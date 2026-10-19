  MENIU  
Home > Advertorial > Măștile hidrogel au devenit virale: ce pot face cu adevărat pentru tenul tău

Măștile hidrogel au devenit virale: ce pot face cu adevărat pentru tenul tău

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pe rețelele sociale, o mască translucidă, lucioasă, care se lipește pe față ca o a doua piele, a devenit imaginea tipică a rutinei de îngrijire coreene. Măștile hidrogel au ieșit din zona de nișă a K-beauty și au ajuns în tot mai multe băi și genți de cosmetice. Popularitatea lor are o explicație simplă: sunt confortabile și dau senzația imediată de ten odihnit. Rămâne întrebarea importantă: ce fac ele, de fapt, pentru ten și cum le incluzi în rutina de îngrijire?

Măștile hidrogel sunt realizate dintr-o foaie de gel bogată în apă, care aderă strâns pe față și țin ingredientele active în contact cu pielea mai mult timp. Spre deosebire de măștile șervețel clasice din material textil, gelul se lipește mai bine și nu se usucă repede, ceea ce permite o hidratare mai uniformă. O masca Biodance este un exemplu popular în această categorie: o foaie de gel care se așază pe față, se lasă să acționeze o perioadă și se scoate sau, în unele variante, se lasă să se topească în contact cu pielea. Senzația de răcoare și de confort este reală, dar ea nu spune toată povestea.

Ce pot face, de fapt, măștile hidrogel

Principalul lor merit este hidratarea imediată. Foaia ocluzivă reține umezeala pe suprafața pielii, iar ingredientele umectante (glicerină, acid hialuronic, pantenol) atrag apa în straturile superficiale. Rezultatul este un ten mai moale, mai neted și mai „plin”, mai ales dacă pielea era deshidratată. Gelul răcoros poate calma și roșeața temporară după o zi lungă, după expunerea la soare sau după o exfoliere ușoară.

Măștile hidrogel au și un rol practic: pregătesc pielea pentru machiaj. Fondul de ten aderă mai bine pe o piele perfect hidratată, iar produsele aplicate ulterior se estompează mai ușor. Pentru evenimente, o mască folosită cu 20–30 de minute înainte de machiaj poate face diferența. Iar momentul în sine contează: câteva minute de pauză, cu lumina stinsă, fac din rutina de îngrijire un mic ritual de relaxare.

L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Recomandarea zilei

Ce nu ar trebui să aștepți de la ele

Aici apar cele mai multe confuzii. Măștile hidrogel nu șterg ridurile, nu strâng porii definitiv și nu tratează acneea sau petele pigmentare. Efectul de „ten odihnit” după mască este, în mare parte, rezultatul apei din stratul superficial al pielii, iar acesta dispare în câteva ore, pe măsură ce umezeala se evaporă. 

De asemenea, ingredientele active nu se comportă ca într-un tratament specializat: concentrațiile dintr-o mască sunt, în general, mai mici, iar timpul de contact, limitat. Așadar, o mască este un bonus plăcut, nu o soluție pentru probleme de fond. Dacă ai acnee persistentă, rozacee, pete sau riduri care te deranjează, acest tip de măști de față trebuie inclus într-o rutină de îngrijire mai amplă. De asemenea, în cazul acestor probleme, merită să ai o discuție cu un medic dermatolog.

"Fata asta e foarte periculoasă". Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
"Fata asta e foarte periculoasă". Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Recomandarea zilei

Efectul temporar și rezultatele pe termen lung

Este util să separi două lucruri. Efectul temporar înseamnă un ten hidratat, calmat și luminos pentru o zi sau două. Rezultatele pe termen lung depind de obiceiurile constante de îngrijire a pielii: protecție solară zilnică, o rutină de curățare blândă, o cremă hidratantă potrivită, ingrediente active alese după nevoi (retinol, vitamina C, niacinamidă, acizi) și un stil de viață echilibrat, cu somn suficient și alimentație variată. Masca poate completa această rutină, nu o poate înlocui. 

De ce crema hidratantă rămâne esențială

Ultima parte a rutinei de îngrijire, crema, este, de fapt, cea care menține rezultatele. După ce scoți masca, pielea are mai multă apă la suprafață, dar fără un strat care să o rețină, o parte se pierde rapid. O cremă hidratantă conține, de obicei, mai multe tipuri de ingrediente: umectante (atrag apa), emoliente (înmoaie și netezesc) și ocluzive (formează un strat protector care reduce pierderea de apă). Tocmai combinația aceasta face diferența între un ten care se simte confortabil și unul care se usucă din nou după câteva ore.

Alegerea cremei depinde de tipul de ten. O crema Medicube sau o altă cremă hidratantă, în formulă ușoară, este potrivită pentru tenul gras sau mixt, în timp ce tenul uscat are nevoie de texturi mai bogate, cu ceramide și unturi vegetale. Dacă ai piele sensibilă, caută formule fără parfum, hipoalergenice.

Cum folosești corect o mască hidrogel

Începe cu fața curată, uscată prin tamponare. Aplică masca potrivit instrucțiunilor de pe ambalaj și respectă timpul indicat, de regulă 15-30 de minute: lăsată prea mult, foaia de gel se poate usca și poate trage umezeala înapoi din piele. Scoate masca, masează ușor excesul de esență, fără să cureți, apoi aplică o cremă pentru a sigila hidratarea. Dimineața, adaugă protecție solară.

