CC@ONE Properties Invest anunță consiliul de administrație (P)

CC@ONE Properties Invest îmbină experiența și cunoștințele celor doi parteneri fondatori: CC Trust Group AG, afacere de familie elvețiană cu experiență pe piața de investiții, și One United Properties, cel mai mare dezvoltator imobiliar din România. Pe o suprafață de peste 200.000 metri pătrați din București, teren deținut de One United Properties, se dezvoltă proiecte imobiliare sustenabile – așa-numitele Green Properties (Proprietăți ecologice), pentru care se folosesc numai materiale de construcție ecologice. Prin urmare, proiectele planificate, în valoare totală de aproximativ 1,1 miliarde euro, îndeplinesc cele mai înalte standarde de eficiență energetică și de calitate a vieții.

Construcțiile realizate CC @ ONE Properties Invest sunt în conformitate cu cele mai noi standarde și se adresează afacerilor de familie sau investitorilor privați, precum și investitorilor instituționali care doresc să investească pe o piață europeană în creștere rapidă, să își diversifice portofoliile și care doresc o volatilitate scăzută. Investițiile vor fi direcționate în realizarea unor proiecte specifice, sigure, pe durată de timp stabilite. Ambiția lui Claudio Cisullo și a echipei sale este de a investi 500 milioane de euro în proiectele de dezvoltare imobiliară din București. În funcție de proiect, experimentatul antreprenor, care însuși a investit în România vreme de mai mulți ani și deține un portofoliu imobiliar semnificativ în București, se așteaptă la un profit anual de 7 până la 9 procente.

Prin noua companie elvețiană de investiții, Claudio Cisullo își demonstrează încă o dată flerul antreprenorial.

„În ultimele săptămâni, am purtat discuții inițiale cu potențiali investitor,i iar interesul copleșitor arătat confirmă că strategia noastră este bună. Personal, am încredere în CC@ONE Properties Invest și în piața imobiliară românească, mai ales pentru că ne putem baza pe palmaresul durabil al One United Properties, partenerul nostru. Așadar, sunt foarte încântat că putem pune la dispoziția unui grup select de investitori această oportunitate unică de investiții.”

Consiliul de administrație al CC@ONE Properties Invest combină experiența și expertiza din domenii diverse, de la cel financiar, până la construcții și lifestyle:

Claudio Cisullo este Președintele al consiliului de administrație, cofondator al CC@ONE Properties Invest și Președinte al CC Trust Group AG. Are peste 30 de ani de experiență în domenii precum finanțarea corporativă, M&A, capital de risc și capital privat.

Victor Căpitanu este Vicepreședinte al consiliului de administrație, cofondator al CC@ONE Properties Invest, cofondator și membru al bordului director al One United Properties. Este și cofondator la Capital Partners, cea mai mare companie bancară de investiții din România.

Daniela Spuhler-Hoffmann este membru al consiliului de administrație al CC@ONE Properties Invest și proprietar și Președinte al consiliului de administrație al companiilor elvețiene de construcții Esslinger AG și Barizzi AG.

Walter Stürzinger este membru al consiliului de administrație al CC@ONE Properties Invest, CEO și Vicepreședinte al Kündig Group, cu o experiență de peste 40 ani în domeniul afacerilor bancare, unde a deținut diferite posturi de conducere și a fost membru al bordului executiv de directori al UBS.

Alexander Schneider este membru al consiliului de administrație al CC@ONE Properties Invest și Președinte al Nikki Beach Hotels and Resorts din întreaga lume, cu mulți ani de experiență în industria globală hotelieră și de lifestyle.

Momentul nu ar putea fi unul mai bun pentru CC @ ONE Properties Invest și pentru viziunea inițiatorului și fondatorului său Claudio Cisullo. România, a șasea cea mai mare țară europeană, este membră a UE din 2007 și se caracterizează printr-o populație foarte bine educată. Potențialul de dezvoltare al țării este mare și datorită faptului că este una dintre destinațiile de top pentru multe proiecte de externalizare pentru companii renumite din Europa și SUA. Criza determinată de Covid-19 întărește și mai mult această tendință. Prin urmare, piața imobiliară continuă să fie robustă, mai ales în sectorul imobiliar rezidențial.