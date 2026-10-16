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27 de ani de Biz, celebrați de peste 700 de lideri și profesioniști din business

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.  Actualizat 19.10.2026, 12:48
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Revista Biz a aniversat 27 de ani printr-o gală spectaculoasă, care a reunit peste 700 de invitați din mediul de afaceri, antreprenori, CEO, executivi și profesioniști din industrii diverse. Sub conceptul „Business is a Jungle”, evenimentul a celebrat oamenii care au avut curajul să construiască, să inoveze și să transforme businessul românesc, dar și comunitatea pe care Biz a adus-o împreună în aproape trei decenii.

Pentru o seară, universul businessului a fost reinterpretat într-o junglă luxuriantă, cu un decor dominat de plante, experiențe interactive și o activare bazată pe inteligență artificială, prin care invitații și-au descoperit un alter ego inspirat de lumea junglei. Seara a adus pe scenă unii dintre cei mai apreciați lideri și antreprenori din România, premiați în cadrul Galei All Stars Leaders, Biz 27 ani, și s-a încheiat cu un concert live susținut de Acoustic Boys.

Aniversarea a marcat nu doar cei 27 de ani ai primei reviste de business din România, ci și parcursul unui brand media care a continuat să inoveze prin proiecte editoriale neconvenționale, ediții internaționale, clasamente de referință și evenimente care conectează comunitatea de business.

27 de ani de Biz, celebrați de peste 700 de lideri și profesioniști din business

„Biz nu este doar o revistă. Este catalizatorul de idei, oameni și afaceri apărut la scurt timp după revoluție. Biz este o voce originală, curajoasă și profesionistă, care a ales întotdeauna să privească businessul dincolo de cifre. Dacă există ceva pentru care Biz este celebru, pe lângă copertele imposibile, edițiile internaționale și evenimentele care aduc laolaltă comunitatea de business, sunt proiectele pe care nu le mai face nimeni altcineva. Suntem singura publicație care-și mută redacția într-o altă țară pentru a documenta businessurile și a aduce inspirația direct de la sursă, an de an, prin #BizWorld. Suntem singura revistă care organizează #MovingTo, adică Biz caută să înțeleagă din interior afacerile și dinamica echipelor, prin relocarea jurnaliștilor la birourile companiilor despre care scriem. Nu în ultimul rând, Biz a provocat CEOs să facă schimb de companii într-o experiență din care toată lumea câștigă expertiză filtrată prin experiență. #BizCEOExchange a rescris regulile pentru modul în care poate fi înțeleasă și prezentată activitatea unei companii de succes și prin care se poate face employer branding puternic. În spatele tuturor ideilor și a capacității permanente de inovare este echipa Biz formată din cei mai buni profesioniști”, declară Marta Ușurelu, Owner Biz.

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„După 13 ani și 6 luni la Biz, exact jumătate din povestea de 27 de ani a revistei, pot să spun că am senzația că abia am venit. La Biz nu există doi ani la fel. Apar mereu proiecte și idei care la început par imposibile. Mulți ne întreabă cum reușim să facem atât de multe…și cred că răspunsul e simplu: la noi, nebunia nu se oprește niciodată. Avem o echipă care nu știe să stea pe loc, care se reinventează mereu și care încă se entuziasmează la nou. Poate de asta nici nu simțim cum trec anii. La Biz, timpul are un ritm al lui și, indiferent câți ani aniversăm, noi suntem mereu cu gândul la ce urmează. Iar energia asta este catalizatorul celor mai frumoase lucruri pe care le-am construit împreună”, spune Lelia Petrescu, Head of Marketing & Partner, Biz Agency.

Revista Biz apare de 27 de ani lună de lună în format tipărit și a fost una dintre primele publicații românești prezente online, pe www.revistabiz.ro.

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„Biz se scrie cu pasiune și din pasiune, alimentată de ideile și energia care pune lumea afacerilor în mișcare. Ne uităm la companiile de succes, la managerii care fac performanță, la vizionarii care deschid noi drumuri acolo unde alții cred că este imposibil, căutăm să aducem date relevante, analize pentru o privire de ansamblu cât mai corectă și suntem atenți la toate domeniile. Biz se construiește cu echilibru și atenție, respect pentru valoare, curiozitate și deschidere pentru a învăța mereu ceva nou. Biz și-a câștigat, în cei 27 de ani, statutul de voce autentică a businessului românesc și a profesioniștilor și va rămâne astfel și de aici înainte”, declară Gabriel Bârligă, Redactor Șef Biz & Partner Biz Agency.

