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Ca să trimiți o invitație de nuntă online, alegi un model, completezi detaliile nunții și copiezi linkul. Verișoarei tale i-l trimiți pe WhatsApp, iar unui coleg, pe e-mail. Amândoi deschid aceeași invitație și pot confirma direct din ea.

Doar că unii răspund unde apucă: verișoara îți scrie înapoi pe WhatsApp, iar mătușa te sună, deși au primit același link.

Ce completezi înainte să trimiți invitația

SmartWedding este o platformă românească de organizare a nunții, în care invitația digitală și confirmările de participare sunt gratuite. Îți faci un cont, alegi un model de invitație digitală de nuntă și treci în el numele voastre, data, locurile și programul. Textul și culorile se pot schimba, iar dacă vreți, puneți și o fotografie cu voi. Pe lângă linkul general, poți face câte un link personal pentru fiecare invitat sau pentru o familie întreagă, iar invitația se deschide cu numele lor. Verișoara ta primește astfel un singur link, pentru toată familia ei.

În galerie, fiecare model are eticheta „Gratuit” sau „Premium”, iar cele premium se plătesc separat. Cu „Vezi demo” deschizi modelul completat cu date de exemplu și îl poți răsfoi pe telefon înainte să-l alegi.

Începe cu ce ar vrea cineva să verifice în dimineața nunții. La cât e cununia? Unde e petrecerea? Dacă restaurantul are două săli, scrie și numele sălii, așa cum apare pe indicatorul de la intrare. În invitație poți pune și harta locației.

Pune orele lângă locurile la care se referă: „Cununia la 16:00, la Biserica Sfântul Nicolae. De la 18:30 vă așteptăm la cină, în Sala Tei.” Un coleg care vine direct la restaurant găsește dintr-o privire ora la care trebuie să ajungă. Modelul Wildflower, de exemplu, le pune în două etichete scurte: „Biserică 15:00” și „Petrecere 18:00”.

Mai ai de ales până când aștepți răspunsurile. Întreabă la restaurant până în ce zi trebuie să le spui câte persoane vin și pune termenul de confirmare cu vreo săptămână mai devreme. Îți rămâne timp să-i suni pe cei care încă se uită după bilete de avion sau își așteaptă programul de la serviciu. Scrie data asta și în textul invitației.

Încearcă linkul pe telefon

Înainte să trimiți linkul tuturor, dă-l unei prietene care n-a fost cu voi la vizionarea sălii. Voi știți ce înseamnă „la biserica de lângă parc”. Cineva care vine din alt oraș s-ar putea să găsească pe hartă trei parcuri și două biserici.

Invitația din SmartWedding se deschide în browser, pe telefon sau pe calculator, iar prietena ta nu are nevoie de cont sau de aplicație ca s-o citească și să răspundă. Roag-o să-ți arate unde e restaurantul și de unde ar confirma că vine. Dacă trebuie să-i explici la telefon unde scrie ora, mai e loc de scurtat textul din jurul ei.

Pe WhatsApp, prin e-mail sau prin SMS?

Trimite linkul acolo unde vorbești deja cu omul respectiv. Cu Ioana, verișoara ta, îți scrii pe WhatsApp aproape zilnic. Colegul cu care vorbești mai mult pe e-mail își va găsi mai ușor invitația în căsuța lui. Prietenilor din facultate le poți pune linkul direct în grupul vostru de WhatsApp.

Pe WhatsApp merge un mesaj scurt, scris cum vorbiți de obicei. Când chemi o familie întreagă, numele din mesaj lămuresc din prima dacă îi așteptați și pe copii.

Ioana, pe 17 iulie facem nunta! Ne-ar plăcea mult să veniți toți trei, tu, Radu și Mara. Îți las mai jos linkul cu invitația. Ne răspundeți acolo până pe 20 iunie? Vă pupăm!

La e-mail, un subiect ca „Laura și Vlad te invită la nuntă pe 17 iulie” se găsește ușor și peste o lună. În mesaj e loc de o vorbă doar pentru colegul tău, fiindcă orele și adresele sunt deja în invitație.

Pe mătușa care preferă telefonul, sun-o înainte. Spune-i vestea, iar la final adaugă: „Îți trimit acum și pe SMS linkul cu invitația, ca să ai adresa la îndemână când porniți.” Se bucură de veste cât stați de vorbă și deschide invitația mai târziu. SMS-ul îl poți trimite de pe telefonul tău sau direct din SmartWedding, unde mesajele se plătesc cu credite.

Unde vezi cine a confirmat

Invitații confirmă participarea (RSVP) direct din invitație, iar răspunsurile intră singure în lista de invitați a evenimentului. Lista o deschizi din browser sau din aplicația SmartWedding de pe telefon. Acolo vezi cine a deschis invitația, cine a confirmat și pentru câte persoane, cine a refuzat și cine n-a răspuns încă. Tot acolo găsești mențiunile lăsate de invitați, de pildă o alergie sau un meniu de copil pentru cel mic.

Seara îți scrie Ioana pe WhatsApp: „Normal că venim!” Te bucuri, dar în listă familia ei apare tot printre cei care n-au răspuns.

Îi poți scrie pe loc: „Ce bine! Auzi, îmi confirmi și în invitație că veniți trei? Așa vă am pe listă.”

Cu câteva zile înainte de termen, uită-te cine n-a răspuns încă. Prietenului care lucrează în ture scrie-i doar atât: „Ai aflat cum lucrezi pe 17?” Invitația o are deja.

Ce faci dacă se schimbă ora după trimitere

Să zicem că parohia mută cununia de la 16:00 la 16:30. Schimbi ora în invitație, iar cine deschide linkul pe care l-a primit vede deja programul nou.

Celor care și-au făcut deja planul de drum scrie-le și tu, pentru că nu toți redeschid invitația înainte să plece de acasă: „S-a mutat cununia la patru și jumătate. Am schimbat ora și în invitație. La restaurant ne vedem tot la șase și jumătate.”

După termenul de confirmare

În ziua termenului, vezi în listă câte persoane vin și îi spui restaurantului numărul. De la aceeași listă pornești și așezarea invitaților la mese, care în SmartWedding e tot gratuită. Pe Mara o pui între Ioana și Radu, iar colegii de birou pot sta împreună la masa de lângă ring.

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