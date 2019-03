Actori celebri cu rădăcini românești

Libertatea a întocmit o listă cu actori care au origini românești, fie că s-au născut aici, fie prin intermediul străbunilor lor.

Dustin Hoffman

Părinții evrei ai lui Hoffman (81 ani) au fugit din România în anul 1937 de teama legionarilor. Actorul a declarat, la un moment dat: „Sunt un evreu român”. Totuși, el s-a născut la Los Angeles.

Dustin Hoffman a câștigat Oscarul pentru filmele „Kramer vs Kramer” și „Rain man”, a mai primit alte cinci nominalizări pentru „The graduate”, „Midnight cowboy”, „Lenny”, „Tootsie” și „Wag the dog”.

Natalie Portman

Frumoasa Natalie Portman s-a născut la Ierusalim, însă bunica ei din partea tatălui este din România. Există o adevărată poveste în spatele acestei bunic, care se spune că ar fi fost spion britanic în cel de Al Doilea Război Mondial.

În 2011, Natalie a fost premiată cu Oscar pentru rolul din „Black Swan”.

În anul 2002, revista People a inclus-o în top 50 cele mai frumoase persoane din lume.

Lauren Bacall

Lauren Bacall (1924-2014) a fost o actriță de clasă a perioadei filmelor alb-negru. S-a născut la New York, dar mama sa a fost o evreică care a emigrat din România. Bacall a fost măritată cu Humphrey Bogart și cu Jason Robards.

În 1995, revista Empire a situat-o pe locul 5 în topul „100 de staruri sexy din istoria filmului”.

Doi ani mai târziu, revista People a inclus-o în topul celor mai frumoase 50 de persoane din lume.

În 2010 a primit Oscar-ul pentru întreaga carieră ca o recunoaștere a influenței sale în Epoca de Aur a Hollywood-ului cu filmele „To have or to have not” sau „The big sleep”.

Harvey Keitel

Keitel, în vârstă de 79 de ani, s-a născut într-o familie cu origini românești și poloneze. Mama actorului s=a născut la Brăila.

Nominalizat la Oscar pentru rolul din „Bugsy”, Harvey a mai jucat în pelicule precum „Reservoir Dogs”, „Taxi Driver”, „Thelma și Louise” și „Pulp Fiction”.

Johnny Weissmuller

Weissmuller (1904 – 1984) este actorul care i-a dat pentru prima dată viață lui Tarzan. S-a născut la Timișoara, într-o familie de șvabi. Mai târziu, el a decis să își uite originile și a declarat că s-a născut Windber, Pennsylvania, ca să-și asigure eligibilitatea pentru a concura în echipa olimpică a SUA.

Familia sa a părăsit România pe vremea când el avea doar 7 luni. La sfatul medicilor, s-a apucat de înot și a câștigat cinci medalii olimpice.

Edward G. Robinson

Robinson este cunoscut pentru rolurile de gangster pe care le-a interpretat în anii 1940. Numele său adevărat a fost Emmanuel Goldenberg și s-a născut la București, în 1983. La vârsta de 10 ani a emigrat la New York împreună cu familia sa. Vorbea bine limba română, pe lângă alte șase limbri, printre care engleză, germană și idiș.

Sebastian Stan

Actorul în vârstă de 36 de ani este originar din Constanța, însă s-a mutat cu mama sa la Viena, când avea 8 ani. După alți patru ani a zburat la New York, apoi a ajuns la Los Angeles. A obținut un rol important în serialul „Gossip Girl”, după care a devenit cunoscut odată cu seria „Captain America” și „The Martian”.

Bela Lugosi

S-a născut în 1882 la Lugoș, pe vremea când această zonă aparținea de Imperiul Austro-Ungar. A fost primul Dracula din istoria filmului, în 1931, în adaptarea cărții lui Bram Stoker. Béla Ferenc Dezsõ Blaskó pe numele său la naștere, a preluat titulatura orașului pe scenă și-n filme, făcându-l celebru în pelicule horror.

Winona Ryder

Originile românești ale celebrei actrițe vin pe linie paternă, dintr-o familie de evrei care a emigrat din România în Statele Unite. A fost nominalizată de două ori la Oscar pentru rolurile din „Age of Innocence” și „Little women”.

Barbara Bach

Tatăl actriței Barbara Bach a fost român. Frumoasa evreică a devenit celebră atât pentru rolul de Bond-girl din „The spy who loved me”, unde a jucat alături de Roger Moore, cât și pentru căsătoria cu Ringo Starr (Beatles), alături de care este din 1980.

Nadia Gray

Pe numele său adevărar Nadia Kujnir-Herescu, a fost căsătorită cu Constantin Cantacuzino, un aviator român și o figură recunoscută în Al Doilea Război Mondial.

Cei doi au fugit din țară la sfârșitul anilor ’40 când s-a instaurat dictatura bolșevică. Nadia este recunoscută în special pentru rolul avut în pelicula „La Dolce Vita” a lui Federico Fellini.

Sursă foto: Shutterstock, Northfoto