Catrice Cosmetics – Beauty Trends primavară/vară 2022

Este anul 2022 și ne recâștigăm treptat din ce în ce mai mult libertatea în styling. Cu noul update CATRICE pentru primăvară / vară 2022, suntem pregătiți pentru un aspect unic, machiaje intense și suntem, în sfârșit, în starea de spirit pentru a experimenta stiluri cool și creative din nou. În același timp, ne-am descoperit propria casă ca fiind o oază în care ne simțim bine, relaxându-ne în spa-ul nostru propriu cu ritualuri de auto-îngrijire și timp pentru noi – precum și intrând într-o rutină sănătoasă de îngrijire a pielii pe care am dori să o menținem.

Aceste tendințe se reflectă în noile produse CATRICE – și în cele patru tendințe pentru noul an:

Suntem din nou în mișcare și căutăm produse care funcționează rapid, ușor și fiabil – pentru un retuș rapid pe tot parcursul zilei sau în deplasare. Frumusețea multifuncțională care servește mai mult decât un singur scop într-o clipă este la mare c[utare acum!

Distractia urmeaza Funcției – vrem sa respiram din nou mai multă bucurie și voie bună prin look-ul nostru. Acest lucru este ușor de realizat cu culori îndrăznețe, modele jucăușe, efecte surprinzătoare și texturi neobișnuite care creează un sentiment de fericire, maximizând în același timp performanța produsului.

Vorbind despre … Ingrediente de generație: Această tendință se concentrează pe ingrediente active. Știm deja ce ingrediente sunt deosebit de potrivite pentru pielea noastră, dar ne bucurăm și să încercăm altele noi.

În ultima vreme, am acordat din ce în ce mai multă atenție propriei noastre bunăstări – de aceea, al patrulea trend al nostru în acest sezon se numește Bun pentru tine. În același timp, produsele noastre nu sunt doar bune pentru noi, ci și pentru mediu!

Să începem – suntem afară și umblăm mai frecvent, ne întâlnim cu prietenii pentru activități de grup din nou … și nu vrem să pierdem timpul în acest proces. Ceea ce avem nevoie acum: produse fiabile, practice și puternice, care funcționează rapid și ușor, îndeplinesc mai multe funcții simultan și produc instantaneu rezultate vizibile. Iubitorii de beauty care caută astfel de produse vor găsi ceea ce caută în trendul nostru Back on the Go.

MASCARA PURE VOLUME MASCARA PURE VOLUME WATERPROOF

Gene voluminoase în câteva secunde? Nicio problemă cu noua mascara Pure Volume de la CATRICE. Eleganță pură, glamour pur, volum pur – această mascara oferă genelor o plenitudine intensă, densitate și volum datorită pensulei din fibre care captează fiecare geană în parte și o acoperă cu o textură foarte pigmentată. Formula este în plus îmbogățită cu ulei de migdale și ulei de ricin, ambele fiind cunoscute pentru proprietățile lor hrănitoare și de stimulare a creșterii părului. Textura este, de asemenea, vegană, fără parfum și este rezistentă.

Preț lei *19,49

BACK ON THE GO

MASCARA MAX IT VOLUME & LENGTH

Volum maxim sau gene lungi? De ce ar trebui să alegem când le putem avea pe amândouă? mascara MAX IT Volume & Length oferă volum maxim și alungire extraordinară datorită unei combinații inovatoare între pensulă și textură. Peria specială are atât peri lungi, cât și scurți, moi, care ajung la fiecare geană. În același timp, textura Volum Instant este îmbogățită cu fibre de celuloză care creează un efect de alungire a genelor. În plus, formula hrănește genele cu unt de shea.

