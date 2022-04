Așteptarea a luat sfârșit! De sâmbătă poți degusta mâncarea favorită a vedetelor de peste ocean!

Nu mai este niciun secret că vetedele din afară au acces la o gamă largă de opțiuni când vine vorba de restaurante cu servire rapidă care însă nu se găsesc la noi în țară, pentru a fi testate și de fanii români. Însă vestea bună este că celebrul restaurant Popeyes, lăudat în nenumărate rânduri de vedetele din showbiz-ul american, se va deschide sâmbătă, 9 aprilie, in Mall Băneasa Shopping City, București, în food court-ul de la parter.

Pui marinat timp de 12 ore cu ingrediente inspirate din tradiția culinară a statului Louisiana și crustă crocantă la exterior, cartofi Cajun și biscuiți americani sunt doar câteva dintre produsele vedetă care vor putea fi savurate în primul restaurant Popeyes din România.

Popeyes – plăcerea vinovată a vedetelor din America

Deși țin la siluetă, foarte multe vedete de peste ocean s-au declarat fane absolute ale pului Popeyes și al celebrului sandwich care a scris istorie prin isteria care s-a creat cu ocazia lansării acestuia. The Chicken Sandwich a devenit viral și pe canalele de social media și a ținut prima pagină a ziarelor din afară prin cozile create și prin faptul că acesta a devenit…sold out! Succesul sandvișului nu a fost întâmplător, ci reflectă exact filozofia brandului Popeyes de a pune pasiune în ceea ce oferă publicului: mâncare de calitate cu arome unice, surprinzătoare.

Brandul Popeyes are în spate o istorie impresionantă. A fost fondat în 1972 în New Orleans, Louisiana, Statele Unite și la bază o tradiție culinară veche de 300 de an ce constă într-un un mix între bucătăria tradițională Cajun și cea urbană, Creole, moștenite de la coloniile din Louisiana. După mai mult de 50 de ani de existență, Popeyes se bucură de aprecierea tuturor pentru selecția unică de condimente și modul de preparare a deja celebrului pui fraged la interior, cu crustă crocantă la exterior.

Pentru a asigura calitatea produselor oferite dar și gustul unic, Popeyes folosește o metodă unică de preparare a puiului. Carnea este proaspătă, nu congelată și este marinată timp de 12 ore folosind ingrediente inspirate din bucătăria specifică statului Louisiana. La primirea comenzilor, puiul este preparat manual, dat prin faină și celelalte mixuri de condimente și gătit lent, pentru a putea obține îmbinarea perfectă între fragezimea din interior și crusta crocantă din exterior.

Cheia aromelor puiului Popeyes este amestecul de condimente Cajun; usturoiul și cimbru încorporează aromele autentice înrădăcinate în Louisiana, creând un gust plăcut unic care atrage iubitorii de mâncare din întreaga lume.

Cei care au încercat deja puiul de la Popeyes pot confima că senzațiile oferite papilelor gustative sunt unice. Lanțul de restaurante se bucură de o dezvoltare continuă în peste 25 de țări din întreaga lume iar în România planurile pentru anul acesta presupun deshiderea mai multor restaurante. Până atunci, ramâne să vă luați adio de la puiul obișnuit pe 9 aprilie, în Baneasa Shopping Mall din București. Iar dacă nu puteți fi prezenți, aveți la dispoziție serviciul Delivery, comanda la kioskuri, programul Loyalty sau comanda prin aplicația mobilă.