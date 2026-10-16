  MENIU  
Home > Advertorial > Cel mai mare parc de lumini din țară se deschide pe 16 octombrie în București, la Grădina Botanică.

Cel mai mare parc de lumini din țară se deschide pe 16 octombrie în București, la Grădina Botanică.

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 16.10.2026, 12:06
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lumina Park debutează în România cu „Ocolul Pământului”, o călătorie printre povești, muzică și peste 200 de instalații luminoase

Lumina Park, conceptul internațional de trasee luminoase în aer liber, se deschide pentru prima dată în România, pe 16 octombrie, la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București. Prima ediție locală, „Ocolul Pământului”, transformă grădina, după lăsarea serii, într-o experiență de explorare pentru toate vârstele, construită din lumină, muzică, scenografie și joc. 

Până în ianuarie 2027, publicul este invitat să parcurgă un traseu nocturn inspirat de locuri, tradiții și povești din diferite colțuri ale lumii. Lumina Park propune o experiență de seară pentru familii, cupluri și grupuri de prieteni, construită în jurul bucuriei de a explora împreună.

O călătorie în jurul lumii

Cel mai mare parc de lumini din țară se deschide pe 16 octombrie în București, la Grădina Botanică.

Conceptul internațional ajunge în București sub forma unei experiențe multimedia în aer liber. Traseul are aproximativ 1,5 kilometri și reunește peste 200 de instalații luminoase, decoruri și scene care recreează atmosfera unor destinații din întreaga lume. Muzica, scenografia și lumina completează fiecare zonă și leagă experiența într-o singură poveste.

„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă
Recomandarea zilei

Tema „Ocolul Pământului” propune un mod ludic de a explora lumea. Pe parcursul traseului, vizitatorii descoperă povești, tradiții și momente importante din istoria diferitelor țări. Pentru copii, călătoria devine și o aventură plină de personaje și repere care au marcat istoria locurilor reprezentate, într-un format accesibil și ușor de urmărit.

Un nou mod de a descoperi Grădina Botanică „Dimitrie Brandza” a Universității din București

Lumina Park oferă o perspectivă diferită asupra Grădinii Botanice „Dimitrie Brandza”. După lăsarea serii, aleile devin parte dintr-un traseu bine gândit, iar natura, arta, muzica și jocul se întâlnesc într-o experiență imersivă care se descoperă pas cu pas.

Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Recomandarea zilei

Vizitatorii pot parcurge traseul în propriul ritm, iar o vizită durează în jur de o oră. Fiecare zonă aduce o nouă oprire: o instalație interactivă, un decor inspirat de o altă cultură, o coloană sonoră specifică sau un cadru potrivit pentru fotografii. Copiii pot căuta indicii de-a lungul traseului și pot participa la un quiz interactiv online, deschis tuturor, cu premii pentru cei care îl finalizează.

Pe tot parcursul traseului, standurile de food & beverages  așteaptă vizitatorii cu băuturi calde și gustări, perfecte pentru serile răcoroase. Amplasat în aer liber, Lumina Park este alternativa ideală la o seară de toamnă sau iarnă petrecută acasă. 

Cel mai mare parc de lumini din țară se deschide pe 16 octombrie în București, la Grădina Botanică.

Program și bilete

Lumina Park poate fi vizitat de marți până duminică, programul începând de la ora 18 până la ora 22, ultima intrare fiind la ora 21. În weekendul de deschidere, 16–18 octombrie, Lumina Park oferă prețuri speciale cu reduceri de 50%: prețul unui bilet pornește de la 30 de lei. În restul sezonului, tarifele standard pornesc de la 59 de lei. Programul complet, tarifele pentru fiecare categorie și achiziționarea biletelor sunt disponibile pe lumina-park.ro.

Lumina Park, un concept internațional, în premieră în România

Lumina Park ajunge pentru prima dată în România prin parteneriatul cu Universum Events, organizator român de evenimente la scară largă. Ediția de la București, produsă integral de Universum Events, introduce un format nou de petrecere a serilor în oraș, în care o plimbare prin Grădina Botanică devine o călătorie de explorare și trăit împreună. 

