Cât durează să deschizi un cont bancar online la principalele bănci din România?

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Pe baza informațiilor oficiale verificate în septembrie 2026, ING comunică o durată de aproximativ 8 minute pentru deschiderea online, iar BCR comunică aproximativ 10 minute pentru Contul George. Revolut spune că un cont poate fi deschis „în câteva minute”, fără a publica pe pagina verificată o durată numerică direct comparabilă. De aceea, viteza trebuie judecată împreună cu momentul în care IBAN-ul devine utilizabil, cardul digital este disponibil și poți intra efectiv în aplicație.

Dacă ai nevoie urgentă de un IBAN, diferența importantă nu este doar între 8 și 10 minute. Contează și verificarea identității, accesul imediat la cont și suportul dacă onboarding-ul se blochează.

Comparația analizează BCR George, ING Home’Bank și Revolut Standard pe aceleași criterii și tratează duratele publicate ca estimări, nu ca garanții.

Răspuns rapid: unde poți obține repede un cont online și un IBAN utilizabil

Dintre cele trei opțiuni analizate, ING publică cea mai scurtă estimare numerică explicită: 8 minute. Pagina sa spune că, la finalul procesului, IBAN-ul, cardul digital și contul de economii sunt active imediat.

BCR comunică un flux de aproximativ 10 minute pentru George și acces digital după finalizarea deschiderii; sursele BCR din 2026 indică și disponibilitatea imediată a instrumentelor digitale de plată, însă pașii de identificare pot varia între fluxurile descrise pe paginile oficiale. Revolut comunică deschiderea „în câteva minute” și oferă card virtual instant după crearea lui, dar nu publică pe pagina analizată un reper numeric identic cu cele două bănci locale.

Pe scurt: dacă urmărești strict cea mai mică durată numerică publicată, ING indică 8 minute, iar BCR aproximativ 10 minute. Dacă urmărești însă „cât de repede pot folosi efectiv contul”, verifică împreună activarea IBAN-ului, cardul digital și eventualele verificări suplimentare.

Cum am comparat: aceleași criterii pentru toate opțiunile

O comparație corectă separă mai multe momente care sunt adesea amestecate în mesajele comerciale. „Am terminat formularul” nu înseamnă automat „pot încasa salariul și plăti cu telefonul”. Pentru fiecare opțiune am urmărit aceleași etape:

timpul comunicat public pentru finalizarea onboarding-ului online;

momentul în care contul și IBAN-ul sunt disponibile pentru utilizare;

metoda de identificare și posibilitatea apariției unor verificări suplimentare;

disponibilitatea cardului digital/virtual față de livrarea cardului fizic;

costurile uzuale după deschidere și canalele de suport dacă procesul se blochează.

Duratele și condițiile menționate sunt estimări oficiale sau informații verificabile, valabile la momentul documentării din septembrie 2026 și pot varia în funcție de eligibilitate, verificările de identitate și situația individuală a solicitantului.

Comparație rapidă: BCR George, ING Home’Bank și Revolut Standard

Instituție Timp și acces la cont Identificare / card digital / suport BCR George Aprox. 10 minute; 100% online; acces în George după finalizare. Identificare automată sau video, în funcție de flux; card virtual imediat; suport *2227. ING Home’Bank 8 minute; IBAN, card digital și cont de economii active imediat. Act + selfie video + SMS; card virtual instant în Home’Bank. Revolut Standard „Câteva minute”; IBAN RO pentru clienții eligibili din România. Verificare digitală; card virtual instant; suport 24/7 prin chat.

Informațiile din acest tabel au fost colectate din surse publice și au caracter informativ. Acestea pot varia în timp, motiv pentru care recomandăm verificarea condițiilor actuale direct pe site-urile oficiale ale băncilor.

Ce înseamnă, practic, „cel mai rapid”

Pentru utilizatorul care are nevoie urgentă de cont, viteza reală este suma mai multor pași. Un flux poate avea un formular foarte scurt, dar să necesite verificări suplimentare; altul poate dura câteva minute în plus, dar să ofere imediat IBAN, card digital și acces complet în aplicație.