Preț lei *24,49

TUȘ PENTRU SPRÂNCENE

ON POINT BROW LINER

O sprânceană perfectă are nevoie de formă și umplere. Sprâncene wow pe loc: Nici o problemă cu noul CATRICE ON POINT Brow Liner. Datorită texturii sale lichide, mate, în nuanțe naturale și a vârfului subțire de pâslă, precum și a acoperirii construibile, aceasta umple cu precizie golurile, pentru sprâncenele cu aspect complet. Finisajul mat creează un aspect natural, care este de lungă durată și rezistent la pete.

Preț lei *18,99

BROW POWDER SET WATERPROOF

PUDRĂ REZISTENTĂ LA APĂ PENTRU SPRÂNCENE

Indiferent dacă alegi un retuș rapid pe drum sau un look de zi cu zi rapid și natural: Cu Brow Powder Set Waterproof și cele două nuanțe ale sale, poți umple golurile în nuanțele ideale – pentru sprâncene cu aspect natural, fără cusur. Datorită accesoriului 2-în-1 cu un aplicator și perie incluse în set, pudra de sprâncene este extrem de ușor de aplicat. Textura pudrei este rezistenă la apă și asigură un aspect mat.

Preț lei *16,99

ULTRA LAST2 FIXING SPRAY

SPRAY PENTRU FIXAREA MACHIAJULUI

Creșteți durabilitatea oricărui machiaj! Datorită Ultra Last2 Fixing Spray, machiajul va rezista până la 18 ore1 – fără să păteze și rezistent la apă, pentru stiluri de machiaj ce rezistă zi și noapte. Textura transparentă nu conține alcool sau parfum, se simte ușoară și confortabilă pe piele și este ușor de aplicat, chiar și în deplasare.

Preț lei *24,49

1 Confirmat printr-un studiu extern cu 30 de participanți.

LUCIU DE BUZE PENTRU VOLUM

BETTER THAN FAKE

Ți-ar plăcea buze mai pline, dar este cu adevărat necesar să te supui unei intervenții chirurgicale sau să apelezi la injectări? În niciun caz! Avem alternativa perfectă. Better Than Fake Lips Volume Gloss nu numai că oferă buzelor un aspect lucios, ci le face să arate vizibil mai pline. Textura mătăsoasă a luciului pentru buze, cu o acoperire medie, are un efect de mărire și hrănește buzele cu un complex de unt, înlocuitor vegan pentru colagen și Volulip™ by Sederma. Luciul pentru buze se simte plăcut pe buze și nu este lipicios.

Preț lei *19,49

BALSAM PENTRU BUZE

WILD HIBISCUS GLOW

Balsamul pentru buze Wild Hibiscus Glow asigură buze moi și le conferă un aspect natural și radiant. Formula hrănește cu ulei de afine și hibiscus iar textura balsamului reacționează la valoarea pH-ului individual al buzelor și le conferă o ușoară nuanță.

Preț lei *24,49

BAZĂ PENTRU UNGHII

NAIL REPAIR NAIL BUILDING

Unghii de vis, sosim! Nail Repair Nail Building Base Coat este perfect pentru o manichiură rapidă și ușoară la domiciliu. Produsul poate fi aplicat ca bază dar și ca tratament hrănitor pentru unghii. Potrivit unui studiu extern, 84% confirmă unghii mai dure, mai puternice și cu 86% mai puțin fragile, precum și cu un aspect mai frumos2. Promovează creșterea naturală a unghiilor și le oferă un aspect general mai sănătos.

Preț lei *16,99

2 Auto evaluare a 50 de femei care au aplicat produsul pe unghiile naturale de două ori pe săptămână timp de 3 săptămâni.

TOPCOAT MAXI STAY GEL

Stai doar un pic mai mult! Nu este o problemă cu noul Top Coat Maxi Stay Gel. Extinde durabilitatea lacului de unghii și a nail art-ului timp de până la 10 zile. 3 Cu finisajul său puternic de gel, top coat-ul transparent va face ca unghiile tale să fie în centrul atenției, le protejează și le face extrem de rezistente.

Preț lei *16,99

3 Auto evaluare a 50 de femei care au testat produsul în combinație cu nuanșa clasică de roșu a lcului de unghii CATRICE ICONAILS Gel Lacquer.

