Parfumul reflectă personalitatea fiecărei persoane, la fel și starea sa de spirit. Acestea sunt motivele pentru care alegerea celui potrivit devine o provocare. Dacă intenționezi să faci un cadou unui bărbat din viața ta și nu știi după ce criterii să te ghidezi, am alcătuit pentru tine un scurt ghid în acest sens.

Cum alegi parfumul pentru el în funcție de personalitatea lui și ce note i s-ar potrivi cel mai bine? Găsești răspunsurile mai jos:

Bărbatul elegant, sobru

Diplomația și rafinamentul merg mână în mână cu mirosurile lemnoase, cu cedru, lemn de santal și note de piper. Parfumurile elegante pentru bărbați sunt cele care au capacitatea de a scoate pe oricine din anonimat. Dacă totuși el este genul de bărbat sobru, cu o personalitate puternică și un spirit pragmatic, îți recomandăm să optezi pentru un parfum clasic.

Bărbatul activ, sportivul

Dacă el este o persoană mereu în continuă mișcare, face sport de performanță sau pur și simplu printre activitățile sale se regăsește mersul la sală sau alergarea prin parc, atunci vorbim de o personalitate puternică, ce are mereu totul sub control. Unui astfel de bărbat i se potrivește combinația de clasic și modern. Vei alege un parfum cu note fresh, de citrice, la care se vor adăuga câteva esențe lemnoase, pentru un plus de mister.

Bărbatul calm, romantic

În cazul în care firea lui este una calmă și are un spirit romantic, adoră plimbările lungi în doi și cinele la lumina lumânărilor, parfumul potrivit pentru acest tip de bărbat este cel floral. Acest tip de persoane sunt optimiste, văd mereu partea plină a paharului, iar mirosul specific lor trebuie să arate aceste aspecte. Evită parfumurile opulente și mult prea intense în cazul lui. Mergi pe note de trandafir, lavandă și patchouli.

Bărbatul plin de viață

Cei care au o personalitate debordantă, sunt mereu sufletul petrecerii și într-o continuă mișcare au nevoie de un parfum care să le arate starea de spirit. Dacă ai de-a face cu un astfel de bărbat, deschis pentru orice e nou și plin de viață, recomandarea e să optezi pentru un parfum fresh, cu miros lejer și persistent.

Cum alegi un parfum potrivit?

După ce ai identificat categoria din care face parte cel căruia intenționezi să-i oferi cadou un parfum, urmează să decizi în consecință. Dacă mergi într-un magazin fizic și vrei să testezi, evită să miroși mai multe de trei într-un interval scurt. În caz contrar nu vei mai reuși să identifici aromele. O altă variantă este să te documentezi foarte bine în privința tuturor notelor de parfum și să-l identifici pe cel perfect într-un magazin online de specialitate. Înainte de asta, trebuie să știi că parfumurile se împart în mai multe categorii în funcție de concentrație. Cele mai persistente au în compoziție cel mai mare procent de uleiuri esențiale de parfum. Așadar, parfumul durează cel mai mult pe piele și are o concentrație de până la 40%. Cea mai populară variantă este apa de toaletă, cu un procent de până la 15% uleiuri parfumate. Persistă aproximativ 3 ore pe piele. Apa de parfum se situează între cele două, având între 15 și 20% concentrație și se păstrează până la 5 ore. În general, cele mai multe branduri de parfumuri oferă opțiunea apei de toaletă și a apei de parfum. În funcție de disponibilitate, dar și de bugetul pe care-l ai la dispoziție, poți alege între cele două.

Parfumul pentru un bărbat trebuie să-i reflecte personalitatea, motiv pentru care e important să ții cont de acest aspect înainte să-l alegi.

