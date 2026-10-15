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World Class România inaugurează în One High District primul club dezvoltat sub noul concept de fitness, longevitate și recuperare, în urma unei investiții de 3 milioane de euro

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.  Actualizat 16.10.2026, 11:30
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World Class România, liderul industriei de health & fitness din România, inaugurează clubul din incinta complexului One High District din București, dezvoltat în urma unei investiții de 3 milioane de euro. Cu o suprafață de peste 2000 de metri pătrați și poziționat în categoria Platinum, acesta este primul club al rețelei proiectat integral, încă din faza de concept, conform noii viziuni strategice a companiei.

Clubul World Class One High District integrează într-un singur concept fitnessul, evaluarea, recuperarea, wellnessul și soluțiile dedicate longevității. Noua direcție se reflectă în toate componentele clubului: de la design, selecția echipamentelor și organizarea spațiilor până la serviciile și experiența oferite membrilor. Printre principalele noutăți se numără Longevity Check – o evaluare complexă care analizează șase dimensiuni ale stării fizice, funcționale și cognitive și oferă date pentru personalizarea antrenamentului și monitorizarea progresului -, precum și cele două Cold Plunge Tubs, care contribuie la recuperarea musculară rapidă și la reducerea oboselii. 

Situat în cadrul ansamblului rezidențial One High District din București, noul club susține strategia World Class România de extindere în zone urbane cu potențial ridicat de dezvoltare și cu o cerere în creștere pentru servicii premium de health & fitness. Investiția a fost finanțată prin aportul acționarului Vectr Holdings.

World Class România inaugurează în One High District primul club dezvoltat sub noul concept de fitness, longevitate și recuperare, în urma unei investiții de 3 milioane de euro

„One High District este prima expresie completă a noii direcții strategice World Class România și un model pentru modul în care ne propunem să dezvoltăm rețeaua în anii următori. Investiția răspunde atât potențialului unei zone aflate într-un ritm accelerat de dezvoltare, cât și schimbării așteptărilor consumatorilor. Membrii își doresc astăzi servicii care să îi ajute să își înțeleagă mai bine corpul, să se antreneze eficient, să se recupereze și să investească în sănătatea lor pe termen lung. Am construit acest club în jurul acestor nevoi, integrând infrastructura, tehnologia și expertiza echipei într-o experiență coerentă de fitness, recuperare și longevitate.”, declară Matei Filipidescu, CEO World Class România.

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World Class România inaugurează în One High District primul club dezvoltat sub noul concept de fitness, longevitate și recuperare, în urma unei investiții de 3 milioane de euro

Un ecosistem integrat de wellbeing și longevity

Arhitectura clubului urmează o direcție de design inspirată de principiile quiet luxury, definită prin materiale naturale, finisaje din lemn, tonuri calde și un rafinament discret. Spațiile dedicate antrenamentului, recuperării și relaxării au fost organizate într-un concept unitar, cu accent pe funcționalitate, confort și o experiență intuitivă pentru membri. 

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Oferta de antrenament include zone specializate de Pilates Reformer, Booty Builder, studio grup fitness și HYROX, alături de echipamente performante pentru antrenamente cardio, de forță și funcționale. Facilitățile acvatice și de recuperare includ două Cold Plunge Tubs, o piscină semiolimpică cu patru culoare de înot, precum și saună uscată și saună umedă.

Clubul dispune și de un vestiar dedicat copiilor, conceput pentru a răspunde nevoilor familiilor care îl frecventează. Membrii beneficiază, de asemenea, de acces la parcare acoperită, primele două ore fiind gratuite.

World Class România inaugurează în One High District primul club dezvoltat sub noul concept de fitness, longevitate și recuperare, în urma unei investiții de 3 milioane de euro

O nouă perspectivă asupra performanței, recuperării și longevității

 Noul concept World Class România urmărește întregul parcurs al membrului: de la înțelegerea condiției fizice și stabilirea obiectivelor până la antrenament, recuperare și menținerea unei vieți active pe termen lung. Tehnologia are rolul de a oferi date relevante și de a transforma fiecare etapă într-o experiență mai bine adaptată nevoilor individuale.

