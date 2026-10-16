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NOD Festival 2026, Brașov: Jonathan Coe, Maja Lunde, Matt Haig și René Karabash, la o ediție cu peste 8.000 de participanți

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.  Actualizat 16.10.2026, 16:00
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Sub tema Building Communities, a doua ediție NOD Festival a transformat Brașovul într-o capitală a literaturii, teatrului și filmului, sub umbrela drepturilor de autor. Peste 50 de evenimente, 80 de invitați din 12 țări, 25 de editori și agenți literari, peste 100 de pitch-uri pentru autori și mai mult de 8.000 de participanți prezenți la a doua ediție a NOD – International Literary Rights Festival.

Desfășurat între 24 și 27 septembrie sub tema Building Communities, festivalul a reunit la Brașov unele dintre cele mai importante nume ale literaturii contemporane: Jonathan Coe, Maja Lunde, Matt Haig, René Karabash, Iris Wolff, Aslak Nore, Usch Luhn și Miguel Gane, alături de autori români precum Radu Paraschivescu, Ioana Pârvulescu, Lavinia Braniște, Iulian Ciocan, Rodica Bretin, Mihai Radu, Marian Coman și mulți alții.

Cele peste 50 de evenimente au umplut 11 spații din oraș: hotelul Radisson Blu Aurum, Aula Universității Transilvania, Centrul Multicultural, Centrul Cultural Reduta, Biblioteca Județeană „George Barițiu”, librăriile Șt. O. Iosif, Humanitas și Cărturești și trei dintre cele mai importante licee ale Brașovului. Peste 8.000 de participanți au ales să fie parte din această poveste.

Jonathan Coe, Maja Lunde și Matt Haig, în serile NOD de la Brașov

NOD Evenings, în Aula Universității Transilvania. Serile festivalului au adus pe scenă câteva dintre cele mai citite nume ale literaturii contemporane: Iris Wolff; René Karabash, finalistă International Booker Prize 2026; Matt Haig, autorul romanelor „Biblioteca de la Miezul Nopții” și „Trenul de la Miezul Nopții”, devenite un adevărat fenomen global; norvegianul Aslak Nore sau Maja Lunde, autoarea bestsellerului „Istoria albinelor”, aflată pentru prima dată în România.

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Revenit în România după aproape un deceniu, Jonathan Coe, autorul romanelor „Ce hăcuială!” și „Casa somnului” a vorbit cu Radu Paraschivescu atât despre meseria de scriitor, cât și despre cea de traducător, într-un dialog care a arătat cât de mult înseamnă traducerea în viața unei cărți. Discuțiile cu autorii au fost urmate de sesiuni de autografe, cu cozi care s-au întins mult după finalul conversațiilor.

Cum s-a văzut NOD Festival prin ochii scriitorilor invitați

NOD Festival 2026, Brașov: Jonathan Coe, Maja Lunde, Matt Haig și René Karabash, la o ediție cu peste 8.000 de participanți

”Unul dintre motivele pentru care îmi place să vin la astfel de festivaluri este că te scot în afara biroului și te detașează de procesul de scriere, dar te conectează cu oameni. Scrisul e un proces foarte solitar și scriitorii au nevoie de conexiune umană, pentru că trebuie să dea viață personajelor lor.” – Jonathan Coe

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„Pentru mine, NOD Festival a intrat cu certitudine direct în top 3 al festivalurilor la care am participat. Și nu sunt deloc puține!” – René Karabash, finalistă International Booker Prize 2026.

Cum au fost cele patru zile de festival?

Discuții profesionale

Fidel misiunii sale de festival al drepturilor literare, NOD a găzduit un program profesional de două zile, la care au participat peste 25 de editori și agenți literari din România și din străinătate. Panelurile au urmărit drumul unei cărți dincolo de pagină și dincolo de granițe: prezența României la Frankfurt via Praga, monetizarea literaturii, rolul agentului literar, construirea unei voci editoriale regionale și locul autorilor români în literatura lumii, la care s-a adăugat conferința „The American Dream for Foreign Writers”, a editorului american Will Evans.

Două paneluri dedicate adaptărilor, Book to Screen, cu Lavinia Braniște, Ada Lupu și Bogdan Mureșanu, și Page to Stage, cu Ioana Pârvulescu și Mihai Radu, au adus împreună scriitori, regizori și dramaturgi, iar dezbaterea despre traducerile literare și inteligența artificială a deschis una dintre cele mai actuale discuții ale industriei.

În paralel, sesiunile de Authors Pitches au adunat peste 100 de întâlniri, iar spațiul B2B a pus față în față autori, editori și agenți din 7 țări. Rezultatele primei ediții s-au văzut deja pe scenă: în secțiunea „Descoperit la NOD”, doi dintre cei 10 autori selectați de edituri la prima ediție a festivalului și-au prezentat cărțile publicate după Pitching-ul din 2025.