Etapă Ce înseamnă De ce contează Onboarding finalizat Datele, identitatea și contractul sunt finalizate. Nu garantează singur că poți încasa sau plăti. IBAN utilizabil Vezi IBAN-ul și îl poți folosi pentru încasări sau transferuri. Este reperul-cheie pentru salariu, contracte sau chirie. Card digital / virtual Ai un instrument de plată în aplicație, utilizabil online sau prin wallet. Poți începe plățile înainte să ajungă cardul fizic. Card fizic Cardul este produs și livrat sau ridicat ulterior. Nu trebuie confundat cu deschiderea; contul poate fi deja activ.

Informațiile din acest tabel au fost colectate din surse publice și au caracter informativ. Acestea pot varia în timp, motiv pentru care recomandăm verificarea condițiilor actuale direct pe site-urile oficiale ale băncilor.

BCR George: cât durează deschiderea și când poți începe să folosești contul

BCR comunică deschiderea Contului George 100% online în aproximativ 10 minute. Fluxul include alegerea cardului, completarea datelor, verificarea identității și semnarea electronică. După finalizare, clientul primește instrucțiunile de conectare la George, iar cardul fizic ales este trimis ulterior la adresa indicată în România.

În documentarea din septembrie 2026 apare o diferență între două pagini oficiale BCR privind identificarea. Pagina curentă de produs menționează verificarea automată a identității, în timp ce pagina Help Center descrie un apel video cu un specialist George. Din acest motiv, articolul nu presupune că fiecare solicitant trece obligatoriu prin exact același mecanism: metoda poate depinde de fluxul disponibil și de verificările necesare.

Pentru utilizarea imediată, BCR oferă carduri virtuale în RON, EUR sau USD, emise din George App fără comision de emitere și administrare lunară. Acestea pot fi folosite imediat și înrolate în Apple Pay sau Google Pay.

Dacă apare un blocaj, BCR oferă suport din George și Contact Center. *2BCR (*2227) este disponibil 24/7 pentru card și internet banking, iar pentru informații despre produse programul publicat este zilnic 08:00–22:00.

ING Home’Bank: 8 minute și activare imediată comunicată explicit

ING are cea mai clară formulare publică dintre cele trei opțiuni analizate. Pagina de deschidere a contului indică „100% online, în 8 minute” și explică faptul că utilizatorul scanează actul de identitate, face un selfie video, semnează contractul cu un cod SMS și primește datele de autentificare în Home’Bank.

ING precizează explicit că, la finalul procesului, IBAN-ul, cardul digital și contul de economii sunt active imediat. Această formulare face mai ușoară diferențierea dintre durata onboarding-ului și momentul de la care contul poate fi folosit. Cardul virtual ING poate fi emis gratuit și instant în Home’Bank și poate fi adăugat imediat într-un portofel digital.

Eligibilitatea trebuie însă verificată înainte de a considera cele 8 minute universal valabile. Pentru deschiderea 100% online, ING menționează condiții precum cetățenie română, domiciliu în România, vârsta peste 18 ani și carte de identitate valabilă. Dacă situația ta nu se încadrează în fluxul standard, timpul real poate fi diferit.

Revolut Standard: onboarding în câteva minute, card virtual instant și IBAN RO

Revolut comunică un proces complet digital și afirmă că un cont poate fi deschis „în câteva minute”, dar pagina analizată nu oferă o valoare numerică echivalentă cu estimările de 8 minute la ING și aproximativ 10 minute la BCR. Procesul include descărcarea aplicației, furnizarea datelor și confirmarea identității cu un document valid.

Pentru clienții eligibili care locuiesc în România, Revolut oferă IBAN românesc, utilizabil inclusiv pentru salariu, debitări directe și plăți locale.

