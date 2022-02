Avantajele tratamentelor minin invazive în patologiile ortopedice: infiltrații și artroscopii

Tratamentele minim invazive în patologiile ortopedice sunt primele recomandări pe care le primim de la medicul ortoped. Durerile din zona articulațiilor provoacă un disconfort serios, indiferent de vârstă. Fie că sunt provocate de sedentarism, fie că sunt determinate de moșteniri genetice sau de schimbările climatice, suferințele din zona articulațiilor determină probleme de mobilitate și imposibilitatea desfășurării activităților zilnice.

„Pacienții care-mi ajung la cabinet, un procent important, acuză dureri în zona articulațiilor. Fie că ne referim la cele din zona gleznei, a cotului, șoldului, genunchilor, umărului, coloanei vertebrale sau la încheietura mâinii, disconfortul este important. De cele mai multe ori, după o consultație amănunțită, prima recomandare pe care o fac merge inevitabil către un protocol de tratament cu infiltrații intra-articulare!”, explică dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.

Infiltrațiile intra-articulare sunt recomandate în tratarea mai multor afecțiuni, afecțiuni aflate în stadii incipiente. Care sunt cele 3 tipuri de infiltrații recomandate și pentru ce sunt prescrise fiecare dintre ele ne-a explicat medicul specialist.

1. Infiltrațiile cu PRP (plasmă îmbogățită cu trombocite)

„Infiltrațiile cu PRP presupun injectarea în zonele afectate de plasma îmbogățită cu trombocite și compuși care stimulează regenerarea și vindecarea țesutului afectat.

Fie că au cauze inflamatorii sau traumatice, afecțiunile articulare apar ca urmare a unor infecții sau au la bază factori genetici, fiind întâlnite tot mai frecvent. Ele scad în timp semnificativ calitatea vieții pacienților, cel mai supărător simptom pentru pacient fiind durerea. Ea este însoțită de inflamație în zona afectată și de reducerea functionalității articulațiilor, aceste simptome devenind extrem de supărătoare. Intervenția precoce și accesul rapid la servicii de reabilitare medicală pot fi salvatoare în astfel de cazuri.”, explică dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.



Afecțiunile în care infiltrațiile cu PRP s-au dovedit a fi utile:

– Tendinite (Achiliană, rotuliană, tendinitele mușchilor antebrațului-epicondilita laterală/medială etc.)

– Tenosinovite (tenosinovită de Quervain, tenosinovite de efort etc.)

– Bursite (prerotuliană, trohanteriană, olecraniană, subacromială etc.)

– Artroze (gonartroză, coxartroză, artroză gleznei etc.)

– Artrite (periartrită scapulo-humerală, poliartrită reumatoidă etc.)

– Condropați (afectarea cartilajului hialin)

– Fasciite (fasciita plantară)

– Leziuni iritative/inflamatorii ale nervilor periferici (radiculopați, neurom Morton etc.)

2. Infiltrațiile cu acid hialuronic

„Sunt efectuate preponderent intraarticular, atît în articulațiile mari (genunchi, umăr, șold, gleznă), cât și în cele mici (pumn, cot, metatarso-falangiene, sau interfalangiene). Rolul acestor infiltrații este multiplu: protector al cartilajului articular prin proprietățile vâscoase ale injecției – moleculele de Acid Hialuronic din lichidul sinovial, acționează ca lubrefiant, protejând suprafețele articulare de deteriorarea mecanică, prin proprietăți elastice – sub presiunea generată de încărcarea articulară (greutatea corpului), acidul hialuronic din lichidul sinovial acționează ca un absorbant de șocuri, protejând cartilajul față de traumatismul compresivă, nutrient al cartilajului articular, protector al țesutului sinovial: Acidul Hialuronic reprezintă o barieră protectoare pentru membrana sinovială și maschează receptorii pentru inflamație de la nivelul genunchiului, scăzând inflamația.”, continuă specialistul.

Afecțiunile în care infiltrațiile cu acid hialuronic s-au dovedit a fi utile:

– Gonartroza

– Coxartroza

– Artroza gleznei

– Artroza de umăr

– Orice fel de artroză



3. Infiltrațiile cu celule stem

„Infiltrațiile cu celule STEM reprezintă un tratament non-chirurgical de vindecare, folosit în foarte multe domenii, inclusiv în ortopedie și în medicină sportivă. Practic MSCs sunt injectate în regiunea afectată pentru a stimula și a spori procesul de vindecare. Celulele stem sunt extrase din țesutul adipos sau măduva osoasă, iar infiltrația cu celule STEM acționează conform sistemului natural de vindecare al organismului. Avantajul este dat de concentrația foarte mare de MSCs, care, odată injectată, inițiază și amplifică procesul de vindecare.”, conchide dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.

Afecțiunile în care infiltrațiile cu celule stem s-au dovedit a fi utile:

– Tendinitele (epicondilită, tendinită plantară, achileană, rotuliană etc), tendinoză, rupturile de tendon, leziuni degenerative tendinoase

– Rupturi musculare

– Leziuni de cartilaj (artroza)

– Indicație postoperator în: sutura de menisc, ligamentoplastie, suturi/reinserții tendinoase (coafa mușchilor rotatori, Bankard, tendon achilean, tendon rotulian, cvadrigeminal etc.)

Artroscopia, tratament minim invaziv în patologia articulară

„Artroscopia este cea mai utilizată metodă de diagnostic și tratament minim invaziv în patologia articulară. Aceasta permite chirurgului ortoped să vizualizeze, să diagnosticheze și să trateze afectarea articulară. Se realizează printr-o incizie fină, urmată de introducerea în spațiul articular a unui instrument subțire conectat la o cameră video și la o sursă de lumină, astfel putând fi vizualizate cu precizie structurile articulației.”, explică dr. Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.

Atroscopia poate fi aplicată în patologii ortopedice, astfel:

Afecțiunile membrului superior:

Patologia umărului: luxația primară sau recidivantă de umăr, calcificările periarticulare, capsulită retractilă, leziuni ale coafei rotatorii, disjuncția acromio-claviculară, artroza acromio-claviculară, sindromul de impingement al umărului, rupturi ale mușchiului supraspinos, rupturi ale mușchilor infraspinos, subscapular, biceps brahial proximal/distal, artroza umărului.

Afecțiunile membrului inferior

Patologia șoldului: coxartroză în stadiile incipiente cu prezența unei zone de condromalacii și sindromul de impingement femuro-acetabular;

Patologia genunchiului: Leziuni de cartilaj, leziuni de menisc, rupturi parțiale și totale de ligamente încrucișate, luxația de rotulă, sindrom de stres femuro-patelar, ruptura tendonului patelar, ruptura tendonului cvadricipital, osteocondrita disecantă;

Patologia gleznei și piciorului: rupturi de ligamente, leziuni osteocondrale la nivelul articulației gleznei, leziuni acute sau cronice ale tendonului achilean.

„Marele avantaj al artroscopiei este recuperarea postoperatorie, mult mai rapidă decât în cazul intervențiilor chirurgicale clasice. Se adaugă și alte avantaje ale artroscopiei precum precizia diagnosticului intraoperator sau riscurile chirurgicale aproape de 0. Artroscopia se utilizează cel mai frecvent în patologia articulațiilor genunchiului, umărului, cotului, mâinii (sindrom de tunel carpian), gleznei, piciorului și șoldului.” conchide dr. Tarek Nazer.