FUN Follows Function

La revedere, stare proastă: În sfârșit, vrem să experimentăm din nou culori, efecte, surprize și voie bună în viața noastră de zi cu zi. Tendința Fun follows Function reunește produse care creează stări de spirit fericite prin design-urile lor creative, culorile puternice și finisajele unice – și garantează performanța și funcționalitatea în același timp.

PALETĂ DE FARDURI DARING NUDE

Must-have pentru iubitorii de beauty cărora le place să experimenteze: Paleta de farduri Daring Nude vine cu 18 farduri de pleoape foarte pigmentate, care sunt coordonate optim în privința culorilor. Un amestec perfect de nuanțe mate și metalice în roz, nude și auriu. Textura soft se distribuie ușor, este rezistentă și are culori intense. Datorită diferitelor finisaje mate până la metalice, puteți crea diverse look-uri unice.

Preț lei *71,99

PALETĂ DE FARDURI PRO HINT OF MINT SLIM

Chef de puțină mentă? Dacă îți place să te joci cu machiajul și să încerci diferite stiluri, vei pluti pe norișori verzi de mentă cu noua paletă din gama paletelor de farduri Pro. Noua paletă Pro Hint of Mint Slim, într-un ambalaj din hârtie de înaltă calitate, dispune de 14 farduri de pleoape extrem de pigmentate care garantează aspectul „Pro-Like”. Nuanțele sunt perfect asortate: de la verdele mentă la tonurile calde de pământ și nuanțele aurii – aceste culori ne vor face cu siguranță ochii să strălucească. Datorită finisajelor metalice, strălucitoare și mate, pot fi combinate diferite texturi.

Preț lei *48,49

BALSAM CU EFECT DE VOLUM PENTRU BUZE DRUNK’N DIAMONDS

Diamantele sunt cele mai bune prietene ale buzelor noastre! Acest balsam nu oferă doar un efect de mărire vizibilă buzelor, ci și o strălucire mătăsoasă superbă datorită particulelor de sclipici și asemănătoare diamantului. Balsamul de buze Drunk’n Diamonds lasă în urmă buze moi și hrănite, are un efect de mărire și adaugă o notă de culoare cu un finisaj natural, radiant și sclipitor. Textura hranitoare, hidratantă, este îmbogățită cu Vitamina E, unt de mango si Volulip™ by Sederma.

Preț lei*24,49

GEL PENTRU STILIZAREA SPRÂNCENELOR SUPER GLUE

Aliatul perfect pentru sprâncene perfect fixate: Super Glue Brow Styling Gel oferă o fixare ultra-puternică. Peria integrată, mică, facilitează aplicarea texturii transparente, ne lipicioase – fie ca atare pentru un aspect natural, fie în combinație cu un creion de sprâncene pentru sprâncene expresive.

Preț lei *20,99

LUCIU PENTRU BUZE

VOLUMIZING EXTREME LIP BOOSTER

Această variantă oferă buzelor o senzație de furnicături și un efect de mărire temporară după doar câteva minute. Luciul pentru buze Volumizing Extreme creează buze vizibil mai pline și lasă în urmă o senzație de răcorire și furnicături datorită extractului de yuzu, uleiului de lime și mentolului. Particulele de sclipici din luciul translucid creează un aspect cu strălucire maximă.

Preț lei*19,49

TUȘ PENTRU PLEOAPE & ADEZIV PENTRU GENE

Să aplici tuș și lipici pentru gene în acelasși timp? Sună imposibil, dar nu (mai) este: Inovatorul CATRICE Lash Glue & Eyeliner este tuș și adeziv pentru gene în același timp. Vârful fin al tușului negru vă permite să trasați o linie precisă de-a lungul pleoapei și apoi, pur și simplu poziționați și atașați genele false ca de obicei. Textura se usucă ca un adeziv.

