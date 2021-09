Actorul câștigător de Oscar Adrien Brody este noul ambasador Johnnie Walker, într-un parteneriat menit să depășească limite și să aducă schimbări pozitive în Europa de Est

Johnnie Walker, marca de whisky cu cea mai largă distribuție la nivel mondial, lansează un nou parteneriat cu actorul Adrien Brody, câștigător al unui premiu Oscar.

Noua campanie internațională, intitulată THE WALKERS, transformă celebrul slogan KEEP WALKING într-un îndemn pentru progres colectiv. “Acum mai mult decât niciodată, lumea are nevoie de progres, pe care îl putem obține doar împreună” este convingerea Johnnie Walker.

Adrien Brody întrunește toate calitățile unui WALKER. El a fost dispus întotdeauna să meargă mai departe, dincolo de zona de confort, să contribuie la binele societății, cât și să conteste status quo-ul. El este eroul ultimului spot publicitar THE WALKERS, inspirând progresul colectiv, prin activarea imaginației că totul este posibil și semnalând că fiecare dintre noi are un WALKER în interior, aceea forță creativă, motivantă, care ne determină să mergem mai departe.

În clipul THE WALKERS, Brody inspiră audiența să își găsească forța interioară și să își redescopere talentele uitate pentru a le pune în sprijinul oamenilor. Campania determină vibrație culturală și prezintă filozofia “Keep Walking”: “Nu ne mulțumim cu lucrurile așa cum sunt. Mergem și mai departe (Keep Walking)”.

Vedeți aici clipul campaniei THE WALKERS:

“La nivel social global, Johnnie Walker a fost o forță puternică întotdeauna. De secole, aducem oamenii împreună. Acum, această misiune este mai relevantă ca oricând. Campania THE WALKERS, cu prezența actorului Adrien Brody în poziție de Walker, își propune să invite lumea la o re-socializare responsabilă alături de una dintre cele mai importante voci culturale”, declară Fardin Ahmadyar, Brand Manager categoria whisky din cadrul companiei Diageo Europa de Est.

“Am fost atât de inspirat de această campanie, încât m-am oferit să mixez muzica prezentă în acest video. Muzica este o mai veche pasiune a mea. Mergem înainte, chiar dacă lumea întreagă se oprește”, spune Adrien Brody.

Actorul american Adrien Brody, câștigător al unui premiu Oscar pentru rolul pe care l-a interpretat în filmul “Pianistul” în 2002, este, totodată, un producător de film și un fashion icon, cu origini maghiare. Este binecunoscut pentru pasiunea pe care o investește în munca sa și determinarea pe care o pune în slujba progresului colectiv.

Recent, Brody a finalizat producția pentru SEE HOW THE RUN, produse de Searchlight, alături de Saoirse Ronan și Sam Rockwell. În continuare, joacă în The FRENCH DISPATCH, noul film semnat de Wes Anderson, care a debutat la Cannes în 2021; seria dramatică fără titlu a lui Adam McKay în colaborare cu HBO despre Los Angeles Lakers din timpul anilor 1980, în care va juca rolul legendarului antrenor de baschet Pat Riley; BLONDUL lui Andrew Dominik pentru Netflix; seria de televiziune CHAPELWAITE pentru Epix, bazată pe un roman marca Stephen King; serialul SUCCESIUNEA (HBO) sezonul 3.

Johnnie Walker este whisky-ul numărul 1 la nivel mondial în categoria whisky scotch (IWSR 2019) și este savurat în peste 180 de țări din întreaga lume. Povestea brandului începea acum 200 de ani, continuându-și excelența în arta blending-ului.

Gama de whisky-uri elegante, premiate, include în prezent Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve (18 ani) și Blue Label și ajunge la 19 milioane de cutii vândute anual (IWSR 2018), ceea ce face din Johnnie Walker cel mai popular Scotch Whisky din lume.