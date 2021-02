Apartamente de vânzare în București: Premieră! În doar câteva luni din 2020, în Capitală au fost construite cele mai multe locuințe din ultimii 30 de ani!

Datele publicate de INS chiar în ultima zi din 2020 prezintă un tablou greu de crezut, la prima vedere, într-un an aflat sub spectrul pandemiei. În primele nouă luni ale anului trecut au fost finalizate aproape 9.500 de locuințe în București, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 10% față de întregul volum de livrări al anului anterior.

Astfel, independent de volumul înregistrat în ultimul trimestru, anul 2020 intră în istorie ca fiind cel mai prosper în livrări din ultimii 30 de ani.

În ultimii 30 de ani, în București au fost construite circa 90.000 de locuințe, cu un ritm mediu anual de 3.000 de unități livrate, ceea ce face cu atât mai spectaculos rezultatul anului trecut, care a fost de trei ori peste această valoare. Și asta în numai 9 luni!

Trebuie menționat că doar 30% din numărul total de locuințe construite în ultimele 3 decenii în Capitală au fost realizate cu fonduri publice, restul fiind rezultatul investițiilor private. De altfel, banii statului au lipsit aproape total de pe piața rezidențială bucureșteană în ultimii 10 ani, scrie presa de specialitate.

Neașteptat de bine și în Ilfov

Evoluția pozitivă caracterizează și volumul de locuințe livrat în localitățile din jurul Bucureștiului, mai exact în județul Ilfov, unde rezultatul primelor 9 luni arată un plus de aproape 17% comparativ cu perioada similară a anului anterior și cu numai 24% mai puține locuințe finalizate decât în întregul an 2019, ceea ce face probabilă depășirea situației de dinainte cu un an și în Ilfov.

Totuși, recordul județului rămâne plasat în anul 2008, când aici au fost predate peste 7.100 de locuințe.„Noi, în 2020, am vândut mai multe apartamente decât în 2019, chiar dacă am fost închiși în casă. 2019 a fost un an foarte bun pentru sectorul rezidențial, economia funcționa și au fost începute multe proiecte. Realizarea unui proiect durează minimum un an. Tot ce s-a recepționat în primele 9 luni din 2020 sunt proiecte începute în 2019, când nu știam că va veni o criză sanitară.

Faptul că s-au și vândut aceste apartamente, în ciuda situației, se explică prin faptul că multă lume a început să se teamă de inflație și și-a direcționat economiile din bănci spre imobiliare, unde se obțin randamente superioare dobânzilor la depozite, iar, pe de altă parte, cei care nu erau deciși să își cumpere un apartament nou au luat această hotărâre după ce au muncit de acasă înghesuiți.

Rămâne de văzut dacă în 2021 și 2022 vom mai avea atâtea apartamente recepționate, pentru că multe proiecte au fost amânate“, a declarat Antoanela Comșa, președinte al Asociației Investitorilor de Real Estate din România și director general al dezvoltatorului cu capital spaniol Granvia Romania.

În primele trei trimestre din 2020 au fost cu aproape 8% mai puține tranzacții imobiliare în București și Ilfov, comparativ cu perioada similară a anului anterior, potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În județul Ilfov s-a construit un volum de locuințe similar celui din București, în ultimii 30 de ani, ritmul mediu anual de livrare fiind și el apropiat celui din Capitală. Bucureștiul și județul Ilfov cumulează circa 15% din locuințele construite în România după 1990.