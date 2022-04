AVON lansează Anew Vitamin C Daily Defence Moisturiser, cu o formulă optimă ce conține Vitamina C și SPF 50 pentru protecția zilnică a pielii

PUTEREA VITAMINEI C ÎNTR-O CREMĂ DE FAȚĂ CU SPF

AVON completează una dintre gamele preferate ale pasionatelor de frumusețe și îngrijire a tenului, Anew Vitamin C, cu o nouă cremă de față cu o formulă specială. Anew Vitamin C Daily Defence Moisturiser SPF 50 combină caracteristicile vitaminei C cu cele ale SPF-ului, pentru un ten protejat, hidratrat și strălucitor.

Cu o formulă testată dermatologic și cu o textură ușoară, care se absoarbe rapid, crema este recomandată pentru toate vârstele și tipurile de ten și este alegerea perfectă pentru sezonul cald deoarece:

PROTEJEAZĂ împotriva razelor UVA/UVB cu ajutorul SPF 50, dar și împotriva radicalilor liberi cu ajutorul vitaminei C antioxidante;

împotriva razelor UVA/UVB cu ajutorul SPF 50, dar și împotriva radicalilor liberi cu ajutorul vitaminei C antioxidante; HIDRATEAZĂ pentru 24 de ore, în același timp lăsând pielea mată – perfectă ca bază pentru machiaj;

pentru 24 de ore, în același timp lăsând pielea mată – perfectă ca bază pentru machiaj; RESTABILEȘTE STRĂLUCIREA: pielea arată mai luminoasă și radiantă, iar după utilizări multiple, petele sunt reduse.

„C” PENTRU SEZONUL CALD

Nu întâmplător, AVON celebrează venirea sezonului cald cu un produs pe bază de vitamina C.

„Vitamina C poate fi utilizată pe parcursul anului, însă primăvara și vara acționează ca o adevărată umbrelă protectoare, soarele fiind principala sursă de radicali liberi cu care venim în contact. Aceasta ajută la protejarea pielii de radicalii liberi, care accelerează procesul de îmbătrânire prematură a pielii și cresc riscul de cancer” declară Ioana Simian, medic primar în Dermatologie și specialist AVON.

FRUMUSEȚEA ÎNCEPE DIMINEAȚA – #CREMADELAORA8

Pentru cele mai multe dintre noi, primele ore ale dimineții sunt echivalente cu rutina de frumusețe, iar integrarea Vitaminei C în ritualul matinal de îngrijire va asigura hidratarea, protecția și luminozitatea tenului pe tot parcusul zilei.

Pentru a te bucura de toate beneficiile vitaminei C, integrează în rutina ta de dimineață cei 4 pași:

1. Exfoliantul pentru față cu Vitamina C (de 2-3 ori pe săptămână)

2. Tonerul cu Vitamina C (zilnic)

3. Serul cu Vitamina C (zilnic)

4. Crema de față cu Vitamina C SPF 50 (zilnic)

„Nu este un secret că, pentru mine, îngrijirea pielii e o prioritate absolută pentru că lucrez foarte mult în fața camerei. Am căutat mereu formule la care pielea mea reacționează bine și care produc rezultate vizibile. De cel puțin 3 ani folosesc cu mare succes serul cu vitamina C, pe care l-am completat tot timpul cu o cremă cu factor de protecție ridicat.

Vă imaginați fericirea mea când am încercat crema Anew cu Vitamina C și SPF 50, adică combinația ideală de vitamina C și protecție solară, ideală pentru orice vârstă și extrem de eficientă primăvara și vara.

Așa că, mai nou, nu există dimineață pentru mine care să înceapă fără întreaga rutină cu Vitamina C; și acest lucru e super vizibil make-up artiștilor care mă întreabă ce folosesc mai nou, pentru că pielea mea arată super radiantă”, declară Monica Bîrlădeanu, actriță și ambasador AVON.

Anew Vitamin C Daily Defence Moisturiser SPF 50 poate fi achiziționată la prețul de 49.00 lei.

Produsul poate fi comandat și online, pe www.avon.ro.