Cardul virtual Revolut se creează instant. Planul Standard nu are taxă de abonament; plățile locale și SEPA sunt prezentate ca gratuite, iar pentru cardul fizic se aplică livrare. Retragerile fără comision sunt limitate la 5 retrageri sau 800 lei pe lună, oricare limită este atinsă prima.

Revolut oferă suport 24/7 prin chat în aplicație. Pentru un utilizator care preferă un flux digital-first, acest model poate fi suficient; altcineva poate prefera suport telefonic.

Salt Bank: onboarding în câteva minute și suport uman 24/7

Salt Bank, poziționat ca primul neobank 100% românesc, oferă un proces de deschidere a contului complet digital, care durează „câteva minute”, un interval similar cu estimările altor aplicații fintech din piață.

Imediat după validarea identității prin scanarea cărții de identitate și parcurgerea pașilor biometrici direct în aplicația mobilă, IBAN-ul românesc devine activ.

În cazul în care apar blocaje în procesul de onboarding, un element distinctiv comunicat de Salt Bank este abordarea serviciului de asistență. Care Center-ul este disponibil 24/7 prin telefon sau chat integrat în aplicație, facilitate ce oferă un plus de siguranță și eficiență pentru utilizatorii care au nevoie de acces urgent la noul cont.

Această funcționalitate e utilă pentru clienții care preferă comunicarea telefonică sau în scris pentru eventuale probleme ce pot apărea în etapa de verificare a documentelor.

Cine îți dă IBAN-ul cel mai repede, pe scurt

Pe baza informațiilor publice analizate, ING publică cea mai scurtă estimare numerică exactă și spune explicit că IBAN-ul devine activ imediat la finalul fluxului de 8 minute. BCR publică aproximativ 10 minute pentru deschiderea George și acces digital imediat după finalizarea fluxului. Revolut indică „câteva minute”, dar fără un reper numeric identic, ceea ce nu permite o ordonare perfect echivalentă.

Asta nu înseamnă că un solicitant va termina întotdeauna în 8 sau 10 minute. Verificări KYC suplimentare, documente neclare, probleme de conectivitate sau particularități de eligibilitate pot prelungi orice proces. Pentru o decizie corectă, folosește duratele publice ca repere, nu ca garanții.

Dacă vrei o bancă locală și cea mai scurtă estimare numerică publicată dintre opțiunile analizate, verifică ING și condițiile tale de eligibilitate.

Dacă vrei un cont local deschis rapid, ecosistem George și suport telefonic/digital clar, BCR este o opțiune relevantă de shortlist.

Dacă preferi un flux digital-first, card virtual instant, IBAN RO pentru clienții eligibili și suport prin chat, Revolut rămâne o alternativă relevantă.

Comisioane uzuale după deschidere: viteza nu este singurul criteriu

Un cont deschis repede poate deveni costisitor dacă nu îndeplinești condițiile ofertei. De aceea, după ce compari viteza, verifică administrarea, transferurile, retragerile și costurile cardului fizic.

La BCR George Standard, administrarea este 0 lei dacă încasezi lunar cel puțin 2.000 lei în condițiile publicate; dacă nu sunt îndeplinite condițiile, comisionul publicat este 15 lei/lună. Transferurile interbancare și retragerile au reguli distincte legate de nivelul din Programul de Beneficii, deci nu trebuie presupus că „0 administrare” înseamnă automat toate operațiunile gratuite.

La ING Go, administrarea este 0 lei dacă încasezi minimum 700 lei lunar și faci cel puțin o plată pe lună în condițiile publicate. Dacă nu îndeplinești condițiile, ING publică 15 lei/lună pentru administrare, 5 lei pentru transferuri interbancare în lei/euro și 1% minimum 5 lei pentru anumite retrageri cu cardul de lei.

La Revolut Standard, abonamentul este gratuit, plățile locale și SEPA sunt prezentate ca gratuite, iar cardurile virtuale sunt gratuite. Pentru cardul fizic se aplică livrare, iar după limita lunară de retrageri gratuite se aplică 2%, minimum 5 lei. Aceste structuri nu sunt identice, de aceea comparația trebuie făcută pe utilizarea ta reală, nu pe un singur număr.