Prezent în Polonia, Ungaria, Cehia și Lituania, Lumina Park a atras până acum peste 2,9 milioane de vizitatori la nivel internațional. În Europa, parcurile Lumina au propus în timp teme diferite, adaptate fiecărui oraș și fiecărui sezon, de la povești fantastice la universuri inspirate de film, istorie sau călătorii.

„Ne-am dorit ca «Ocolul Pământului» să transforme o seară obișnuită într-o aventură. Copiii pot porni într-o aventură cu personaje și povești din întreaga lume, iar adulții se pot bucura de Grădina Botanică așa cum nu au ocazia să o vadă prea des. Împreună cu echipa Lumina Park, aducem în România un format internațional care îmbină spectacolul vizual, joaca și bucuria de a descoperi ceva nou, la fiecare pas”, a declarat Cristian Hossu, CEO Universum Events.

Despre Lumina Park

Lumina Park este unul dintre cei mai mari creatori de parcuri de lumini din Europa. Proiectele dezvoltate combină instalații luminoase, muzică și scenografie într-o poveste pe care vizitatorii o descoperă pas cu pas, în timp ce străbat parcul.

Ce diferențiază Lumina Park este abordarea imersivă: fiecare zonă are o identitate proprie, construită prin lumini, coloană sonoră și decoruri tematice, astfel încât vizita devine o călătorie, nu doar o plimbare printre instalații. Experiența este completată de elemente interactive și educative.

Cu șase ani de experiență în domeniu, echipa a realizat 45 de proiecte în Europa, a atras aproape 3 milioane de vizitatori și include, în fiecare parc, peste 150 de instalații luminoase. 

Despre UNIVERSUM

UNIVERSUM este un ecosistem integrat de expertiză, echipe și soluții pentru crearea și implementarea evenimentelor, cu peste 18 ani de experiență și un portofoliu de peste 4.000 de proiecte livrate. Sub semnătura „Large Scale Events Architects”, UNIVERSUM reunește strategia, creația, producția tehnică și logistica, coordonând fiecare proiect de la concept până la experiența live.

Ecosistemul acoperă evenimente corporate, conferințe de business, lansări de produs, activări de brand, campanii experiențiale și programe de teambuilding, alături de proiecte proprii de amploare, precum Bucharest Tech Week, GoTech World, nZEB Expo și RESPAWN.

În 2020, UNIVERSUM s-a numărat printre cele șase companii românești incluse în clasamentul Financial Times „FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies”.

Despre Universitatea din București

Universitatea din București are o istorie care începe în 1864 și este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior și cercetare din România, cu o tradiție academică de peste 160 de ani și o recunoaștere internațională confirmată de prezența constantă în clasamente universitare de prestigiu. Din 2019, Universitatea din București face parte din Alianța Universitară Civică Europeană – CIVIS alături de alte zece universități europene de renume.

Universitatea din București reunește astăzi o comunitate academică de peste 37.000 de studenți, 1.300 de cadre didactice și 500 de cercetători. Cele 20 de facultăți ale Universității din București oferă 101 programe de licență și 224 de programe de masterat, la care se adaugă 24 de școli doctorale pe domenii specifice. Activitatea de cercetare se desfășoară inclusiv în cele peste 50 de centre și în nouă stațiuni de cercetare ale universității.

