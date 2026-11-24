Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O renovare începe, de obicei, cu o întrebare la care puțini se gândesc din timp: unde stă mobila cât se lucrează? Canapeaua, dulapurile, patul și zecile de cutii nu pot rămâne în mijlocul șantierului. Praful intră în tapițerii, vopseaua stropește, iar meseriașii pierd timp mutând lucrurile dintr-o cameră în alta.

De ce nu merge să muți totul într-o singură cameră

Varianta cea mai folosită este să înghesui mobila într-o cameră și să renovezi pe rând. Funcționează la o zugrăveală simplă, dar are câteva neajunsuri la o renovare serioasă:

• Lucrările durează mai mult, pentru că echipa nu poate lucra în tot apartamentul odată.

• Praful de la șlefuit și de la găurit ajunge oricum peste tot, chiar și prin folie.

• Parchetul și instalațiile se fac greu într-o cameră plină până la tavan.

• Mobila mutată de mai multe ori se zgârie și se slăbește la îmbinări.

Balconul, garajul sau casa unor rude sunt soluții doar pentru câteva cutii. Umezeala și diferențele de temperatură strică lemnul, saltelele și electrocasnicele.

Soluția practică: o boxă închiriată pe durata lucrărilor

O boxă de depozitare este o încăpere privată, închisă, într-o hală păzită, pe care o închiriezi cu luna. Duci acolo mobila înainte să înceapă lucrările și o aduci înapoi când apartamentul este gata. Între timp, meseriașii au spațiu liber și termină mai repede.

Firma WEMOVE închiriază boxe de depozitare în București, pe Centura București, lângă Sectorul 4. Contractul se face pentru minimum o lună și se prelungește dacă renovarea întârzie, ceea ce se întâmplă des. Hala este păzită și supravegheată video.

Ce boxă îți trebuie

Pentru o renovare ai nevoie, de regulă, de o boxă de cel puțin 5 mp. Alegerea depinde de câte camere golești:

Boxă Ce încape 5 mp mobila dintr-o cameră și cutii 7,5 mp mobila unui apartament cu 1–2 camere 10 mp mobila unui apartament cu 2 camere, cu electrocasnice

Prețurile pornesc de la 449 lei pe lună pentru boxa de 5 mp, la plata 3 luni în avans. Lista actualizată este pe site.

Dacă nu ești sigur, trimiți câteva fotografii cu mobila pe WhatsApp, la 0756 143 988, și primești o recomandare.

Când rezervi boxa și pentru cât timp

Rezervă boxa cu una sau două săptămâni înainte de începerea lucrărilor, ca să ai timp să ambalezi fără grabă. La durată, pune o rezervă: renovările se termină rar la data promisă. O zugrăveală cu schimbat de parchet durează, de obicei, două sau trei săptămâni, iar o renovare completă, cu instalații, gresie și faianță, ajunge ușor la două sau trei luni. Este mai simplu să predai boxa mai devreme decât să cauți alt loc pentru mobilă în ultima zi.

Cum pregătești mobila pentru depozitare

Câteva lucruri simple fac diferența dintre mobila care se întoarce intactă și cea care se întoarce zgâriată:

1. Demontează ce se poate: paturi, dulapuri mari, mese. Pune șuruburile într-o pungă lipită de piesa respectivă.

2. Înfășoară colțurile și suprafețele lucioase în folie cu bule, iar tapițeriile în folie stretch.

3. Golește și usucă frigiderul și mașina de spălat cu o zi înainte.

4. Scrie pe fiecare cutie camera și conținutul. La întoarcere vei ști unde merge fiecare.

5. Așază în boxă lucrurile grele jos și lasă un culoar, ca să ajungi la ce îți trebuie între timp.

Ce nu duci la boxă

Nu toate lucrurile merg la depozitare. Actele, bijuteriile și obiectele de valoare rămân la tine. Alimentele, plantele și substanțele inflamabile, cum sunt vopselele, diluanții sau buteliile, nu se depozitează. Păstrează acasă și lucrurile de care ai nevoie zilnic pe durata renovării: câteva haine, vesela de bază, laptopul și încărcătoarele. Pune-le într-o singură cameră sau în câteva cutii marcate, ca să nu le cauți prin șantier.

Transportul până la boxă

Partea cea mai grea este căratul. WEMOVE vine cu autoutilitara și cu oameni pentru încărcare, duce mobila la boxă și o aduce înapoi la final. Pentru contractele semnate până la 31.12.2026, transportul până la boxă are −50 % Reducere la Transport.

Stabilește din timp ziua transportului și spune echipei la ce etaj ești și dacă blocul are lift. Dacă mobila mare este demontată cu o zi înainte, încărcarea durează mult mai puțin și mașina pleacă spre boxă înainte de traficul de după-amiază.

Pe scurt

O renovare cu apartamentul gol merge mai repede și se termină cu mobila întreagă. O boxă de 5 sau 7,5 mp, închiriată pentru una sau două luni, costă mai puțin decât înlocuirea unei canapele pătate sau a unui dulap stricat la mutatul dintr-o cameră în alta.

Foto: https://www.wemove.ro/

Urmărește-ne pe Google News