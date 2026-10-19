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Bucureștiul a pornit în „Ocolul Pământului”: 15.000 de vizitatori în primele trei zile la Lumina Park

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.  Actualizat 19.10.2026, 14:43
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Debut spectaculos pentru cel mai mare parc de lumini din țară. Călătoria continuă de marți până duminică, între orele 19:00 și 22:00, cu evenimente speciale pregătite pentru sărbătorile de toamnă și iarnă.

15.000 de persoane au vizitat Lumina Park în primele trei zile de la deschidere, marcând un debut spectaculos pentru prima ediție din România a conceptului internațional. La Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București, Lumina Park – „Ocolul Pământului” aduce o experiență multimedia în aer liber, cu peste 200 de instalații luminoase, decoruri tematice și muzică, pe un traseu de aproximativ 1,5 kilometri. După lăsarea serii, vizitatorii trec dintr-o lume în alta, descoperind locuri, tradiții și povești de pe întregul glob.

„Am fost copleșiți de răspunsul publicului în aceste prime trei zile. Bucureștenii sunt deja obișnuiți să descopere instalații luminoase la Grădina Botanică, însă ne-am dorit să le oferim o experiență care să îi surprindă din nou. Din reacțiile primite, amploarea traseului și diversitatea decorurilor au făcut diferența: oamenii nu se așteptau ca experiența să se desfășoare pe o suprafață atât de mare și să îi poarte prin atât de multe lumi diferite. Tocmai acest pas înainte ne-am dorit să îl aducem prin Lumina Park: fiecare zonă are propria atmosferă, propria muzică și propria poveste, iar toate se leagă într-o călătorie pe care o descoperi împreună cu cei dragi”, declară Cristian Hossu, Managing Partner UNIVERSUM.

Interesul publicului a făcut ca biletele disponibile pentru primul weekend să se epuizeze înaintea deschiderii zilei de sâmbătă, primul weekend fiind sold out. După anunțarea epuizării biletelor, organizatorii nu au mai pus în vânzare alte bilete pentru zilele respective, pentru a păstra o experiență plăcută vizitatorilor, cu timp și spațiu suficient pentru explorarea traseului, opriri și fotografii. Toate biletele achiziționate anterior anunțului au rămas valabile pentru zilele alese.

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Bucureștiul a pornit în „Ocolul Pământului”: 15.000 de vizitatori în primele trei zile la Lumina Park

O lume întreagă de descoperit, într-o singură seară

Tema „Ocolul Pământului” transformă plimbarea într-o aventură pentru toate vârstele. Fiecare zonă are o identitate proprie, construită prin lumină, scenografie și coloană sonoră, iar trecerea de la o destinație la alta aduce noi personaje, peisaje și repere culturale.

Vizitatorii pot parcurge traseul în propriul ritm, o vizită durând aproximativ o oră. Instalațiile interactive și poveștile completează spectacolul vizual, iar cei curioși pot căuta indicii de-a lungul traseului și participa la un quiz interactiv online, cu premii pentru cei care îl finalizează.

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Organizatorii au acordat o atenție deosebită zonei gastronomice, amenajând o piațetă dedicată în interiorul traseului. Aici, vizitatorii pot savura băuturi calde și gustări, care completează experiența unei seri de toamnă sau iarnă petrecute în aer liber, alături de familie sau prieteni.

Dincolo de spectacolul tematic, iluminatul arhitectural joacă un rol esențial în punerea în valoare a locației istorice. Traseul evidențiază vegetația, aleile și reperele arhitecturale ale Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”, inclusiv serele istorice, un ansamblu emblematic pentru patrimoniul Bucureștiului. Astfel, Lumina Park transformă grădina într-o destinație nocturnă și invită publicul să o redescopere într-o lumină nouă, ca spațiu de plimbare și joc, dar și explorare a patrimoniului și naturii.

Călătoria continuă: program săptămânal și evenimente de sărbători

Lumina Park este deschis în fiecare săptămână, de marți până duminică, între orele 19:00 și 22:00. Biletele pentru următoarele zile de vizitare sunt disponibile pe lumina-park.ro, iar organizatorii recomandă achiziționarea lor din timp.

Bucureștiul a pornit în „Ocolul Pământului”: 15.000 de vizitatori în primele trei zile la Lumina Park

Parcul va fi deschis până in februarie și va găzdui evenimente și concepte speciale dedicate Halloweenului, Sfântului Andrei, Zilei Naționale a României, lui Moș Nicolae și Crăciunului. Acestea vor completa experiența „Ocolul Pământului” cu atmosfera fiecărei sărbători și vor aduce noi motive de revenire. Detaliile vor fi anunțate pe canalele oficiale Lumina Park.

Conceptul, prezent și în Polonia, Ungaria, Cehia și Lituania, a atras peste 2,9 milioane de vizitatori la nivel internațional. Prima ediție din România este realizată în parteneriat cu UNIVERSUM, care produce integral experiența de la București.

Lumina Park – „Ocolul Pământului”

Loc: Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București

Program: marți–duminică, 19:00–22:00

Bilete și informații: lumina-park.ro

Despre Lumina Park

Lumina Park este unul dintre cei mai mari creatori de parcuri de lumini din Europa. Proiectele dezvoltate combină instalații luminoase, muzică și scenografie într-o poveste pe care vizitatorii o descoperă pas cu pas, în timp ce străbat parcul.

Ce diferențiază Lumina Park este abordarea imersivă: fiecare zonă are o identitate proprie, construită prin lumini, coloană sonoră și decoruri tematice, astfel încât vizita devine o călătorie, nu doar o plimbare printre instalații. Experiența este completată de elemente interactive și educative.

Bucureștiul a pornit în „Ocolul Pământului”: 15.000 de vizitatori în primele trei zile la Lumina Park

Cu șase ani de experiență în domeniu, echipa a realizat 45 de proiecte în Europa, a atras aproape 3 milioane de vizitatori și include, în fiecare parc, peste 150 de instalații luminoase.

Despre UNIVERSUM

UNIVERSUM este un ecosistem integrat de expertiză, echipe și soluții pentru crearea și implementarea evenimentelor, cu peste 18 ani de experiență și un portofoliu de peste 4.000 de proiecte livrate. Sub semnătura „Large Scale Events Architects”, UNIVERSUM reunește strategia, creația, producția tehnică și logistica, coordonând fiecare proiect de la concept până la experiența live.

Ecosistemul acoperă evenimente corporate, conferințe de business, lansări de produs, activări de brand, campanii experiențiale și programe de teambuilding, alături de proiecte proprii de amploare, precum Bucharest Tech Week, GoTech World, nZEB Expo și RESPAWN, BRIFT.

În 2020, UNIVERSUM s-a numărat printre cele șase companii românești incluse în clasamentul Financial Times „FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies”.

Despre Universitatea din București

Universitatea din București are o istorie care începe în 1864 și este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior și cercetare din România, cu o tradiție academică de peste 160 de ani și o recunoaștere internațională confirmată de prezența constantă în clasamente universitare de prestigiu. Din 2019, Universitatea din București face parte din Alianța Universitară Civică Europeană – CIVIS alături de alte zece universități europene de renume.

Universitatea din București reunește astăzi o comunitate academică de peste 37.000 de studenți, 1.300 de cadre didactice și 500 de cercetători. Cele 20 de facultăți ale Universității din București oferă 101 programe de licență și 224 de programe de masterat, la care se adaugă 24 de școli doctorale pe domenii specifice. Activitatea de cercetare se desfășoară inclusiv în cele peste 50 de centre și în nouă stațiuni de cercetare ale universității.

Despre Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București

Cu o istorie vie care începe în 1860, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București este un mediu al interacţiunii active și un spaţiu de cunoaștere și cercetare de profil. Cu o întindere de peste 18 hectare, Grădina Botanică a Universității din București adăpostește peste 4.000 de specii de plante din diverse zone geografice și climatice și numeroase plante rare și include 10 sectoare exterioare, organizate tematic, o amplă și variată seră de expoziţie, vechea seră și un fascinant muzeu botanic. Serele Grădinii Botanice sunt o zonă de studiu și de cercetare, dar și un spaţiu de recreere într-un mediu exotic, incluzând o bogată selecţie de specii luxuriante și neobișnuite, provenite din zonele tropicale, subtropicale și ecuatoriale de pe glob.

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