Preț lei *21,99

ILUMINATOR GLOW LOVER OIL-INFUSED

Setați accente subtile și hrăniți pielea în același timp – nicio problemă cu iluminatorul Glow Lover Oil-Infused. Textura pudrei coapte este îmbogățită cu ulei de macadamia și străluceste într-un mix cromatic unic de nuanțe moi, cu un indiciu de rosé care flatează orice ton al pielii. Iluminatorul este ușor de aplicat pe arcul lui Cupidon al buzelor, pe pomeți, frunte sau bărbie pentru a da tenului o strălucire subtilă.

Preț lei *24,49

LAC PENTRU UNGHII NEON BLAST

Nu pot să-mi iau ochii de la tine! Cu lacul pentru unghii Neon Blast, unghiile tale vor atrage cu siguranță toate privirile. Culorile neon expresive și aspectul lucios creează un look statement intens și de lungă durată, cu un efect wow.

Preț lei *16,99

TOP COAT LONGLASTING MATT

Longlasting Matt Top Coat oferă oricărui lac de unghii cu un finisaj ultra-mat și, de asemenea, prelungește durabilitatea manichiurii. Pur și simplu aplică top coat-ul peste culoare – textura transparentă se usucă rapid și conferă un efect mat extraordinar, unic.

Preț lei *14,49

ULEI PENTRU UNGHII MAGIC REPAIR

Abracadabra – unghii frumoase: Cele două faze ale uleiului pentru unghii Magic Repair cu culori diferite se unesc pentru a crea un tratament eficient și pentru a asigura repararea intensivă a unghiilor cu ingredientele lor hrănitoare. Formula cu 78% ulei natural de migdale conține, de asemenea, avocado, jojoba, macadamia și ulei de argan, precum și vitamina E. Aplicat pe unghii, uleiul asigură hidratare, regenerează unghiile și le hrănește – pentru unghii superbe în mod natural. Este magic.

Preț lei *16,99

GENERATION INGREDIENTS

Skintellectuals, fiți atenți – acesta este trendul vostru. Cu Generation Ingredients, ingredientele joacă, evident, rolul principal. Totul se rezumă la a încerca ingrediente noi și inovatoare și să-ți optimizezi constant rutina personală de îngrijire a pielii. Acestea sunt produse care câștigă puncte cu ingredientele lor cheie extrem de eficiente, oferă pielii tale un impuls de îngrijire și asigură un ten cu aspect sănătos, cu o strălucire naturală – baza perfectă pentru noutățile noastre update-ul CATRICE primăvară/vară 2022.

PRIMER

THE HYDRATOR

PLUMP & FRESH

Primer-ul Hydrator Plump & Fresh hidratează pielea datorită aloe vera și îi conferă un aspect neted. Textura transparentă a gelului are un efect de răcorire pentru a lăsa pielea să se simtă revigorată. Primerul poate fi folosit ca bază de machiaj pentru o rezistență de lungă durată. Dar chiar și fără fond de ten, asigură un ten superb, natural. Preț lei *24,49

PRIMER

THE PERFECTOR PORELESS BLUR

Primerul Perfector Poreless Blur îți pregătește tenul pentru selfie! Succesor al primerului Catrice Prime și Fine Poreless Blur, vine cu o textură îmbunătățită care conține niacinamidă hrănitoare. Textura ușoară a spumei lasă porii să pară vizibil rafinați și convinge prin efectul său instantaneu de focalizare. Primerul poate fi aplicat ca atare pentru un ten neted sau ca bază pentru machiaj pentru un plus de resistență.

Preț lei *24,49

PRIMER

THE MATTIFIER OIL-CONTROL

Pori vizibil rafinați, un ten neted și mat? Da, vă rog! Dar cum? Este simplu: Primerul The Mattifier Oil-Control reduce strălucirea pielii și minimizează vizibil porii mari – folosit ca atare sau ca bază pentru machiaj. Folosit ca bază, primerul face ca machiajul să reziste mai mult. Textura fără ulei și fără silicon are un efect matifiant datorită Evermat™ by Sederma și calmează pielea prin extractul de scoarță de salcie. Rezultatul: Un aspect natural, mat și neted.

Preț lei *24,49

CORECTOR

LIQUID CAMOUFLAGE HIGH COVERAGE

Ai un interviu de angajare, o întâlnire sau o ședință foto și dintr-o dată observi pete, cearcăne întunecate sub ochi și roșeață pe față? Nu este nevoie să îți faci griji deoarece corectorul Liquid Camouflage High Coverage poate face chiar și tatuajele să dispară datorită texturii sale extrem de pigmentate – cu acoperire de lungă durată timp de până la 12 ore. Cel mai bun dintre toate, favoritul multora, primește acum un update. Formula oferă aceeași performanță, rezistentă la apă și la transfer, însă acum nu are particule de microplastic și siliconi.

Preț lei *16,99

FOND DE TEN

HD LIQUID COVERAGE

Vești bune pentru toți iubitorii de beauty! Bestseller-ul nostru, fondul de ten HD Liquid Coverage, sărbătorește relansarea sa. Formula este acum chiar mai curată, fără particule de microplastic și îmbogățită cu niacinamidă care perfecționează pielea. În plus, fondul de ten continuă să impresioneze prin textura sa imponderabilă, lichidă, care se simte ultra-ușoară pe piele, cu un efect de a doua piele și conferă tenului un finisaj mat-catifelat și natural timp de până la 24 de ore. Datorită acoperirii sale ridicate, face ca impuritățile pielii să dispară și este rezistent la apă și transpirație, precum și rezistent la transfer.

Cel mai bun dintre cele mai bune! 🖤 Adoratul fond de ten HD Liquid Coverage va primi curând un boost în ingrediente – NIACINAMIDA!

NAIL REPAIR CUTICLE REMOVER

O manichiur la domiciliu ar trebui să includă cu siguranță o soluție pentru îndepărtarea cuticulelor. Nail Repair Cuticle Remover convinge prin eficiența sa 2-în-1: Îndepărtarea rapidă a cuticulei și îngrijirea unghiilor și cuticulelor stresate în același timp. Textura este transparentă, hrănește cu glicerină și suc de aloe vera, precum și oferind hidratare. În acest fel, cuticulele pot fi îndepărtate rapid, ușor și delicat.

Preț lei *16,99

BALSAM PENTRU ZONA OCHILOR

NIGHT RECOVERY

Închideți ochii și odihniți-vă bine: Nu doar corpul nostru trebuie să se odihnească și să se recupereze. Pielea noastră are nevoie, de asemenea, de o porție suplimentară de regenerare din cauza influențelor externe zilnice. Pielea din jurul ochilor, în special, poate arăta rapid obosită și cu riduri astfel încât această zonă trebuie să fie corect hidratată. Pur și simplu aplicat înainte de a merge la culcare, balsamul pentru ochi CATRICE Night Recovery hrănește și regenerează peste noapte pielea sensibilă din jurul ochilor, furnizându-i hidratare și făcând-o radiantă și reîmprospătată a doua zi dimineața. Textura bogată a cremei este îmbogățită cu un complex de îngrijire intensă cu ulei de avocado, acid hialuronic și cica (Centella Asiatica). În plus, balsamul nu are particule de microplastic, siliconi, parabeni și parfum.

Preț lei *21,99

SERUM

ENERGY SUPERFRUIT + PROTECTION

Thanks to its revitalizing effect, the serum provides a boost of energy – for example, in the morning as part of your beauty routine before applying your usual day cream.

Luptă împotriva stresului cu superfructe: Serumul Energy Superfruit + Protection conține fructe de acai și goji, precum și un filtru împotriva luminii albastre generate de dispozitivele digitale, cum ar fi computere, smartphone-uri, ecrane TV sau tablete4. Datorită efectului său revitalizant, serumul oferă un impuls de energie – de exemplu, dimineața, ca parte a rutinei tale de înfrumusețare înainte de a aplica crema obișnuită de zi.

Preț lei *29,99

4 Confirmat de un stiu extern realizat de un institute independent.

FIOLE

GLOW VIT C POWER SHOTS

Impuls de îngrijire pentru piele: Un tratament cu fiole pentru 5 zile cu Glow Vit C Power Shots oferă pielii o strălucire radiantă, proaspătă și cu aspect sănătos. Serul lichid conține 12% vitamina C foarte concentrată, stabilizată, precum și pantenol calmant pentru piele și acid hialuronic hidratant – o combinație unică cu un efect de înfrumusețare și revitalizare a pielii.

Preț lei *33,99

SERUM PENTRU OCHI

YOUTH BOOST

Cauti un efect de intinerire? Serumul pentru ochi Youth Boost conține 1% Bakuchiol, o alternativă naturală de retinol, și este îngrijirea ideală pentru liniile fine de sub ochi. De asemenea, este îmbogățit cu acid hialuronic hidratant și vitamine hrănitoare. Textura ușoară se absoarbe rapid și lasă pielea să arate odihnită și tinerească. Preț lei *21,99

TRATAMENT

PORE SOS SPOT

Face ca petele să dispară de la o zi la alta? Sună ca un vis? Nu neaparat, deoarece tratamentul Pore SOS Spot reduce vizibil impuritatile pielii in 12 ore. 5 Iată cum funcționează: Pur și simplu tapotați puțin gel pe impuritate la fiecare patru ore și lăsați-l să se usuce. Orificiul mic din recipient permite o dozare precisă a gelului, astfel încât acesta să poată fi aplicat pe anumite pete – perfect pentru atunci când sunteți în deplasare. Textura transparentă este invizibilă pe piele și îmbogățită cu 2% acid salicilic, care combate impuritățile. În plus, tratamentul are un efect calmant și hrănește pielea cu hamamelis (nucul vrăjitoarelor), bisabolol și glicerină.

Preț lei *19,49

5 Dovedit într-un studiu pe 30 de femei care au aplicat tratamentul pentru pete la fiecare 4 ore

SERUM

HYDRO SUPERCHARGED

Sunteți gata pentru un impuls intens de hidratare? Atunci, serumul Hydro Supercharged este exact ceea ce ai nevoie! Acesta conține un procent de acid hialuronic în trei dimensiuni moleculare, precum și 5% niacinamidă și oferă hidratare timp de până la 48 de ore. 6 Niacinamida are un efect de perfecționare a pielii și face ca tenul să arate mai neted. Serumul ușor și transparent poate fi aplicat ca parte a rutinei de îngrijire a pielii dimineața înainte de crema de zi sau seara înainte de crema de noapte. Se simte plăcut și ușor pe piele.

Preț lei *29,99

6 Confirmat de de un studiu extern realizat de un institute independent

GOOD FOR YOU

Nu există nicio planetă B: În ultimele luni, am început să reflectăm asupra comportamentului nostru de consum și am dezvoltat noi standarde pentru stilul nostru de viață. Ne dorim produse care să fie bune pentru noi – Bune pentru tine – dar și bune pentru mediu. În acest trend, veți găsi produse deosebit de durabile, cu cea mai mare proporție posibilă de ingrediente naturale, care sunt blânde pe piele și, de asemenea, potrivite pentru pielea sensibilă, precum și mai puțin dăunătoare naturii.

RUJ

FLOWER & HERB EDITION POWER PLUMPING GEL

Let’s get some Flower Power! Rujul Flower & Herb Edition Power Plumping cu patru flori diferite și două extracte de plante medicinale face buzele să arate mai pline, hrănește și oferă hidratare datorită acidului hialuronic. Textura lucioasă ca de gel vine in patru nuanțe superbe, rosé floral si rosii si se simte placută pe buze.

Preț lei *19,49

DEMACHIANT

SENSITIVE GEL-TO-OIL

Pentru a asigura un ten sănătos, este esențial să curățați fața și să îndepărtați machiajul seara. Demachiantul Sensitive Gel-to-Oil este ideal pentru ambele: Textura gelului se transformă în ulei la aplicare și îndepărtează eficient machiajul și impuritățile. În același timp, formula este foarte blândă și prietenoasă cu pielea – chiar și pentru pielea sensibilă. Bine de știut: acest demachiant unic conține 99,3% ingrediente naturale și doar cinci ingrediente – ulei de floarea soarelui, glicerină, apă, emulgator vegetal și vitamina E.

Preț lei *24,49

CLEAN ID 24H HYPER HYDRO TINT PENTRU PIELE

Crema hidratantă si fond de ten usor într-un singur produs: Clean ID 24 H Hyper Hydro Skin Tint conține ingrediente care sunt 98% de origine naturală și îngrijeste pielea cu acid hialuronic, aloe vera si squalan. Formula este, de asemenea, potrivită pentru pielea sensibilă și hidratează timp de până la 24 de ore. Textura colorată are o acoperire ușoară până la medie care ascunde imperfecțiunile pielii și uniformizează tenul lăsând în urmă un aspect sănătos.

Preț lei *29,99

CLEAN ID VITAMIN C FRESH GLOW PRIMER

Primerul Clean ID Vitamina C Fresh Glow este un adevărat produs multifațetat. Folosit ca bază, face ca orice machiaj să dureze mai mult, dar poate fi folosit și pe cont propriu. Textura deschisă, de culoarea piersicii, echilibrează vizibil tonusul pielii, se simte ușoară pe piele și are un miros fructat plăcut. În plus, formula conține ingrediente care sunt 94% de origine naturală și este îmbogățită cu vitamina C, extract de fructe de kiwi și ulei de piersici. Acest lucru înseamnă că primerul nu face doar ca tenul să arate proaspăt și sănătos, ci îl și hidratează, îl hrănește și îl revitalizează.

Preț lei *29,99

CLEAN ID MATT PRIME & FIX SPRAY

Primer și spray de fixare într-un singur produs: Clean ID Matt Prime & Fix Spray poate fi utilizat ca bază pentru machiaj, precum și pentru fixarea acestuia. În acest fel, spray-ul cu o textură transparentă asigură o rezistență mai mare a machiajului. Dar asta nu e tot: Formula cu aloe vera calmează pielea, are un efect revigorant și un miros proaspăt, plăcut, și oferă un finisaj mat fără alcool datorită Evermat™ by Sederma.

Preț lei *24,49

CLEAN ID HYDRA LIP PLUMPER

Cu toții visăm la buze senzuale à la Angelina Jolie. Buzele pline sunt considerate încă un ideal absolut de frumusețe. Iar acum avem o alternativă naturală perfectă: Clean ID Hydra Lip Plumper oferă un efect vizibil de volum datorită mentolului și lasă în urmă o senzație de furnicături pe buze. Cu o acoperire ușoară până la medie, luciul de buze asigură un aspect de buze pline și strălucitoare. Textura delicată, cu ingrediente care sunt 96% de origine naturală, ulei de flori de luncă și acid hialuronic, hrănește buzele și asigură hidratarea – atât de naturală, atât de bună! Preț lei *19,49

CLEAN ID SHINE BRIGHT CARROT ULEI PENTRU FAȚĂ

Let your light shine bright! Uleiul pentru față Clean ID Shine Bright Carrot conferă tenului o strălucire naturală. Fabricată din ingrediente care sunt 85% de origine naturală, formula cu uleiuri hrănitoare de morcov, jojoba și migdale oferă hidratare, echilibrează pielea uscată sau grasă și este, de asemenea, bună pentru pielea sensibilă. Datorită texturii translucide portocalii, conferă feței un aspect radiant.

Preț lei *29,99