poezie a noastră, în recitalul Sufletul pământului: o suită de doine, descântece, cântece de dor și de blestem, rostite așa cum s-au transmis prin viu grai de-a lungul generațiilor. Le dă glas, în tonalitățile prezentului, una dintre cele mai cunoscute actrițe ale Naționalului, Irina Movilă, care semnează conceptul și selecția textelor. Ansamblul „Apollo” o însoțește muzical cu piese din repertoriul clasic.

Iubirea și despărțirea, așteptarea, soarele, luna și stelele chemate în ajutor sunt temele acestor texte, legate de o limbă simplă și de o adâncime care nu și-a pierdut nimic din forță. „Dacă vreodată v-ați pus întrebarea de unde vin Blaga, Eminescu ori Nichita Stănescu, veniți să descoperiți aceste texte uimitoare prin simplitatea, muzicalitatea și bogăția înțelesului lor. Un izvor de iubire și profunzime ce își are rădăcinile în sufletul unui popor încercat, dar niciodată pierdut în dimensiunea încercărilor sale”, spune Irina Movilă.

Tururi ghidate în culisele TNB – orele 13:00, 15:00 și 17:00

Vizitatorii pot descoperi noile săli, atelierele și culisele Teatrului Național într-un tur ghidat care durează aproximativ o oră și un sfert. Locul de întâlnire este în foaierul Sălii „Ion Caramitru”, în fața Agenției de bilete, unde ghidul Ionuț Corpaci îi așteaptă cu 15 minute înainte de începerea traseului. Detalii și bilete: https://www.tnb.ro/ro/turul-ghidat-al-tnb

Vizite ghidate la Muzeul TNB – orele 12:00, 14:00 și 16:00

Deschis publicului încă din 1942, Muzeul TNB păstrează memoria teatrului românesc prin costume adunate de-a lungul istoriei, recuzită, picturi, afișe, manuscrise și fotografii. Expoziția Regina Maria la teatru oferă publicului posibilitatea unică de a vedea costume de scenă, documente și mărturii ale epocii, având în centru rochia țesută cu fir de argint a reginei Maria. Povestea rochiei și multe alte istorii interesante le sunt prezentate participanților la vizitele ghidate de muzeografa Mihaela Verman.

Detalii și bilete: https://www.tnb.ro/ro/vizite-ghidate-la-muzeu

Bilete și reduceri

Biletele pot fi cumpărate de la Casa de bilete a TNB și online, pe platforma Bilet.ro. Elevii beneficiază de o reducere de 75%, pe baza carnetului de elev, iar pensionarii, de o reducere de 50%, pe baza talonului de pensie. Grupurile de minimum 15 persoane beneficiază de reducere, în condițiile precizate pe pagina Agenției de bilete: https://www.tnb.ro/ro/agentia-de-bilete.

Vă așteptăm de Ziua Națională a României, la Teatrul Național București!

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