Succesul celebrat la Gala ALL STARS LEADERS – BIZ 27

La aniversarea celor 27 de ani, Biz a ales să sărbătorească antreprenorii, liderii și inovatorii Biz – cei care nu se tem să fie diferiți și să încerce noi modalități de a face lucrurile, cei care vor conduce schimbarea și vor stârni inovația, devenind modele de inspirație pentru ceilalți. Premianții a primit aplauze la scenă deschisă, dar și un trofeu gândit special pentru Gala ALL STARS LEADERS – BIZ 27 de artistul Ovidiu Toader.

Innovation Leader Award: Elisabeta Moraru, Country Manager Google România

Premiul i-a fost oferit de Loredana Săndulescu, Senior Communication Manager, Raiffeisen Bank.

Brand Architect Award: Jean Valvis, Fondator Valvis Holding

Artistul Zoli Toth i-a decernat trofeul.

Marketing Impact: Anca Ungureanu, Women in Marketing CEE

Trofeul a fost înmânat de Cristina Sava, Marketing & Communication Director, Kanal D, Kanal D2 și Radio IMPULS.

Business Performance Award: LIDL România

Premiul a fost oferit de Adrian Păsărică, Head of Marketing la Orkla Foods România, și ridicat de Mihai Anghelache, Head of Customer Relations LIDL România.

Visionary Leader Award: Cristian Pîrvulescu, cofondator & CEO ENEVO Group

Radu Nemeș, Managing Partner la ONV LAW, i-a oferit acestuia trofeul.

Banking Leadership: Banca Transilvania

Radu Atanasiu, decan asociat la Bucharest International School of Management, i-a înmânat trofeul lui Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing, Comunicare & Customer Care – Banca Transilvania.

Innovation Leader Award: Radu Georgescu

Premiul i-a fot decernat de Marius Olteanu, Director de Marketing la Bittnet Group.

Lifestyle Brand Builder Award: Cloud9 Residence

Premiul a fost înmânat lui Răzvan Brasla, CEO Cloud Nine Residence, de Dana Istrate, Antreprenoare și realizatoare radio.

Lifetime Achievement Award: Bogdan Enoiu, Fondator și Președinte McCann Worldgroup Romania

Trofeul a fost oferit de Sandra Ecobescu, Președinte al Fundației Calea Victoriei.

Business Leader Award: Lucian Baltaru, CEO al Sameday

Premiul a fost decernat de Cristina Manea, Business Developer la CTP România.

Innovation Achievement Award: Mircea Tudor

Distincția i-a fost înmânată de Mara Gojgar, Founder, The Confident Group

Advertising Impact Award: Publicis Groupe Romania

Teddy Dumitrescu, CEO & Partner Publicis Group Romania, a primit premiul de la Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Innovation Impact Award: Vodafone România

Maia Novolan, CEO & Owner, Syscom Digital, i-a decernat premiul lui Ciprian Zamfirescu, Head of Innovation & Business Development, Vodafone România.

Lifestyle Vision Award: STIL Diamonds

Ion și Maria Groza, fondatorii STIL Diamonds, au primit trofeul de la Teodora Juravle Mărăcineanu, Director de Marketing Electrolux România.

Creativity Leader Award: Mihai Gongu

Premiul i-a fost înmânat de Elena Filip, Fondatoare EF Words.

Gala aniversară Biz 27 a avut ca parteneri LIDL, AQUA Carpatica, UniCredit Bank, Domeniile Sâmburești, Prologiq FM, MALL DE PLANTE by Roberto Rossi, Salt Bank, Maresi România, ENEVO Group, Raiffeisen Bank, Cloud9 Residence, MaxMara, Shiseido, Davidoff Cafe și Premier Catering.

Evenimentul a fost susținut de Update Advertising, Chivas, Terra Events Hall, STIL Diamonds, Syscom Digital, Orkla Foods Romania, Carlsberg, Riamor, Samdam și SanoVita

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și ICON by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 27 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

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