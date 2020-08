Antreprenorul elvețian Claudio Cisullo a lansat o companie de Private Equity imobiliar, cu parteneri români. Ținta investițiilor este piața imobiliară din București

CC Trust, grupul deținut de Claudio Cisullo, a înființat, alături de compania românească One United Properties, firma de Private Equity CC@One Properties Invest AG. Antreprenorul are în plan investiții directe in proiecte imobiliare rezidențiale, spații de birouri și spații comerciale, în București.

Cisullo va fi președinte și acționar majoritar al CC@One Properties Invest. Compania mixtă ”oferă oportunități unice de investiții, care se bazează inclusiv pe experiența mea personală ca investitor în domeniul imobiliar din România”, susține Cisullo, într-un comunicat transmis presei.

Elvețianul investește deja, de câțiva ani, în clădirile de locuințe și în centrele comerciale din București și de la malul Mării Negre. Potrivit declarațiilor acestuia, valoarea totală a portofoliului depășește 35 de milioane de euro. În paralel cu investițiile imobiliare la CC@One Properties Invest, investitorilor li se va oferi diversificare, volatilitate scăzută și corelație limitată cu piața bursieră, se arată în comunicat.

Partenerul One United Properties este un dezvoltator imobiliar cu sediul în București. Compania, înființata în anul 2011, este controlata de Andrei Diaconescu și de Victor Căpitanu, investitori cunoscuți în România, activi de circa 20 de ani pe piața imobiliară românească.

Prețurile imobiliarelor în România au crescut cu 8% în 2019, cu peste 6% în 2018 și cu 10% în 2017. Din punct de vedere economic, România, un fost stat agrar, a progresat mult din 2007, când a intrat în Uniunea Europeană. Standardul de viață a crescut mult, în special în marile orașe.

Claudio Cisullo, la origini specialist IT, a înființat în 1997 CC Trust Group, ca business de familie și, în același timp, ca societate de investiții și management. Are 14 investiții și filiale în domeniile biotehnologiei, serviciilor, sănătății și imobiliarelor. Cisullo, care a lucrat câțiva ani la UBS, este de asemenea fondatorul grupului Chain IQ și are mai multe mandate în Consiliul de Administrație.