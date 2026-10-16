  MENIU  
Home > Advertorial > De ce activitățile fără miză productivă sunt importante pentru starea noastră de bine

De ce activitățile fără miză productivă sunt importante pentru starea noastră de bine

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Trăim într-o perioadă în care până și timpul liber pare să aibă nevoie de obiective. Citim pentru a învăța ceva, mergem la sală pentru rezultate măsurabile, ascultăm podcasturi pentru dezvoltare personală și transformăm hobby-urile în proiecte care, eventual, ar putea produce bani. În acest peisaj dominat de eficiență, simplul gest de a face ceva doar pentru că ne place începe să pară aproape extravagant. Cercetările despre timpul liber și starea de bine sugerează însă că tocmai activitățile lipsite de o miză productivă pot avea un rol valoros în felul în care gestionăm stresul și ne recuperăm după zile solicitante.

De ce creierul are nevoie de momente în care nu trebuie să „producă”

O zi obișnuită poate începe cu alarma telefonului și se poate termina cu ultimul e-mail verificat înainte de culcare. Între cele două momente există termene-limită, notificări, cumpărături, drumuri, sarcini casnice și senzația persistentă că am putea folosi timpul mai eficient.

Problema apare atunci când aceeași logică pătrunde în orele destinate odihnei. Dacă o plimbare trebuie să atingă un anumit număr de pași, lectura trebuie să contribuie la dezvoltarea profesională, iar un hobby trebuie transformat într-o mică afacere, timpul liber începe să semene suspect de mult cu munca.

„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă
Recomandarea zilei

Datele științifice arată că activitățile recreative pot fi asociate cu efecte observabile chiar în momentul în care le practicăm. Un studiu publicat în Annals of Behavioral Medicine, în care participanții au fost monitorizați de mai multe ori pe zi, a constatat că momentele dedicate activităților de agrement au fost asociate cu o dispoziție mai bună, mai puține emoții negative, un nivel mai redus al stresului și un ritm cardiac mai scăzut.

Cu alte cuvinte, cele 20 de minute în care citești un roman, asculți albumul preferat sau te ocupi de plantele de pe balcon nu sunt neapărat „timp pierdut”. Pot fi exact pauza de care organismul avea nevoie.

Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Recomandarea zilei

Plăcerea nu trebuie transformată într-un proiect

Există o presiune culturală subtilă de a monetiza aproape orice pasiune. Îți place fotografia? Poate ar trebui să vinzi fotografii. Gătești bine? Poate ar trebui să deschizi o pagină de social media. Croșetezi? De ce să nu creezi un magazin online?

Uneori, o pasiune poate deveni o profesie excelentă. Alteori, tocmai faptul că nu există clienți, termene, obiective și indicatori de performanță îi păstrează valoarea personală.

Cercetările realizate pe aproape 1.400 de participanți au găsit asocieri între practicarea unor activități plăcute în timpul liber și niveluri mai ridicate ale stărilor psihosociale pozitive, precum și niveluri mai reduse ale afectului negativ și simptomelor depresive. Au fost observate și asocieri cu indicatori fiziologici, printre care tensiunea arterială și cortizolul, deși asemenea rezultate descriu asocieri și nu demonstrează automat o relație directă de cauzalitate.

Ideea utilă pentru viața de zi cu zi este mult mai simplă: relaxarea nu trebuie justificată prin productivitate.

Cum arată, de fapt, o activitate „fără miză”

Nu există o rețetă universală. Pentru cineva poate fi o oră petrecută cu un roman polițist. Pentru altcineva, un puzzle întins pe masa din sufragerie timp de trei zile. Poate fi pictatul fără intenția de a expune tabloul, o plimbare fără traseu prestabilit, grădinăritul, muzica, fotografia făcută exclusiv pentru albumul personal sau vizionarea unui serial.

American Psychological Association recomandă păstrarea activităților plăcute chiar și în perioadele aglomerate, observând că oamenii tind să renunțe tocmai la ele atunci când stresul crește. Printre exemple se numără lectura, muzica, comedia, mișcarea și timpul petrecut în natură.

Contează mai puțin activitatea în sine și mai mult relația pe care o avem cu ea. Dacă dispare obligația de a demonstra ceva, experiența își poate recăpăta caracterul recreativ.

Când divertismentul se mută pe ecran

O parte consistentă a timpului liber se desfășoară astăzi în mediul digital. Telefonul a devenit, în același dispozitiv, televizor, bibliotecă, consolă, aparat foto și poartă către aproape orice formă de divertisment. Tocmai această accesibilitate cere însă limite mai clare.

