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În perioada 21 noiembrie – 2 decembrie, ParkLake Shopping Center găzduiește Pământul ține minte, o inițiativă ParkLake și Environ care invită comunitatea să privească altfel obiectele din viața de zi cu zi și amprenta pe care alegerile noastre de consum o lasă asupra planetei. Proiectul se desfășoară în contextul Săptămânii Europene pentru Reducerea Deșeurilor (21–29 noiembrie).

Punctul central al experienței este Muzeul lucrurilor pe care le consumăm, o instalație experiențială care nu expune trecutul, ci prezentul. Alimente, haine, electronice, mobilier sau ambalaje devin exponate și spun o poveste despre consum, atașament și valoare – un parcurs care îi provoacă pe toți cei care îi trec pragul să reflecteze la propriile obiceiuri și la risipa din spatele lor.

Alături de muzeu, Comunidar pornește de la o idee simplă: valoarea unui obiect nu se termină atunci când nu ne mai este de folos. Hubul comunitar dedicat reutilizării le oferă participanților posibilitatea de a lăsa sau de a lua obiecte aflate în stare bună – haine, jucării, cărți, obiecte de home deco sau electronice funcționale – și transformă reutilizarea într-un gest firesc. Conceptul Comunidar a fost creat de designerul Alina Vîlcu și lansat la București în 2023, cu sprijinul Environ.

Campania Pământul ține minte continuă dincolo de instalații, cu o discuție despre alegerile noastre de zi cu zi. Sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 13:00 și 14:00, ParkLake găzduiește Atelierul de sustenabilitate „Pământul ține minte. Cum învățăm să consumăm mai puțin și mai bine?”. Moderată de Andreea Brașovean, jurnalist Digi24 și realizatoarea emisiunii Impact Ecologic, discuția îi reunește pe Alina Vîlcu, arhitect și designer, creatoarea conceptului Comunidar, George Enache, designer multidisciplinar, și Roxana Puia, director de comunicare Environ.

Invitații vor răspunde unor întrebări cu care ne confruntăm cu toții: de ce ne este atât de greu să renunțăm la lucruri, cât de mult ne definesc obiectele pe care le deținem, de ce avem dulapul plin, dar simțim că nu avem cu ce să ne îmbrăcăm și cum facem loc pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Prin susținerea inițiativei Pământul ține minte, ParkLake își continuă angajamentul față de comunitate și față de mediu, creând contexte în care consumul responsabil devine o conversație deschisă și accesibilă tuturor. Un centru comercial construit în armonie cu natura devine astfel locul în care fiecare poate descoperi că alegerile mici, făcute zi de zi, lasă o amprentă care contează.

Accesul la Muzeul lucrurilor pe care le consumăm, la Comunidar și la atelier este liber. Mai multe detalii despre eveniment pot fi consultate pe www.parklake.ro.

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