Ce metodă de identificare ți se potrivește dacă vrei cât mai puține blocaje

Viteza percepută depinde și de metoda de verificare. ING descrie un selfie video de aproximativ 3 minute în cadrul fluxului de 8 minute. Revolut folosește verificare digitală prin aplicația mobilă și document de identitate. BCR are în prezent pagini oficiale care descriu atât verificare automată, cât și apel video cu specialist George, ceea ce indică necesitatea verificării fluxului efectiv afișat solicitantului.

Nu există o metodă universal mai bună. Un flux automat poate fi rapid, iar interacțiunea cu un specialist poate ajuta când apare o excepție. Dacă timpul este critic, pregătește actul de identitate și o conexiune stabilă.

Pentru românii din străinătate: ce verifici înainte să începi onboarding-ul

Un proces „100% online” nu înseamnă automat că este disponibil în aceleași condiții din orice țară. ING precizează pentru fluxul online standard că solicitantul trebuie să fie cetățean român și să locuiască în România. Revolut leagă IBAN-ul RO de rezidența în România și de eligibilitatea pentru sucursala locală. La BCR, condițiile de eligibilitate și documentele acceptate trebuie verificate pe fluxul actual de deschidere.

Dacă ești în străinătate, verifică înainte rezidența acceptată, actul de identitate, primirea SMS-urilor, livrarea cardului și suportul din străinătate. Un flux rapid nu ajută dacă nu ești eligibil pentru el.

Întrebări frecvente despre deschiderea unui cont bancar

Cât durează deschiderea contului BCR George online în 2026?

BCR comunică aproximativ 10 minute pentru deschiderea 100% online a Contului George. Durata reală poate varia dacă sunt necesare verificări suplimentare sau dacă apar probleme în procesul de identificare.

Primești IBAN-ul BCR imediat după onboarding?

BCR descrie contul ca activ și utilizabil după finalizarea procesului și trimiterea instrucțiunilor de conectare. Pagina principală nu publică un timp separat, în minute, pentru emiterea IBAN-ului, de aceea nu trebuie inventat un interval distinct.

BCR George are card virtual?

Da. BCR permite emiterea cardurilor virtuale din George App, în RON, EUR sau USD. Pagina oficială spune că acestea pot fi folosite imediat și înrolate în Apple Pay sau Google Pay.

BCR George sau ING Home’Bank: cine comunică un timp mai scurt?

ING publică 8 minute, iar BCR aproximativ 10 minute. Totuși, comparația trebuie citită împreună cu eligibilitatea și eventualele verificări suplimentare; aceste durate nu sunt garanții individuale.

Revolut Standard oferă IBAN românesc?

Da, pentru clienții eligibili cu adresă înregistrată în România, Revolut oferă IBAN RO prin sucursala din România. Pagina oficială menționează utilizarea lui inclusiv pentru salariu și plăți locale.

Pot deschide cont fără să merg la sucursală?

Da, toate cele trei opțiuni analizate oferă fluxuri online. Metoda de identificare diferă, iar eligibilitatea trebuie verificată înainte de începerea procesului.

Care este diferența dintre cardul virtual și cardul fizic?

Cardul virtual există în aplicație și poate fi utilizat imediat după emitere, în condițiile furnizorului. Cardul fizic trebuie produs și livrat sau ridicat, deci timpul lui de sosire nu este același lucru cu timpul de deschidere a contului.

Ce fac dacă mă blochez în procesul de identificare?

Folosește canalul de suport al instituției. BCR oferă Contact Center și suport din George, ING oferă suport prin canalele Home’Bank/Contact, iar Revolut oferă suport 24/7 prin chat în aplicație. Dacă verificarea identității este în analiză, timpul de activare poate depăși estimarea standard.

Surse: www.bcr.ro, www.ing.ro, www.revolut.com

Date verificate la 21 septembrie 2026.

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