Jocurile video, aplicațiile de divertisment și alte experiențe interactive pot ocupa un loc firesc în timpul liber, atât timp cât nu înlocuiesc somnul, relațiile sociale, munca sau responsabilitățile cotidiene. Organizația Mondială a Sănătății arată că jocurile video reprezintă un hobby sănătos pentru majoritatea utilizatorilor, dar recomandă atenție atunci când timpul petrecut jucând începe să excludă alte activități importante.

Aici apare o diferență esențială între relaxare și folosirea compulsivă a unui produs digital. Prima lasă loc și restului vieții. Cea de-a doua începe să îl ocupe.

Jocurile de cazino online, între divertisment și limite necesare

Cazinourile online fac parte din peisajul digital contemporan și folosesc mecanisme construite în jurul incertitudinii rezultatului. Pentru unii adulți, interesul poate porni din curiozitate, din componenta vizuală sau din dorința unei experiențe recreative scurte. În acest context pot apărea și formule precum rotiri gratuite fara depunere, întâlnite în limbajul comercial al platformelor de profil.

Diferența față de un puzzle, un film sau un joc video obișnuit este însă fundamentală: jocurile de cazino implică risc financiar și rezultate aleatorii. OMS definește jocurile de noroc prin punerea în joc a banilor sau a altor valori într-un eveniment cu rezultat incert și avertizează că anumite forme, inclusiv jocurile de cazino disponibile online, sunt asociate cu un risc mai ridicat de efecte negative.

Din acest motiv, ideea de activitate recreativă funcționează aici numai în prezența unor limite ferme. Timpul și suma alocate trebuie stabilite dinainte, pierderile nu ar trebui urmărite prin continuarea jocului, iar banii destinați cheltuielilor esențiale nu au ce căuta într-un asemenea context. Accesibilitatea permanentă a platformelor digitale poate face granița mai greu de observat, deoarece experiența este la câteva atingeri de ecran distanță. OMS atrage atenția tocmai asupra rolului accesului online permanent și asupra riscurilor pe care acesta le poate amplifica.

Semnalul de alarmă apare atunci când activitatea nu mai este o alegere ocazională, ci începe să primească prioritate în fața altor interese sau continuă în ciuda consecințelor negative. Acestea se numără printre caracteristicile folosite de OMS pentru descrierea tulburării asociate jocurilor de noroc.

Timpul petrecut fără obiective poate avea propria lui valoare

Am fost obișnuiți să privim timpul ca pe o resursă care trebuie exploatată. Opt ore pentru muncă, o oră pentru sport, 30 de minute pentru învățarea unei limbi străine, încă puțin pentru organizare. Până și relaxarea ajunge uneori programată într-un calendar.

Corpul nu funcționează însă ca un tabel în care fiecare celulă trebuie completată.

Activitățile recreative pot crea spații în care atenția se desprinde temporar de grijile cotidiene. Unele implică mișcare, altele creativitate sau socializare, iar altele pur și simplu oferă plăcere. Studiile asupra agrementului activ au găsit legături între participarea la astfel de activități, o stare generală de sănătate mai bună și o capacitate mai bună de a face față stresului.

Nici durata nu trebuie să fie spectaculoasă. O jumătate de oră în care telefonul rămâne deoparte și atenția se mută spre o activitate aleasă din plăcere poate fi mai realistă decât planul ambițios al unui weekend perfect de „detox”.

Când hobby-ul devine încă o obligație

Există un test simplu pentru a observa dacă o activitate de relaxare și-a pierdut rostul: cum te simți când nu o faci?

Dacă apare constant vinovăția pentru că nu ai citit suficiente pagini, nu ai alergat suficienți kilometri sau nu ai progresat suficient de repede într-un hobby, limbajul performanței s-a strecurat deja în timpul liber. O pasiune nu trebuie să demonstreze nimic pentru a merita păstrată.

Uneori, cea mai sănătoasă decizie poate fi să faci ceva la care nu intenționezi să devii extraordinar. Să desenezi prost. Să dansezi fără coregrafie. Să fotografiezi o stradă fără să postezi imaginea nicăieri. Să citești o carte care nu îți dezvoltă nicio competență profesională. Simpla plăcere poate fi suficientă, nu trebuie să fie transformată în performanță.

Nu fiecare oră trebuie să producă ceva măsurabil

Starea de bine nu se construiește exclusiv prin obiective bifate, performanță și disciplină. Are nevoie și de spații în care mintea nu este evaluată, comparată sau împinsă către următoarea sarcină. Cercetările despre activitățile recreative indică asocieri cu o dispoziție mai bună, stres mai redus și indicatori favorabili ai sănătății fizice și psihologice.

Într-o cultură care ne întreabă permanent ce am realizat astăzi, poate că merită să păstrăm câteva momente pentru care nu avem nevoie de un răspuns impresionant. O carte citită doar pentru poveste, muzica ascultată întins pe canapea sau o plimbare fără destinație nu trebuie transformate în investiții în propria persoană. Uneori, faptul că ne-au făcut bine este suficient.

18+ | FII RESPONSABIL!

Pariurile sportive și jocurile de noroc sunt dedicate exclusiv persoanelor majore și trebuie privite doar ca o formă de divertisment, nu ca o sursă de venit. Pariază cu atenție și stabilește limite clare. Pentru sprijin și asistență, accesează JocResponsabil.ro.

Foto: unsplash.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Nattasha Black de la Insula Iubirii 2026. S-a pregătit în UK pentru a deveni dominatoare profesionistă. "Eu din asta trăiesc!"
Cine este Nattasha Black de la Insula Iubirii 2026. S-a pregătit în UK pentru a deveni dominatoare profesionistă. "Eu din asta trăiesc!"
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Avantaje
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi și în genunchi în fața unei biserici închise! Artista îl imploră pe Dumnezeu să-și revadă copiii
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi și în genunchi în fața unei biserici închise! Artista îl imploră pe Dumnezeu să-și revadă copiii
Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”. Povestea din spatele cunoscutei „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurl
Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”. Povestea din spatele cunoscutei „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurl
Minodora i-a cerut divorțul soțului ei. Ce a convins-o să se răzgândească: „A fost ca o trezire”
Minodora i-a cerut divorțul soțului ei. Ce a convins-o să se răzgândească: „A fost ca o trezire”
Ce urmează pentru Irina Rimes după plecarea de la Pro TV. "Abia aștept..." Schimbările majore din viața ei la 35 de ani
Ce urmează pentru Irina Rimes după plecarea de la Pro TV. "Abia aștept..." Schimbările majore din viața ei la 35 de ani
Violeta Bănică, strălucitoare la gala „Nu există nu se poate!”, organizată de mama ei, Andreea Marin: „S-a implicat”
Violeta Bănică, strălucitoare la gala „Nu există nu se poate!”, organizată de mama ei, Andreea Marin: „S-a implicat”
Observator News
Specia rară, originară din Pacific, care a ajuns în apele litoralului românesc. Un kilogram costă 63 de lei
Specia rară, originară din Pacific, care a ajuns în apele litoralului românesc. Un kilogram costă 63 de lei
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...". Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...". Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenție la sfaturile de sănătate de pe TikTok! Peste jumătate dintre unele videoclipuri analizate conțineau informații înșelătoare
Atenție la sfaturile de sănătate de pe TikTok! Peste jumătate dintre unele videoclipuri analizate conțineau informații înșelătoare
Risc de cancer cu 50% mai mare: profesia care îi poate pune pe oameni în pericol
Risc de cancer cu 50% mai mare: profesia care îi poate pune pe oameni în pericol
Ce se va întâmpla cu pensiile românilor din 2027. Planul pregătit de noul guvern
Ce se va întâmpla cu pensiile românilor din 2027. Planul pregătit de noul guvern
Analize pe care le poți face gratuit prin medicul de familie. Mulți români NU știu că au acest drept
Analize pe care le poți face gratuit prin medicul de familie. Mulți români NU știu că au acest drept
TV Mania
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Cine e noua actriță aleasă de Ruxandra Ion după succesul Karinei Jianu? Ea va fi protagonista noului serial de la Antena 1 și interpretează un personaj cu o poveste emoționantă! Află cine este!
Cine e noua actriță aleasă de Ruxandra Ion după succesul Karinei Jianu? Ea va fi protagonista noului serial de la Antena 1 și interpretează un personaj cu o poveste emoționantă! Află cine este!
CSID.ro
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Libertatea
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Profesorii de la Caragiale, scrisoare deschisă pentru susținerea directoarei care n-a trecut examenul
Profesorii de la Caragiale, scrisoare deschisă pentru susținerea directoarei care n-a trecut examenul
Ce încearcă să-ți spună blănosul: de ce te linge, de fapt, pe mâini, față sau picioare
Ce încearcă să-ți spună blănosul: de ce te linge, de fapt, pe mâini, față sau picioare
Cum au apărut vedetele din România la Mercedes-Benz Bucharest Fashion 2026. Ținutele cu care au atras atenția
Cum au apărut vedetele din România la Mercedes-Benz Bucharest Fashion 2026. Ținutele cu care au atras atenția
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton