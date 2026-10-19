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Cum ajută Herbalife femeile care se confruntă cu simptomele menopauzei

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.  Actualizat 19.10.2026, 16:10
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Menopauza este o etapă firească a vieții, dar pentru milioane de femei poate veni cu schimbări fizice și emoționale dintre cele mai diverse. De la bufeuri și oboseală până la modificări ale pielii, tulburări de somn, dureri articulare sau „brain fog”, lista semnelor asociate menopauzei este mult mai lungă decât ne-am putea imagina. GenM identifică 48 de semne și simptome, iar, cu ocazia Zilei Internaționale a Menopauzei, 18 octombrie, Herbalife anunță că vine în sprijinul femeilor cu trei produse certificate MTick, simbolul GenM pentru produse menopause-friendly: Formula 1, Collagen Skin Booster și H24 Creatine+.

48 de semne ale menopauzei – mult mai mult decât bufeuri

Când vorbim despre menopauză, cele mai cunoscute semne sunt bufeurile, transpirațiile nocturne sau schimbările de dispoziție. Însă GenM atrage atenția că există 48 de semne și schimbări pe care femeile le pot experimenta în perioada perimenopauzei și a menopauzei.

Lista include: acnee, modificări ale pielii, anxietate, slăbiciune a vezicii urinare, balonare, modificări ale mirosului corporal, brain fog, dificultăți de respirație, sindromul gurii arzătoare, modificări ale dimensiunii sânilor, schimbări ale libidoului, modificări ale texturii pielii, schimbări ale gustului și mirosului, scăderea fertilității, probleme dentare, depresie, amețeli, uscăciunea ochilor, uscăciunea gurii, oboseală, senzația de frig, dureri de cap și migrene, palpitații, bufeuri, menstruații neregulate, iritabilitate, dureri articulare, modificări ale greutății, tulburări de somn, transpirații nocturne, dificultăți de concentrare, pierderi de memorie, schimbări ale părului, pierderea încrederii și a stimei de sine, schimbări ale pielii și părului, precum și alte manifestări fizice, cognitive și emoționale.

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GenM subliniază că fiecare experiență este unică și că nu toate femeile vor trece prin aceleași simptome. Tocmai de aceea, organizația promovează o mai bună informare și accesul la produse care pot susține nevoi specifice asociate menopauzei.

Cum ajută Herbalife femeile care se confruntă cu simptomele menopauzei

Ce este GenM și ce înseamnă certificarea MTick?

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Pentru multe femei, una dintre dificultățile perioadei menopauzei este să găsească produse relevante pentru nevoile lor și să înțeleagă mai ușor ce rol poate avea fiecare dintre acestea.

GenM este o organizație care își propune să facă menopauza mai vizibilă și să construiască o categorie de produse și servicii menopause-friendly. Instrumentul central este MTick®, simbolul și certificarea GenM pentru produsele care îndeplinesc criteriile sale independente pentru a putea susține unul sau mai multe dintre cele 48 de semne ale menopauzei.

Certificarea presupune evaluarea produselor în raport cu criterii independente, care pot include mențiuni autorizate susținute de dovezi științifice, studii clinice sau de utilizatori ori tehnologii testate independent. MTick ajută femeile să identifice mai ușor produse care pot oferi sprijin pentru anumite nevoi asociate acestei etape.

Trei produse Herbalife certificate GenM, pentru nevoi diferite

Angajamentul Herbalife față de femei se extinde pe parcursul tuturor etapelor vieții, inclusiv în perioada menopauzei. Printr-o abordare bazată pe nutriție și wellbeing, compania pune la dispoziție produse care pot contribui la susținerea unor nevoi nutriționale importante în această perioadă.

Trei produse Herbalife au primit certificarea GenM/MTick:

Formula 1 – nutriție practică și aport de proteine

În perioada menopauzei, menținerea unei alimentații echilibrate și a unui aport adecvat de proteine devine importantă pentru susținerea organismului. Formula 1 oferă o modalitate practică de a integra proteine și alți nutrienți într-un stil de viață activ. Proteinele sunt importante pentru menținerea masei musculare, iar o alimentație echilibrată, alături de mișcare regulată, poate contribui la menținerea condiției fizice pe măsură ce organismul trece prin schimbările asociate vârstei și menopauzei.

Collagen Skin Booster – frumusețea pielii, din interior

Schimbările hormonale din perioada menopauzei pot fi însoțite și de modificări ale pielii, inclusiv ale aspectului și texturii acesteia. Collagen Skin Booster este un supliment pe bază de peptide de colagen, conceput pentru a susține sănătatea și aspectul pielii. Prin includerea sa în categoria produselor certificate GenM, Herbalife răspunde uneia dintre nevoile pe care femeile le pot avea în această perioadă: acordarea unei atenții mai mari pielii și schimbărilor pe care aceasta le poate traversa.

Cum ajută Herbalife femeile care se confruntă cu simptomele menopauzei

H24 Creatine+ – creatina susține forța musculare și capacitatea de concentrare

Menținerea forței musculare și capacitatea de concentrare devine o preocupare importantă pe măsură ce înaintăm în vârstă. H24 Creatine+ conține creatină, un nutrient cunoscut pentru rolul său în performanța fizică, dar și mentală. În cazul adulților cu vârsta de peste 55 de ani, consumul zilnic de 3 g de creatină poate crește efectul antrenamentului de rezistență asupra forței musculare. Pentru femeile aflate la menopauză și după menopauză, combinația dintre nutriție adecvată și exercițiile de rezistență poate fi o componentă importantă a unui stil de viață activ.

Certificarea MTick pentru H24 Creatine+ îl include în categoria produselor menopause-friendly care pot susține una dintre nevoile asociate acestei perioade.

„Credem că este important să vorbim mai deschis despre menopauză și, mai ales, să oferim femeilor informații clare, astfel încât să poată înțelege ce se întâmplă cu organismul lor și să facă alegeri potrivite pentru ele. Herbalife contribuie în acest context nu doar prin produse, ci și prin educație și prin acces la informații despre nutriție și un stil de viață sănătos. Faptul că trei produse Herbalife – înlocuitorul de masă Formula 1, Collagen Skin Booster și H24 Creatine+ – au obținut certificarea GenM este o recunoaștere importantă și le oferă femeilor un reper atunci când caută produse menopause-friendly. Pentru noi, este important ca o femeie să nu simtă că trebuie să treacă singură prin această perioadă. Cu cât menopauza este mai bine înțeleasă și discutată, cu atât femeile pot avea mai multă încredere în alegerile pe care le fac pentru sănătatea și starea lor de bine”, declară Romeo Căzănescu, Country Manager Herbalife România.

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