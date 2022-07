Codruța Vulcu, ARTmania Festival: “Publicul iubitor de artă are nevoie de festivaluri și evenimente culturale, acum mai mult ca oricând”

În spatele celui mai longeviv festival din România se află o femeie care a construit, de la zero, un punct de întâlnire al iubitorilor culturii rock, devenit reper în peisajul evenimentelor din România.

Codruța Vulcu, fondatoarea ARTmania, a organizat prima ediție a festivalului în 2006 – fără fonduri, fără experiență, dar mânată de pasiunea pentru cultură și festivaluri. În studenție, mergea la festivaluri în străinatate ca fotograf pentru diverse publicații de muzică și acolo s-a născut ideea ARTmania, care câțiva ani mai târziu a devenit realitate.

“Ca pentru orice student, festivalurile erau pentru mine ceva spectaculos. Studiam Arta Fotografiei și mergeam ori de câte ori aveam ocazia să fac fotografii pentru diverse publicații care mă comisionau. Pentru că în România nu exista atunci o ofertă culturală de acest tip, onoram orice ocazie de a merge la festivalurile din străinătate. Țin minte că eram absorbită de toate detaliile – de la line-up, la sunet, la imagine, culori, public. Tot ce se întâmpla în jurul meu avea să fie, nu foarte târziu, doza de inspirație și motivație care m-a determinat să transform dorința de a organiza un festival mare, de rock, în Piața Mare din orașul meu natal – Sibiu – în realitatea pe care o trăiesc de 17 ani. În ciuda tuturor provocărilor de care m-am lovit în tot acest timp, nu am regrete. Am înțeles din primul moment că publicul iubitor de artă are nevoie de festivaluri și evenimente culturale. Iar această nevoie este acum, mai mult ca oricând, foarte stringentă.” ne-a spus Codruța.

Ambiția a fost atât de autentică și de neclintit, încât în 2001, pe când avea doar 20 de ani, în timpul unei conferințe de presă de la Sziget, Codruța, printr-o simplă întrebare, a câștigat instant încrederea și sprijinul uneia dintre cele populare trupe de rock: Nightwish. În 2004, la 23 de ani, a organizat primul concert Nightwish din România. În București, la Sala Palatului, unde concertul a fost sold-out cu peste o luna în avans.

“După concertul de la București, cei de la Nightwish m-au invitat să plec cu ei în turneu. Am spus da, evident. În timpul acelui turneu, le-am declarat public că eu voi face un festival dedicat pasionaților de artă din România, care o să se numească ARTmania. La început, au râs, spunând că e un angajament foarte mare și aproape imposibil de realizat. Însă, la scurt timp, cred că au realizat că nu glumesc și că dacă mă fixez pe ceva, o să se întâmple cu siguranță.”

În 2006, a obținut autorizațiile necesare să închidă Piața Mare – ceva nemaiîntâlnit până atunci – și a avut loc prima ediție a Festivalului ARTmania. Cap de afiș a fost trupa HIM – la momentul respectiv, una dintre cele mai în vogă trupe la nivel internațional.

„Primul festival s-a întâmplat chiar înainte ca Sibiul să fie Capitală Culturală (în 2007). Deci nu erau foarte multe uși deschise pe atunci și procesul birocratic a fost mai greu decât mi-aș fi imaginat. Dar am înțeles că ce-mi doresc eu este să fac pionierat și, probabil spre disperarea apropiaților și a autorităților publice, eram a “women on a mission” și pornită să fac acest eveniment. Aș minți dacă aș spune că aveam experiență foarte mare în organizarea de festivaluri, dar ce aveam era dorința de a crea o experiență similară cu ce trăiam la festivaluri precum Sziget la mine acasă. Headlineri în acel an au fost HIM – a fost huge, așa cum mi-am imaginat. Nu cred că se aștepta cineva ca un festival la debut, din Sibiu, fără finanțare, să poată să aducă o trupă ca HIM la prima ediție. Acum, când mă uit în urmă, mi se pare și mie un pic nebunesc. După ce am dus prima ediție la bun sfârșit, am simțit acel thrill, acea satisfacție pe care ți-o oferă un proiect de succes și m-am apucat de următorul.”

De-a lungul anilor, festivalul ARTmania a promovat o serie de trupe importante, de la Steven Wilson (solistul si compozitorul Porcupine Tree), Serj Tankian (solistul System of a Down) si Devin Townsend, la Dream Theater, Opeth, Die Toten Hosen, Nightwish, Within Temptation, Apocalyptica, HIM, Gathering, The Sisters of Mercy, Lacuna Coil, Helloween, Lacrimosa, Poets of the Fall sau Deine Lakaien.

Cea de-a 15-a ediție a festivalului ARTmania se desfășoară anul acesta, în perioada 22-24 iulie, iar echipa a pregătit o experiență specială pentru miile de fani pe care îi așteaptă la Sibiu.

Printre numele mari de pe scena festivalului din Sibiu din acest an se numără: Mercyful Fate, Transatlantic – ambele în premieră în România – Meshuggah, Testament, Cult of Luna și My Dying Bride. Acestora li se alătură o suită de artiști și trupe emergente care au reușit, la rândul lor, aibă un impact major și să atragă comunități de mii de fani: Leprous, The Pineapple Thief, Stoned Jesus, The Vintage Caravan și trupele românești Bucovina, Taine și Dordeduh.