Lansări de carte, poezie, teatru

Lansări și prezentări de carte. Publicul a fost prezent la lansările „Lica” de Iulian Ciocan, „Delfinariu” de Lavinia Braniște și „Cea care rămâne” de René Karabash (Alice Books), dar și la prezentarea volumului „Acolo unde munții nu iartă” de Rareș Năstase, organizată în parteneriat cu Alpin Film Festival.

Miguel Gane, „Ce am lăsat între noi”. Considerat cel mai bine vândut poet contemporan de limbă spaniolă, Miguel Gane a susținut la Centrul Cultural Reduta un spectacol de poezie, urmat de o sesiune de autografe.

Primul campionat de Slam Poetry din România. Centrul Multicultural a găzduit Slam Poetry Championship, cu semifinale și o finală câștigată de Lena Chilari, dar și performance-ul „Spoken Words”, care a împletit poezia, muzica și dansul.

Teatru. Dramaturgul Mimi Brănescu a răspuns întrebării „Cine (mai) scrie teatru în România”, iar spectacolul-lectură al trupei Nu mă sperie Bacul a arătat cum textul devine scenă.

NOD Kids și întâlniri cu liceenii din Brașov

În licee. Timp de două zile, autori precum Iris Wolff, Ioana Pârvulescu, Mimi Brănescu, Paula Erizanu sau Usch Luhn au intrat în sălile de clasă ale Colegiului Național Andrei Șaguna, Colegiului Național Unirea și Colegiului Johannes Honterus.

NOD Kids. Cei mai tineri cititori au avut propriul program. La Biblioteca Județeană, întâlnirile Kids’ Writers @Library i-au adus față în față cu Usch Luhn, Alec Blenche, Ioana Pârvulescu și Adrian Lăcătuș.

Building Communities. Cultura se construiește împreună

NOD Festival 2026, Brașov: Jonathan Coe, Maja Lunde, Matt Haig și René Karabash, la o ediție cu peste 8.000 de participanți

Tema din acest an a pus în centru forța care face ca o carte să ajungă la un cititor nou, un spectacol să-și găsească publicul și un film să continue să trăiască după genericul de final: comunitatea. Fondatori de cluburi de carte și proiecte de lectură au discutat, la Biblioteca Județeană, cum se construiește o comunitate sănătoasă, iar redacțiile Cultura la Dubă, Scena 9, MATCA și Observator Cultural au deschis o dezbatere despre viitorul jurnalismului cultural.

„Chiar dacă cititul pare o activitate solitară, pentru noi e mai degrabă solidară. Am înțeles că nu poți face nimic de unul singur și am ales să construim împreună o voce – vocea cititorilor din România, hotărâți să demonteze prejudecata că la noi nu se citește. Se citește, se împrietenește, se construiește – iar NOD Festival este dovada.” – Liviana Tane, fondator NOD Festival

„NOD a adus multor mii de oameni o puzderie de momente memorabile, unice, irepetabile. E un festival care nu poate fi descris, unul care trebuie trăit ediție cu ediție. După patru zile și vreo șaizeci de evenimente, rămânem cu imense cantități de bucurie, din care ne vom hrăni multă vreme, și cu speranța reînnoită că schimbarea pe care ne-o dorim este posibilă. Trebuie doar să facem fiecare un gest, oricât de mărunt. Nimic nu e în zadar. Mulțumim tuturor personajelor acestei povești palpitante și fericite!” – George Cornilă, redactor-șef MATCA, coorganizator NOD

Parteneri

Nicio comunitate nu se construiește singură. NOD Festival 2026 a fost posibil datorită partenerilor noștri:

  • Parteneri principali: Raiffeisen Bank România, Radisson Blu Aurum Hotel Brașov și AQUA Carpatica
  • Partener de inspirație: Domeniile Sâmburești
  • Partener de lectură: Libris
  • Partener de mobilitate: Audi România prin Tess Brașov
  • Parteneri instituționali: Primăria Municipiului Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, Centrul Cultural Reduta
  • Susținători: Libris Șt. O. Iosif, Librăriile Humanitas, Cărturești, Mianda Travel, Cătălin Jianu
  • Parteneri media: TVR Cultural, TVR, Ringier, Zile și Nopți, AFI Brașov

Brașov, ne vedem la NOD 2027!

Despre NOD – International Literary Rights Festival

NOD – International Literary Rights Festival este primul festival din România dedicat drepturilor de autor și dialogului dintre literatură, teatru și film. Organizat de Reading is Cool și MATCA, festivalul reunește autori, editori, traducători, agenți literari, profesioniști din industriile creative și publicul larg într-un spațiu de întâlnire, inspirație și colaborare. NOD este locul în care literatura, teatrul și filmul se întâlnesc sub umbrela drepturilor de autor.

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