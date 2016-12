(P) Cum să ai parte de Sărbători de iarnă fără grija răcelilor?

Sărbătorile de iarnă se apropie fulgerător. Ultimele cadouri de pe listă au fost luate, iar acum nu mai trebuie să te îngrijești decât de pregăirea petrecerilor de iarnă. Nimic mai simplu! Dar în timpul pregătirilor, sistemul nostru imunitar este pus la grea încercare, iar frigul de afară nu ajută cu nimic în această situație, ba chiar înrăutățește lucrurile. Ce poți face în acest caz, pentru a te asigura că pe perioada Sărbătorilor de iarnă nu vei căpăta o răceală sau gripă? Este foarte simplu: folosește Quixx® Protect, o gamă de dispozitive medicale cu extract de alge marine roșii, care te ajută să lupți eficient cu răceala.

Din această gamă fac parte două produse: spray-ul nazal și pastilele pentru gât, care pot avea rol în prevenirea răcelii sau scurtarea duratei acesteia.

Beneficiul celor două dispozitive din gama Quixx® Protect îl reprezintă caragenanul, un extract al algelor roșii, care ajută la oprirea virusurilor ce atacă mucoasa nazală, bucală sau a gâtului. Ambele produse pot fi folosite atât în timpul sarcinii, cât și în perioada de alăptare, iar spray-ul poate fi administrat adulților și copiilor începând de la vârsta de 1 an, în timp ce pastilele sunt indicate pentru adulți sau copii cu vârsta peste 6 ani. În plus, cele două dispozitive medicale nu conțin conservanți, nu există risc de supradoză, iar filtrul steril al spray-ului garantează administrarea soluției în mod igienic, chiar și după utilizări repetate.

Cel mai important ingredient, caragenanul – o moleculă foarte flexibilă care formează structuri elicoidale –, este extras din alga roșie și este adesea folosit în medicină. Caragenanul este abilitatea de a forma o varietate de geluri.

Practic, spray-ul nazal Quixx® Protect formează o peliculă protectoare în cavitatea nazală. Stratul de gel-lichid acționează ca un scut protector împotriva influențelor externe, cum ar fi virusurile care pot produce viroze respiratorii și coronavirusurile, prin prevenirea atașării acestora de peretele nazal și absorbția lor în țesut. Spray-ul ajută astfel sistemul imunitar împotriva extinderii și înmulțirii virusurilor care provoacă răceala.

Pastilele Quixx® Protect sunt rotunde și galbene cu aromă de lămâie-mentă și miere. Ele ajută la umezirea pereților gurii și ai gâtului și pot fi folosite la prevenirea răcelii sau ca un ajutor în tratarea acesteia și a simptomelor asemănătoare gripei. Pastilele pot preveni sau ajuta la tratarea infecțiilor virale ale tractului respirator superior, umezesc gura și gâtul în caz de tuse sau de răgușeală și previn sau ajută la tratarea simptomelor gâtului uscat sau iritat. Spray-ul nazal poate fi administrat de trei sau mai multe ori pe zi, iar pastilele de supt, de trei până la șase ori pe zi.