„Muzica live se află la baza oricărui festival și cred că în fiecare an am reușit să avem un line-up care să fie peste așteptările publicului și, în același timp, aliniat și cu preferințele noastre, ale echipei ARTmania. Toată echipa de management este formată din femei și ne amuzăm de fiecare dată când oamenii sunt surprinși că asta este în mod real muzica pe care o ascultăm zi de zi și pe care o studiem în detaliu. Probabil că se așteaptă ca line-up-ul să fie propus de un bărbat care îndeplinească toate criteriile stereotipului de rocker. *râde* Avem, totuși, în echipă bărbați absolut excepționali cu care lucrăm de mult timp și care ne sprijină în implementarea tuturor ideilor nebunești pe care le avem. Cred că știu că nu ne vor convinge că există ceva ce nu se poate face.”

Încă de la prima ediție, festivalul-fenomen ARTmania a fost gândit nu doar ca un festival, ci ca o platformă culturală menită să ofere publicului cât mai multe evenimente și moduri de a experimenta forme variate de expresie artistică, precum: concerte, expoziții, lansări de carte sau proiecții de film.

„Când am schițat proiectul ARTmania, am stabilit că valorile noastre sunt respectul, încrederea, solidaritatea și cultura ca mijloc de dezvoltare a societății. Aceste valori nu sunt negociabile. Astfel că, anual, pe lângă un program artistic de excepție, dezvoltăm parteneriate cu proiecte educaționale și sociale cu care rezonăm în totalitate. Anul acesta, de exemplu, în cadrul festivalului, ne-am parteneriat cu două proiecte foarte dragi nouă: Fundația Hopes and Homes for Children și Asociația Pune mâna pe chitară! Ambele cred în educație și în dezvoltarea noii generații prin muzică, artă, cultură. De asemenea, în timp, am reușit să dezvoltăm relații foarte bune cu instituțiile culturale din Sibiu, precum Muzeul Astra, Biblioteca Astra și Muzeul Brukenthal, care ne ajută an de an să organizăm expoziții de artă, lansări de carte sau conferințe, punându-ne la dispoziție spațiile de care avem nevoie”

De asemenea, echipa ARTmania a lansat recent, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina, proiectul ARTery – o mișcare culturală pan-europană care și-a propus să sprijine artiștii și creativii ucraineni care s-au văzut nevoiți să-și părăsească țara din cauza contextului tragic creat de război. Platforma artery.community – un spațiu virtual în care festivalurile de muzică și alți operatori culturali pot lista job-urile disponibile pentru profesioniștii ucraineni – a fost lansată în mod oficial la International Live Music Conference (ILMC) din Londra, în fața unui public numeros, format din cei mai importanți jucători din industrie.

„ARTery este un proiect care a luat naștere ca reacție a războiului din Ucraina. Întreaga comunitate a fost zguduită de această tragedie și țin minte cum suna telefonul în acea perioadă – toată lumea încerca să găsească o soluție pentru a-i ajuta pe colegii din Ucraina să treacă granița, de cele mai multe ori împreună cu familiile lor. Începuse confruntarea cu o nouă realitate europeană, pe care generația noastră nu o mai trăise niciodată. În acel moment am considerat imperios necesar să ne unim forțele, să fim solidari și să le oferim colegilor susținerea de care au în continuare nevoie. ARTery este inițiativa noastră, în parteneriat cu Music Export Ukraine și festivalul Pohoda – este însăşi transpunerea definiţiei unei artere – un vas sangvin care transportă sânge plin de oxigen din inimă, către toate ţesuturile corpului – în tot ce înseamnă sectorul creativ european, care reprezintă acest corp numit Cultură.”

Unul dintre rezultatele notabile ale ARTery este prezența trupei ucrainene Stoned Jesus la ARTmania din acest an, care va susține un concert chiar în prima zi de festival. Totodată, ARTery și ARTmania au făcut posibil concertul de deschidere al trio-ului din cadrul show-ului Die Toten Hosen în Berlin, pe aeroportul Tempelhof, de pe 20 august, un eveniment sold-out de 60.000 persoane.

Toate aceste realizări notabile au fost recunoscute atât de publicul ARTmania, care crește de la an la an, cât și de industria națională și internațională. În 2020, Codruța a primit trofeul categoriei „The Award for Excellence and Passion” în cadrul competiției European Festival Awards, iar la ediția din 2019 i-a fost înmânat premiul categoriei „Best Small Festival” pentru Festivalul ARTmania. Mai mult decât atât, anul trecut i-a fost oferită medalia „Meritul Cultural”, care se acordă cetățenilor români și străini pentru răsplătirea talentului și a serviciilor aduse culturii, artei, științei și promovării operelor sociale, de impact local sau regional.

Codruța Vulcu este o antreprenoare care poartă multiple pălării: deși ARTmania este un proiect care are nevoie de toată atenția și resursele ei de timp, este implicată și în alte proiecte, la fel de semnificative: East European Music Conference & Showcase Festival, Blaj aLive Festival și Romanian Music Export. De asemenea, este Președintele AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale), având o experiență de peste 17 ani în industria muzicală și un portofoliu bogat de evenimente printre care se numără și organizarea, din punct de vedere logistic și operațional, a ceremoniilor oficiate în 2019 de Sanctitatea Sa Papa Francisc pe Câmpia Libertății din Blaj.

Cea de-a 15-a ediție a Festivalului ARTmania de la Sibiu are loc între 22-24 iulie 2022, iar abonamentele sunt disponibile pe artmaniafestival.ro și la toți operatorii acreditați.