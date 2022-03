Ce se întâmplă cu românii care nu au ales o ofertă de energie din piața concurențială?

Liberalizarea pieței de energie este un lucru pe care mulți dintre noi nu l-am înțeles până acum sau poate că nu am fost nevoiți să ne informăm cu privire la acest aspect. Prețurile pe care le plăteam până acum cu energia erau acceptabile, nu am avut probleme cu furnizorii și nu am simțit nevoia de o schimbare în acest sens.

Chiar dacă piața energiei s-a liberalizat în urmă cu mai bine de un an, mulți români încă nu au ales o ofertă din piața concurențială. ANRE ne informează că începând de la 1 ianuarie 2021, putem schimba furnizorul de energie electrică și gaze naturale complet gratuit, în orice moment.

Chiar dacă mulți români au rămas pasivi la această schimbare, situația s-a agravat începând cu anul acesta, când ofertele multora dintre noi s-au modificat, iar prețurile au crescut chiar de două sau trei ori.

Tocmai din acest motiv, schimbarea furnizorului de energie electrică sau gaze, precum și alegerea unei oferte mai bune de pe piața concurențială ne pot ajuta să trecem mai ușor peste aceste situații.

Ce se întâmplă cu românii care nu au ales o ofertă din piața concurențială?

Chiar dacă nu ați ales o ofertă din piața concurențială până în acest moment, la momentul expirării ofertei pe care o aveați cu furnizorul actual, conform ANRE nu veți fi deconectați de la rețea, dar veți fi alocați unui furnizor de ultimă instanță.

Furnizorul de ultimă instanță este acel furnizor care se alocă unui consumator pentru a furniza energie electrică sau gaze naturale, în cazul în care consumatorul casnic nu alege o altă ofertă la expirarea contractului cu furnizorul actual, precum și dacă furnizorul acestuia iese de pe piață, dă faliment sau i se retrage licența de furnizare.

De ce ar trebui să alegeți o ofertă de energie din piața concurențială?

Atunci când sunteți alocat către un furnizor de ultimă instanță, veți beneficia de o ofertă cu serviciu universal. Prețul din oferta serviciului universal este reglementat de ANRE.

Decizia de a trimite consumatorii casnici într-un serviciu universal oferit de către un furnizor de ultimă instanță are rol de tranziție, scopul final fiind ca toți consumatorii să aleagă într-un final o ofertă din piața concurențială.

Este important să verificăm constant ofertele din piața concurențială, deoarece prețul din oferta unui serviciu universal poate fi mai mare decât multe alte oferte din piața concurențială, chiar de 2 sau 3 ori mai mare.

Astfel, decizia de a nu alege o ofertă de energie (gaz sau curent) din piața concurențială nu este neapărat cea mai bună soluție.

De ce aleg mulți români nu au ales până acum o ofertă din piața concurențială?

Conform specialiștilor în energie, lipsa informării cu privire la liberalizarea pieței de energie și zvonurile false din jurul nostru pot influența deciziile noastre. Există surse de încredere din care ne putem documenta cu privire la acest aspect și există argumente clare care ne demonstrează faptul că decizia de a rămâne pasivi la aceste schimbări ne afectează mult în ceea ce privește prețurile mari pe care le plătim la energie electrică sau gaz.

În concluzie, liberalizarea pieței de energie are rolul de a crește competitivitatea furnizorilor și de a echilibra prețurile de furnizare. Un consumator informat, poate reduce prețul pe care îl plătește în momentul de față pentru 1 kWh de energie cu până la 60% doar prin schimbarea furnizorului de energie.