Primul pas este Longevity Check, un serviciu inclus în abonament, care le oferă membrilor o imagine de ansamblu asupra condiției fizice și a capacităților funcționale. Evaluarea combină analiza prin bioimpedanță și tehnologia de motion tracking cu teste cognitive și funcționale, urmărind șase dimensiuni: Body, Mobility, Balance, Mind, Strength și Cardio. Pe baza rezultatelor, fiecare membru primește un profil individual, care include Wellness Age, o estimare a vârstei funcționale și un reper pentru monitorizarea progresului în timp. La finalul evaluării, membrul beneficiază de un plan de antrenament personalizat, construit pe baza profilului obținut și adaptat obiectivelor sale individuale. Planul este validat de antrenor și ajustat în funcție de evoluția fiecărui membru, iar reevaluările periodice permit monitorizarea progresului și optimizarea constantă a antrenamentului.

Dezvoltarea conceptului va continua etapizat. În zona de forță, clubul va integra o nouă generație de echipamente inteligente, care utilizează inteligența artificială pentru a adapta în timp real rezistența, ritmul și amplitudinea mișcărilor la profilul, nivelul de pregătire și obiectivele utilizatorului. Setările automate și feedbackul digital vor susține antrenamente mai intuitive, sigure și eficiente.

Recuperarea va beneficia, la rândul său, de un spațiu dedicat. Recovery Corner va fi un spațiu special conceput pentru refacerea eficientă după antrenament și pentru relaxare. Dotat cu pistoale de masaj, cizme de compresie și fotolii de masaj și relaxare, Recovery Corner va completa parcursul de antrenament cu soluții moderne, menite să susțină recuperarea și starea de bine.

Într-o etapă ulterioară, această abordare va fi extinsă prin Longevity Lounge, un program care va reuni tehnologia avansată, expertiza specializată și terapiile de ultimă generație într-un program integrat, conceput pentru optimizarea sănătății și a performanței pe termen lung. Programul, coordonat de un Longevity Coach, va începe în Assessment Lab cu o evaluare complexă, realizată cu echipamente specializate, care va analiza indicatori esențiali precum vârsta biologică, capacitatea de efort (VO2 max), răspunsul organismului la stres și antrenament, capacitatea de recuperare, compoziția corporală, precum și nivelurile de proteine, vitamine și minerale. Pe baza acestor date, va fi configurat un parcurs personalizat, completat de terapii inovatoare precum red light therapy, dry float, infrared sauna și brain gym, pentru o abordare avansată, bazată pe date, a longevității și stării de bine.

Deși abia inaugurat, proiectul World Class One High District a fost deja desemnat câștigător la categoria Leisure Development în cadrul Romanian Property Awards 2026-2027, competiție licențiată de International Property Awards.

Despre World Class România 

World Class România este prima și cea mai mare rețea de health, fitness, piscine și wellness din țară cu o cifră de afaceri de 51.6 milioane de euro, cu 25 de ani de experiență, 46 de cluburi, 30 de piscine și o comunitate de peste 80.000 de membri în 7 orașe. Compania este cel mai mare operator național de piscine și singurul jucător din piață cu un concept integrat de fitness, aquatics și wellness. Partener tradițional LES MILLS™, World Class România dezvoltă și programe proprii create de experții săi, inclusiv programe dedicate copiilor și seniorilor, și promovează activ un stil de viață sănătos. În 2025, rețeaua a obținut FitCert® Level 4, cea mai înaltă certificare europeană pentru calitate și siguranță, fiind singura rețea din România cu acest nivel de recunoaștere. World Class România oferă, de asemenea, conceptul premium de fitness și stil de viață W, unde membrii se pot antrena și relaxa într-un mediu intim și exclusivist. 

Despre Vectr Holdings

Vectr Holdings este un fond de investiții cu operațiuni în România în sectoare precum agrobusiness, echipamente agricole, real estate și fitness. Vectr Holdings este proprietarul World Class România, liderul pieței de health & fitness din România, și a adăugat recent brandul Befit în portofoliu.

Foto: Worldclass

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