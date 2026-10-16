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Toamna, la raft: cum îți alegi vitaminele și uleiurile Omega pentru sezonul rece

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Zilele se scurtează, diminețile devin reci, iar primele răceli încep să circule prin birou și prin școli. Odată cu toamna, mulți oameni simt că energia le scade și se gândesc să-și completeze alimentația cu câteva suplimente. Raftul plin de flacoane și cutii poate deruta însă: ce alegi, în ce formă și după ce criterii? Câteva repere simple te ajută să faci alegeri informate, iar la Zoya găsești o selecție gândită pentru un stil de viață sănătos, cu livrare în toată țara.

Totul pornește din farfurie

În sezonul rece petreci mai mult timp în interior, te expui mai puțin la soare, iar legumele și fructele proaspete devin mai puțin variate. Baza rămâne, totuși, alimentația: legumele, cerealele integrale, leguminoasele, nucile și semințele acoperă o mare parte din nevoile zilnice. Contează și de unde provin ingredientele. Dacă preferi alimente cultivate ecologic, un magazin produse bio precum Zoya reunește peste 8.000 de produse naturale și organice, de la alimente și uleiuri până la cosmetice și suplimente alimentare. Suplimentele vin abia după aceea, ca o completare, nu ca un înlocuitor al mesei.

Vitaminele la care te gândești când vine frigul

Vitamina D este, probabil, prima de pe listă. Organismul o produce în piele sub acțiunea razelor solare, așa că, în lunile cu puțină lumină, nivelul ei tinde să scadă la multe persoane. Vitamina C susține funcționarea normală a sistemului imunitar, iar vitaminele din complexul B contribuie la metabolismul energetic și la echilibrul sistemului nervos. Nu ai nevoie de toate deodată: o analiză de sânge și o discuție cu medicul îți arată ce îți lipsește cu adevărat.

Când știi ce cauți, alegerea devine mai simplă. Pe Zoya, categoria de vitamine cuprinde 113 produse, de la vitamina D3 combinată cu K2 și vitamina C până la multivitamine, variante lichide sau formule pentru copii și pentru gravide. Le poți filtra după nevoie (imunitate, energie, stres și somn) și găsești branduri precum Viridian, Terra Nova, Wild Nutrition sau Together Health.

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Acizii grași Omega sunt grăsimi de care corpul are nevoie pentru inimă, creier și piele. Omega 3 și Omega 6 sunt esențiali, adică organismul nu îi poate produce singur și trebuie să îi primească din alimentație. Omega 3 se găsește în peștele gras, în semințele de in și în nuci, în timp ce Omega 6 apare din belșug în uleiurile vegetale. Omega 9, prezent de exemplu în uleiul de măsline, poate fi produs și de organism. Pentru că alimentația modernă conține de regulă mult Omega 6, atenția se îndreaptă de obicei spre aportul de Omega 3.

Dacă vrei să compari variantele, secțiunea Omega 3-6-9 de pe Zoya grupează 25 de produse: ulei de pește, ulei de krill, Omega din alge pentru cei care nu consumă pește, complexe Omega, dar și uleiuri de in, cânepă, chimen negru sau luminița-nopții. Sursele sunt marine, gestionate sustenabil, sau vegetale, din culturi ecologice.

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Ce urmărești pe etichetă

Înainte să pui un supliment în coș, merită să citești cu atenție câteva detalii:

  • forma vitaminei și doza pe porție, nu doar mărimea ambalajului;
  • sursa acizilor grași și concentrația de EPA și DHA, în cazul Omega 3;
  • ingredientele adăugate, modul de administrare și condițiile de păstrare.

Dacă ești însărcinată, urmezi un tratament sau ai o afecțiune cronică, discută cu medicul înainte de a începe orice supliment, pentru că unele pot interacționa cu medicamentele.

Comoditatea face diferența

Un obicei sănătos se păstrează mai ușor când nu îți complică viața. Cu o experiență de peste 15 ani, Zoya pregătește comenzile în 24 de ore și le trimite prin curier sau în lockere easybox și FANbox, cu livrare în una-două zile lucrătoare și transport gratuit peste 200 de lei. Pe lângă brandurile internaționale, magazinul are și propriile linii de superalimente și suplimente bio, ZoyaRO ®, pentru care controlează procesul de la sursă până la client.

Toamna nu trebuie să însemne oboseală și răceli în lanț. O farfurie colorată, somn suficient, mișcare și, acolo unde chiar e nevoie, suplimentele potrivite te ajută să treci mai ușor prin sezonul rece. Începe cu o discuție cu medicul, alege informat și construiește-ți obiceiuri pe care să le poți păstra până la primăvară.

Foto: pexels.com

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