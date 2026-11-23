Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În momentul în care vezi afișat soldul la casino online, nu întotdeauna fondurile pe care le ai sunt și disponibile pentru retragere. Totalul poate fi împărțit în mai multe categorii, de la fondurile reale pe care le ai, până la sumele provenite din bonusuri. Drept urmare, valoarea afișată nu este întotdeauna cea pe care o poți retrage.

Chiar dacă interfața platformelor poate fi destul de diferit de la un operator la altul, un lucru este clar: în orice online cazino licențiat ONJN, fondurile reale sunt separate de cele promoționale și de tranzacțiile aflate în curs de verificare.

În cazul în care dorești să efectuezi o retragere, categoria care ar trebui să te intereseze este cea a banilor reali. În această categorie se află fondurile depuse de tine și eventualele sume câștigate.

Pentru a înțelege mai bine, o să dăm un exemplu concret. Dacă ai depus 300 de unități și nu ai optat pentru participarea la nicio promoție, atunci lucrurile sunt simple. Toate cele 300 de unități vor fi afișate în categoria de sold real. Ține cont că nu poți efectua nicio retragere până când nu îți verifici identitatea.

De la efectuarea primei depuneri, ai la dispoziție 30 de zile să efectuezi acest pas obligatoriu. Altfel, contul tău va fi închis și fondurile vor fi direcționate către bugetul de stat, conform prevederilor legale.

Ține cont că o cerere de retragere poate atrage verificări suplimentare chiar și dacă ți-ai verificat contul. În acest caz, tot ce trebuie să faci este să ai răbdare. În plus, unele cazinouri online au reguli referitoare la metoda de plată utilizată, în așa fel încât retragerile pot fi procesate doar prin anumite instrumente financiare, pentru a respecta procedurile de securitate și prevenire a fraudelor.

De ce sunt afișate fondurile bonus diferit

Fondurile bonus sunt afișate într-o rubrică diferită pe platformele de casino online. Fie că provin din bonusuri de bun venit, oferte ulterioare, cashback ori alte campanii, ele nu apar la un loc cu banii reali. Asta deoarece au, de obicei, condiții suplimentare precum cele de rulaj. Practic, e nevoie să finalizezi rulajul pentru ca ceea ce îți rămâne să fie transformat în fonduri reale.

Iată un exemplu concret pentru a înțelege mai bine. Dacă ai în cont 250 de unități în soldul real și primești un bonus de 100 de unități, totalul afișat va fi de 350 de unități. Totuși, celelalte 100 de unități pot avea condiții de rulaj și vor fi afișate diferit. Dacă rulajul este de 20x, va trebui să efectuezi pariuri de 2.000 de unități la jocurile eligibile pentru a transforma ceea ce îți rămâne în fonduri reale.

De ce nu poți folosi imediat sumele aflate în procesare?

O a treia categorie include banii implicați în tranzacții care nu au fost finalizate. Aici intră retragerile în așteptare, depunerile care trebuie confirmate sau sumele blocate temporar pentru verificări.

De exemplu, dacă ai 600 U în sold și ceri o retragere de 300 U, platforma poate afișa separat suma respectivă. În funcție de sistem, banii pot fi scăzuți imediat din soldul disponibil sau pot apărea într-o secțiune dedicată tranzacțiilor în curs.

Timpul de procesare diferă în funcție de metoda de plată, de procedurile operatorului și de eventualele verificări suplimentare. Aprobarea unei retrageri de către platforma de casino online nu înseamnă că banii au ajuns deja în contul bancar. Sunt mai mulți factori care pot influența perioada până când banii ajung cu adevărat în contul tău. Din acest motiv, ai răbdare și ține cont că nu depinde întotdeauna de cazinoul online.

Urmărește-ne pe Google News