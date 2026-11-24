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Ieși dimineața la 8 grade, la prânz sunt 17, iar seara te poate prinde o ploaie scurtă. În sezonul de toamnă ai nevoie de haine care se adaptează, fără să schimbi ținuta de trei ori pe zi.

O garderobă bine alcătuită se bazează pe câteva piese pe care le combini ușor pentru birou, weekend sau o ieșire în oraș.

Jacheta de tranziție pentru temperaturi schimbătoare

O jachetă ușoară acoperă multe zile din septembrie și octombrie. O porți dimineața peste un tricou sau o cămașă, iar seara peste un pulover subțire. Caută un model care ajunge în zona șoldurilor și care nu te strânge la umeri când întinzi brațul.

Bomberul merge cu jeanși și sneakers din piele. O jachetă Harrington are un aspect mai sobru și se potrivește cu chinos și cămașă Oxford. Pentru drumurile zilnice, o jachetă cu buzunare aplicate este utilă pentru chei, telefon și portofel mereu la îndemână.

Bleumarinul, kakiul, maroul închis și negrul se pot purta în aproape orice combinație. Un finisaj hidrofug te ajută dacă te prinde o ploaie ușoară, dar citește eticheta înainte de prima spălare, pentru că unele tratamente se pierd la temperaturi mari.

Paltonul, trenciul sau o geacă pentru zilele reci

Un palton din lână cu grosime medie completează ținutele pentru birou, întâlniri sau evenimente. Griul închis și bleumarinul se asortează ușor cu pantaloni de lână, jeanși indigo și încălțăminte maro sau neagră.

Probează paltonul peste un pulover. Dacă materialul se tensionează la umeri sau la piept, va fi incomod de purtat zilnic. Un croi drept lasă loc pentru straturi și păstrează silueta echilibrată.

Trenciul este practic în săptămânile ploioase. Poartă-l cu cămașă, cardigan subțire și chinos, mai ales când mergi direct la birou. Dacă preferi un stil casual și ai nevoie de protecție bună la vânt, o geacă Superdry bărbați poate fi purtată bine cu denim închis, pulover gri și ghete. Verifică dacă are glugă și manșete ajustabile, utile în zilele cu vânt și burniță.

Ghetele cu talpă aderentă

Încălțămintea de toamnă trebuie să reziste la umezeală și să te țină stabil pe trotuarele ude sau pe frunzele alunecoase. Ghetele Chelsea merg cu jeanși, chinos sau pantaloni de lână, iar modelele cu șireturi au un aspect mai robust, potrivit cu denim, reiat și jachete utilitare.

Pentru utilizare zilnică, caută talpă din cauciuc cu profil vizibil și piele tratată pentru umezeală. O pereche de ghete Wrangler pentru bărbați completează bine o ținută cu jeanși închiși, pulover simplu și jachetă de tranziție.

Curăță noroiul după purtare, lasă ghetele să se usuce la temperatura camerei, departe de calorifer, și aplică periodic un spray impermeabilizant potrivit materialului.

Puloverele, cardiganul și cămășile cu textură

Două sau trei pulovere în culori neutre sunt mult mai folositoare decât un singur model foarte gros. Un pulover cu guler rotund în bleumarin, gri sau maro se poate combina cu aproape orice. Lâna merinos ține de cald fără să adauge volum sub geacă, iar cardiganul cu nasturi e util la birou, unde îl poți da jos ușor dacă temperatura interioară este prea ridicată.

Toamna e sezonul flanelului, al denimului și al bumbacului Oxford. O cămașă Oxford albă sau bleu merge cu sacou, pulover sau jachetă. Overshirt-ul, o cămașă mai groasă din twill sau lână, poate fi purtată ca strat exterior la 14 până la 18 grade și sub jachetă când se răcește.

Evită să combini două imprimeuri mari, cum ar fi o cămașă cu carouri pronunțate și pantaloni cu model.

Pantalonii pentru birou și pentru weekend

Jeanșii albastru închis sau negri, cu croială dreaptă sau ușor conică și fără rupturi, se poartă și cu cămașă, și cu palton. Chinos în bej, bleumarin sau verde olive sunt alternativa practică pentru zilele în care vrei un aspect mai îngrijit.

Când se răcește, pantalonii din reiat merg cu pulovere tricotate, iar cei din flanel cu paltoane și pantofi derby. Verifică lungimea tivului: pantalonul trebuie să atingă discret încălțămintea, fără pliuri mari deasupra ghetelor.

Accesoriile și regula celor trei straturi

O eșarfă din lână, o căciulă simplă și o umbrelă compactă îți rezolvă majoritatea zilelor de toamnă. O eșarfă bordo adaugă culoare unei ținute cu palton gri și pantaloni negri. Păstrează două curele din piele, una maro și una neagră, asortate cu încălțămintea. Dacă faci naveta, un rucsac rezistent la umezeală îți protejează laptopul și documentele.

Construiește ținuta pe trei niveluri: bază, strat intermediar și strat exterior. De exemplu, tricou alb, overshirt verde olive și jachetă ușoară. Într-o zi mai rece, cămașă Oxford, pulover gri și palton bleumarin. Evită să pui un pulover foarte gros sub o jachetă îngustă, pentru că îți limitează mișcările.

Înainte să cumperi o piesă nouă, scoate din dulap piesele pe care le ai deja și încearcă trei combinații pentru o săptămână obișnuită. Golurile apar repede: poate îți lipsește o jachetă de tranziție, poate o pereche de ghete care rezistă la ploaie. De acolo știi exact ce merită adăugat.

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