Frecvența potrivită este de una până la trei ori pe săptămână, în funcție de ten și de produs. Dacă observi roșeață, usturime sau mâncărime, fă o pauză. Persoanele cu alergii la ingrediente, cu piele lezată sau cu afecțiuni dermatologice ar trebui să ceară întâi sfatul medicului.

Măștile hidrogel merită popularitatea pe care o au atât timp cât le privești realist: sunt un răsfăț eficient pentru hidratare rapidă, calmare și pregătirea tenului, dar nu fac minuni. Rezultatele care contează pe termen lung vin din consecvență: curățare blândă, cremă hidratantă, protecție solară și, la nevoie, ingrediente active alese cu cap. O mască folosită corect este o plăcere în plus într-o rutină deja solidă, nu un substitut al ei.

Sursa foto: Magnific.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cântăreață din România, trimisă acasă în mijlocul nunții: „Nu am pățit niciodată”
Cântăreață din România, trimisă acasă în mijlocul nunții: „Nu am pățit niciodată”
Mihai Călin a plecat de la Pro TV și a semnat cu Antena 1. În ce serial va putea fi urmărit actorul
Mihai Călin a plecat de la Pro TV și a semnat cu Antena 1. În ce serial va putea fi urmărit actorul
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Avantaje
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
La ce oră începe Asia Express, luni, 19 octombrie 2026. Ce îi așteaptă pe concurenți în ediția din această seară
La ce oră începe Asia Express, luni, 19 octombrie 2026. Ce îi așteaptă pe concurenți în ediția din această seară
Suma amețitoare pe care Rareș Cojoc a plătit-o pentru o noapte de cazare la un hotel all-inclusive din Turcia: „Un preț astronomic”
Suma amețitoare pe care Rareș Cojoc a plătit-o pentru o noapte de cazare la un hotel all-inclusive din Turcia: „Un preț astronomic”
Daiana Prodan are o nouă relație. Cine este Rafael Mance, bărbatul care a cucerit-o pe fosta concurentă de la Insula Iubirii
Daiana Prodan are o nouă relație. Cine este Rafael Mance, bărbatul care a cucerit-o pe fosta concurentă de la Insula Iubirii
Horoscop 20 octombrie 2026. Zodia care riscă să piardă o oportunitate din cauza grabei
Horoscop 20 octombrie 2026. Zodia care riscă să piardă o oportunitate din cauza grabei
Larisa Iordache se alătură echipei Pro TV. Unde va putea fi urmărită: „Este o nouă provocare pentru mine”
Larisa Iordache se alătură echipei Pro TV. Unde va putea fi urmărită: „Este o nouă provocare pentru mine”
Observator News
Se schimbă regulile de divorţ pentru părinţii cu copii. Condiţia care ar putea deveni obligatorie
Se schimbă regulile de divorţ pentru părinţii cu copii. Condiţia care ar putea deveni obligatorie
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Apocalipsa, programată pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Predicția tulburătoare făcută de oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Apocalipsa, programată pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Predicția tulburătoare făcută de oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Zodia care NU mai iartă nimic și pe nimeni. Avertismentul Alinei Bădic: „Vă pot ELIMINA din viața lor”
Zodia care NU mai iartă nimic și pe nimeni. Avertismentul Alinei Bădic: „Vă pot ELIMINA din viața lor”
Grupa de sânge care vine cu un risc mai mare de diabet! Ce au descoperit cercetătorii
Grupa de sânge care vine cu un risc mai mare de diabet! Ce au descoperit cercetătorii
Schimbări pentru stimulentul de 1.000 de lei destinat persoanelor cu dizabilități. Ce se întâmplă din 2027
Schimbări pentru stimulentul de 1.000 de lei destinat persoanelor cu dizabilități. Ce se întâmplă din 2027
TV Mania
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Cine e noua actriță aleasă de Ruxandra Ion după succesul Karinei Jianu? Ea va fi protagonista noului serial de la Antena 1 și interpretează un personaj cu o poveste emoționantă! Află cine este!
Cine e noua actriță aleasă de Ruxandra Ion după succesul Karinei Jianu? Ea va fi protagonista noului serial de la Antena 1 și interpretează un personaj cu o poveste emoționantă! Află cine este!
CSID.ro
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”
Siropul NATURAL care te scapă de tusea seacă. Ai nevoie de doar trei ingrediente
Siropul NATURAL care te scapă de tusea seacă. Ai nevoie de doar trei ingrediente
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Libertatea
Alertă cu bombă la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca. Elevii au fost trimiși acasă, polițiștii au făcut verificări
Alertă cu bombă la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca. Elevii au fost trimiși acasă, polițiștii au făcut verificări
Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București
Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și vânt cu rafale de până la 120 km/h
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și vânt cu rafale de până la 120 km/h
Ploi, rafale de până la 90 km/h, lapoviță și ninsori până luni noapte. ANM a emis avertizări de vreme severă în România
Ploi, rafale de până la 90 km/h, lapoviță și ninsori până luni noapte. ANM a emis avertizări de vreme severă în România
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton