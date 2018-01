Actrița Natalie Ester a fost agresată sexual în scara blocului

În mijlocul unui scandal legat de agresiuni sexuale asupra unor minori și nu numai, actrița Natalie Ester de la Teatrul Evreiesc din București, povestește cum a fost agresată în seara zilei de 10 ianuarie chiar pe scara blocului în care locuiește.

Ea se pregătea să iasă când a dat nas în nas cu un exhibiționist care o aștepta aproape dezbrăcat în fața ușii. Natalie spune că vrea să-i prevină pe prietenii ei de pe Facebook.

Redăm integral mesajul postat de ea pe pagina de Facebook:

”Scriu doar pentru a vă preveni, altfel chiar nu e cazul să ne agităm în jurul subiectului, sunt bine sănătoasă. Acum totul e în regulă. Tocmai au plecat polițiștii de la mine din casă, după ce am fost eu însămi la secție și am dat declarații. (S-au purtat şi au acționat impecabil, a-propos). E aproape 3.30 dimineața. Au trecut vreo cinci ore de când s-a întâmplat, sunt chiar ok.

N-a fost o seară obișnuită. Prin natura meseriei, ajung târziu acasă, uneori ies seara să-l iau pe Oghi de la serviciu sau pur și simplu, să duc gunoiul. În seara asta, am dat să ies și n-am mai putut. În fața ușii mele, un exhibiționist, alcoolic, m-aștepta, pare-se, să-și facă numărul, cu sula pe-afară și pantalonii coborâți. Cum a reușit să intre în scară și să se monteze în fața ușii mele, nu mai are relevanță. Dacă era criminal, eram moartă acum… Am fost destul de rapidă și puternică, am reușit să-l blochez, să mă răstesc la el, să fug înapoi în casă, să mă încui și să formez 112. Până a ajuns echipajul, fugise. Amprentele au dovedit că a stat cu capul lipit de ușă, ascultând, pândind.

Fiți atente, fiți atenți. Avertizați-vă copiii. Trăim într-o lume bolnavă.”