Despre Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București

Cu o istorie vie care începe în 1860, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București este un mediu al interacţiunii active și un spaţiu de cunoaștere și cercetare de profil. Cu o întindere de peste 18 hectare, Grădina Botanică a Universității din București adăpostește peste 4.000 de specii de plante din diverse zone geografice și climatice și numeroase plante rare și include 10 sectoare exterioare, organizate tematic, o amplă și variată seră de expoziţie, vechea seră și un fascinant muzeu botanic. Serele Grădinii Botanice sunt o zonă de studiu și de cercetare, dar și un spaţiu de recreere într-un mediu exotic, incluzând o bogată selecţie de specii luxuriante și neobișnuite, provenite din zonele tropicale, subtropicale și ecuatoriale de pe glob.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Nattasha Black de la Insula Iubirii 2026. S-a pregătit în UK pentru a deveni dominatoare profesionistă. "Eu din asta trăiesc!"
Cine este Nattasha Black de la Insula Iubirii 2026. S-a pregătit în UK pentru a deveni dominatoare profesionistă. "Eu din asta trăiesc!"
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Avantaje
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi și în genunchi în fața unei biserici închise! Artista îl imploră pe Dumnezeu să-și revadă copiii
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi și în genunchi în fața unei biserici închise! Artista îl imploră pe Dumnezeu să-și revadă copiii
Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”. Povestea din spatele cunoscutei „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurl
Cine este Mirela Retegan de la „Asia Express”. Povestea din spatele cunoscutei „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurl
Minodora i-a cerut divorțul soțului ei. Ce a convins-o să se răzgândească: „A fost ca o trezire”
Minodora i-a cerut divorțul soțului ei. Ce a convins-o să se răzgândească: „A fost ca o trezire”
Ce urmează pentru Irina Rimes după plecarea de la Pro TV. "Abia aștept..." Schimbările majore din viața ei la 35 de ani
Ce urmează pentru Irina Rimes după plecarea de la Pro TV. "Abia aștept..." Schimbările majore din viața ei la 35 de ani
Violeta Bănică, strălucitoare la gala „Nu există nu se poate!”, organizată de mama ei, Andreea Marin: „S-a implicat”
Violeta Bănică, strălucitoare la gala „Nu există nu se poate!”, organizată de mama ei, Andreea Marin: „S-a implicat”
Observator News
Specia rară, originară din Pacific, care a ajuns în apele litoralului românesc. Un kilogram costă 63 de lei
Specia rară, originară din Pacific, care a ajuns în apele litoralului românesc. Un kilogram costă 63 de lei
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...". Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...". Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenție la sfaturile de sănătate de pe TikTok! Peste jumătate dintre unele videoclipuri analizate conțineau informații înșelătoare
Atenție la sfaturile de sănătate de pe TikTok! Peste jumătate dintre unele videoclipuri analizate conțineau informații înșelătoare
Risc de cancer cu 50% mai mare: profesia care îi poate pune pe oameni în pericol
Risc de cancer cu 50% mai mare: profesia care îi poate pune pe oameni în pericol
Ce se va întâmpla cu pensiile românilor din 2027. Planul pregătit de noul guvern
Ce se va întâmpla cu pensiile românilor din 2027. Planul pregătit de noul guvern
Analize pe care le poți face gratuit prin medicul de familie. Mulți români NU știu că au acest drept
Analize pe care le poți face gratuit prin medicul de familie. Mulți români NU știu că au acest drept
TV Mania
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Cine e noua actriță aleasă de Ruxandra Ion după succesul Karinei Jianu? Ea va fi protagonista noului serial de la Antena 1 și interpretează un personaj cu o poveste emoționantă! Află cine este!
Cine e noua actriță aleasă de Ruxandra Ion după succesul Karinei Jianu? Ea va fi protagonista noului serial de la Antena 1 și interpretează un personaj cu o poveste emoționantă! Află cine este!
CSID.ro
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Libertatea
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Profesorii de la Caragiale, scrisoare deschisă pentru susținerea directoarei care n-a trecut examenul
Profesorii de la Caragiale, scrisoare deschisă pentru susținerea directoarei care n-a trecut examenul
Ce încearcă să-ți spună blănosul: de ce te linge, de fapt, pe mâini, față sau picioare
Ce încearcă să-ți spună blănosul: de ce te linge, de fapt, pe mâini, față sau picioare
Cum au apărut vedetele din România la Mercedes-Benz Bucharest Fashion 2026. Ținutele cu care au atras atenția
Cum au apărut vedetele din România la Mercedes-Benz Bucharest Fashion 2026. Ținutele cu care au atras atenția
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton