Băița bebelușului: 7 sfaturi și recomandări

Ai emoții în legătura cu băița bebelușului tău nou-născut? [1] Acest lucru este normal, având în vedere că activitatea poate fi dificilă la început. Însă, treptat, te vei obișnui, mai ales dacă vei ține cont de câteva sfaturi utile care să transforme acest ritual într-un prilej de bucurie atât pentru tine, cât și pentru cel mic.

1. Bebelușul nu trebuie să facă baie în fiecare zi

Nou-născutul nu are nevoie de baie în fiecare zi. Până ce acesta începe să se miște mai mult, de trei ori pe săptămână este suficient. Dacă îl vei spăla prea des, riști ca pielea acestuia să se usuce. [1]

Dacă îi schimbi micuțului scutecele rapid și îl speli bine după masă, deja cureți frecvent zonele care au nevoie de atenție – fața, gâtul și fundulețul. Între fiecare baie, verifică și regiunile unde se formează cute și, dacă au nevoie să fie curățate, șterge-le cu o cârpă umedă. [1]

2. Cum ar trebui să decurgă baia dacă micuțul încă are bontul ombilical?

Academia Americană de Pediatrie recomandă să speli bebelușul cu o cârpă umedă până la căderea bontului ombilical, care poate avea loc după 1-2 săptămâni de la naștere. Dă-i jos hăinuțele celui mic și înfășoară-l într-un prosop, apoi așază-l într-un loc cald, pe o suprafață plană. Pentru ca bebelușului să nu-i fie frig, lasă descoperite doar zonele pe care le vei spăla. [1]

Înmoaie cârpa în apă călduță, stoarce-o și apoi curăță ușor fața micuțului, având grijă să ștergi fiecare pleoapă din interior către exterior. Pentru curățarea corpului, poți înmuia cârpa și în apă cu săpun, dar folosește un săpun delicat și hidratant. [1]

Acordă atenție specială regiunilor în care se formează cute din spatele brațelor, din spatele urechilor, din zona gâtului și a scutecului. De asemenea, curăță-l bine pe micuț și între degetele de la mâini și picioare. [1]

3. Ai grijă la baia în cădiță

Odată ce micuțul tău este gata pentru băiță în sensul tradițional, poți folosi o cădiță specială sau îl poți îmbăia în chiuvetă. Indiferent de ce alegi, asigură-te că așezi un prosop curat pe acestea marginea acestora. Adu la îndemână toate lucrurile necesare, astfel încât să îl poți ține oricând pe cel mic cu o mână. [1]

În general, se recomandă ca nivelul apei din cădiță să fie de aproximativ 5 centimetri. Asigură-te că îi acorzi toată atenția bebelușului, că îl ții foarte bine și, foarte important, că nu îl lași niciodată nesupravegheat. [1]

4. Verifică temperatura apei

Apa călduță este cea mai bună variantă pentru băița bebelușului. Pentru a evita ca aceasta să fie prea fierbinte, verifică temperatura acesteia cu mâna înainte de a-l așeza pe micuț în cadă. De fapt, temperatura ideală pentru cel mic este de aproximativ 38 de grade Celsius. Asigură-te că și încăperea este călduroasă, deoarece unui bebeluș i se poate face frig foarte ușor. [1]

5. Spală mai întâi fața

În general, părinții încep cu spălarea feței și a regiunii capului și apoi continuă și cu restul corpului. Astfel, odată ce ai clătit o anumită zonă, aceasta nu se va umple din nou de săpun. [1]

6. Spală părul micuțului

Dacă nou-născutul are păr și crezi că acesta ar trebui spălat, poți face acest lucru. Pune o picătură de șampon pentru bebeluși pe scalpul copilului și apoi masează delicat. Clătește șamponul turnând apă sau ștergându-l cu o cârpă umedă, dar ține o mână pe fruntea celui mic, astfel încât apa și șamponul să nu ajungă în ochi. [1]

7. Loțiunea după baie nu este neapărat necesară

Majoritatea nou-născuților nu au nevoie de loțiune după baie. Însă, dacă pielea micuțului tău este foarte uscată, poți aplica o cantitate mică de cremă hidratantă pentru bebeluși în zonele afectate. Dacă problema persistă, este posibil să îl îmbăiezi prea des. [1]

Primele băițe ale bebelușului pot fi privite ca o provocare de către noii părinți, însă se transformă rapid într-o activitate extrem de plăcută, prin care se poate crea o legătură specială cu cel mic. Ținând cont de aceste sfaturi, vei evita orice fel de neplăceri în timpul băii și vei ști cum să îi oferi micuțului multă grijă și confort.

Sursa foto: shutterstock.com