Ce este masajul balinez și de ce se simte diferit de orice alt masaj

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Foto: balitemple.ro

Există masaje care te destind pentru câteva ore și masaje pe care le simți zile întregi, ca pe o resetare adevărată. Masajul balinez face parte, aproape mereu, din a doua categorie. Nu e doar o tehnică, ci un ritual gândit să aducă corpul și mintea în același loc, în același ritm. Iar dacă până acum ai încercat doar masaje clasice, prima ședință de masaj balinez chiar se simte ca o descoperire.

O tradiție veche, cu rădăcini în ritualul insulei Bali

Masajul balinez vine dintr-o cultură în care grija față de corp e împletită cu spiritualitatea și cu ideea de echilibru. De-a lungul timpului, tehnica a adunat influențe din tradițiile ayurvedice, chineze și din practicile locale, iar rezultatul este o metodă completă, care lucrează pe mai multe niveluri deodată. Nu se concentrează doar pe mușchi, ci pe felul în care energia și tensiunea circulă prin tot corpul.

Tocmai de aceea este perceput ca un masaj „holistic”: nu tratează o zonă izolată, ci te privește ca pe un întreg.

Ce îl face cu adevărat diferit

Diferența se simte din primele minute. În timp ce multe masaje folosesc o singură abordare, cel balinez combină mai multe tehnici într-o singură ședință: mișcări lungi și fluide care relaxează, presiuni ferme cu palma și degetul mare pentru tensiunea adânc așezată, întinderi blânde și puncte de acupresiune care eliberează zonele încordate.

Uleiurile calde, aromate, fac parte integrantă din experiență. Alunecă pe piele, încălzesc mușchii și pregătesc corpul pentru presiunile mai profunde, astfel încât totul se simte intens, dar niciodată brusc. Ritmul este lent și constant — exact opusul grabei din care venim de obicei.

Nu doar tehnică, ci o experiență pentru toate simțurile

Un masaj balinez autentic nu începe și nu se termină la ușa camerei de tratament. Contează atmosfera: lumina caldă, liniștea, mirosul discret al uleiurilor, un ceai cald la final. Toate acestea nu sunt detalii decorative, ci parte din ceea ce face tehnica să funcționeze — pentru că relaxarea reală apare doar atunci când corpul se simte cu adevărat în siguranță și nesolicitat.

După o ședință, mulți descriu aceeași senzație: o greutate plăcută, o minte mai limpede și un calm care ține mult după ce ai plecat.

Dincolo de senzația de moment, efectele pe care le caută mai toată lumea vin de la sine: o circulație stimulată, mușchii încordați care se descătușează, o senzație de flexibilitate și ușurință și, adesea, un somn mai odihnitor. Nu e o promisiune medicală, ci felul firesc în care corpul răspunde atunci când i se acordă, în sfârșit, puțină atenție.

De ce contează autenticitatea

Aici apare o nuanță importantă. „Masaj balinez” a devenit o denumire des întâlnită, dar experiența poate fi foarte diferită de la un loc la altul. Autenticitatea vine din felul în care tehnica este învățată și transmisă — la sursă, nu doar imitată.

În București, o astfel de experiență autentică o poți trăi la Bali Temple, un spa unde terapeutele sunt originare din Bali, iar ritualurile sunt învățate acolo unde s-au născut. Chiar și decorul este adus din Bali, așa că, deși ești în inima orașului, în zona Aviației, atmosfera te scoate complet din agitația cotidiană. Din 2019, locul s-a făcut cunoscut tocmai prin acest specific autentic, rar întâlnit în oraș.

Pentru cine este potrivit

Masajul balinez se potrivește aproape oricui caută o relaxare profundă: celor cu tensiune acumulată din statul la birou, celor care dorm prost sau pur și simplu celor care simt că au nevoie de o pauză reală. Presiunea poate fi ajustată, așa că funcționează atât pentru cei care vor o experiență blândă, cât și pentru cei care preferă ceva mai intens.

Ca la orice masaj, dacă ești însărcinată, ai o afecțiune medicală sau porți o accidentare recentă, e bine să ceri sfatul terapeutului înainte, ca ședința să fie adaptată pentru tine.

Cum să încerci

Dacă vrei să simți diferența despre care vorbim, cel mai simplu e să îți rezervi o ședință și să o trăiești pe pielea ta. La Bali Temple găsești masaj balinez în variante de 60 și 90 de minute, iar salonul este deschis zilnic, între 12:00 și 22:00, cu parcare proprie în curte. Îl poți rezerva simplu, online sau la telefon.

Uneori, cea mai bună formă de răsfăț nu e una complicată. E doar o oră de liniște, uleiuri calde și mâini care știu exact ce fac.

Urmărește-ne pe Google News