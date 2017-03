Tradiții și superstiții în ziua de Mucenici. Ce trebuie să faci pe 9 martie

În fiecare an, pe 9 martie, Biserica Ortodoxă Creștină îi sărbătorește ziua celor 40 de Mucenici, simbol al începutului unui nou an agricol. Această sărbătoare are pentru spiritualitate o conotație aparte.

Legenda celor 40 de mucenici

Cei 40 de mucenici din Sevastia erau soldați creștini, aflați în slujba împăratului roman Licinius (308 – 324). Trei dintre ei, Chirion, Candid și Domnos erau foarte pricepuți în studiul Scripturilor. În anul 320, aflând despre credința lor, Agricolae, guvernatorul Armeniei, i-a silit să se închine idolilor. Refuzând, au fost întemnițați timp de 8 zile, bătuți cu pietre și ademeniți cu daruri. În cele din urmă, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin înghețare în lacul Sevastiei, iar moaștele lor au fost răspândite la diverse biserici din spațiul ortodox.

Obiceiul celor 44 de pahare de vin

În această zi, se obișnuiește ca bărbații să încerce să bea 44 de pahare de vin. Se spune că cine reușește să ducă la bun sfârșit acest obicei, va fi sănătos tot anul. De asemenea, atât adulții, cât și copiii, trebuie să guste din mucenici și din vin, cel din urmă fiind un silbol al sângelui celor sacrificați.

Tradiții și superstiții de mucenici

1. Potrivit tradiţiei populare, femeile fac în această zi mucenici în formă de opturi. Aceştia sunt duşi la biserică pentru a fi binecuvântaşi, iar apoi sunt consumaţi în familie și dați de pomană, în cinstea celor morți.

2. În această zi se termină ciclul celor „nouă babe” (Baba Dochia moare și se transformă în stâncă) și începerea șirului „zilelor moșilor”, ce marchează începutul zilelor agricole.

3. Se pomenesc morții în biserică, iar o parte din bucate sunt duse în cimitire, la mormintele celor dragi, însoțite de flori și lumânări.

4. De Mucenici nu se lucrează: În tradiţia populară se spune că, dacă vrei să fii sănătos tot anul, nu trebuie să munceşti în această zi, altminteri vei fi pedepsit de sfinţi cu 40 de săptămîni de boală.

5. Ziua Mucenicilor este și un prilej de prognozare a vremii. Se consideră că dacă va ploua în această zi, va ploua și de Paște.

6. În comunitățile rurale, există obiceiul de a se scoate plugul la arat, ziua de 9 martie fiind un simbol al începutului unui nou an agricol.

7. Nu trebuie să uităm că toți oamenii care nu au unme de sfinți își serbează onomastica de Mucenici.

Foto – Shutterstock