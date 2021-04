Cum explică Valeriu Gheorghiță cazul lui Alexandru Arșinel, infectat cu coronavirus după vaccinare

Alexandru Arșinel și soția lui sunt internați la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Actorul a trecut și printr-un transplant de rinichi în trecut. Cum a ajuns el să fie infectat cu coronavirus la două luni după ce se vaccinase?

„Sunt persoane vulnerabile care nu întotdeauna dezvoltă un nivel suficient al anticorpilor pentru a nu se infecta”, a explicat Valeriu Gheorghiță, după cum arată Libertatea. „Chiar și în acele cazuri de persoane infectate după vaccinare, vaccinarea protejează împotriva unei forma grave, a complicațiilor și a riscului de deces”.

Valeriu Gheorghiță a ținut să sublinieze că riscul de infectare post-vaccinare nu este zero: „Există date care arată inclusiv scăderea riscului de a face o formă asimptomatică sau de a transmite virusul în urma vaccinării, chiar dacă acest risc nu este redus la zero”.

Ce a spus Alexandru Arșinel despre vaccinare și infectarea cu coronavirus

Alexandru Arșinel a povestit pentru Spynews cum se simte în prezent: „Ne simțim ca niște oameni bolnavi. Suntem de cinci zile în spital. Medicii mi-au promis că voi petrece sărbătorile acasă. E o formă, ei zic mai ușoară, din cauză că am făcut vaccinurile. Ne-am vaccinat în urmă cu două luni, cam așa, o lună și jumătate. Nu mi-au spus că este posibil să mai fac acest virus după vaccinare. Asta e. Nu așa a fost? Nu asta s-a spus? Nu am crezut. Nu am crezut că voi trece prin așa ceva”.

După vaccinare, actorul chiar a ținut să sublinieze cât de importante sunt vaccinurile în lupta cu pandemia, potrivit Fanatik: „Se lucrează la vaccinuri și se plătesc sume uriașe tocmai pentru a ne curăța viața de mizeria asta care ne omoară. Eu nu cred să nu aibă o finalitate pozitivă, până la urmă. Văd că încercările nu sunt zadarnice și apar în diferite locuri descoperiri care sunt împotriva acestui act criminal, după părere mea, lansat de o mână de nebuni care, acum doi ani de zile, au dat drumul la acest microb, această bacterie sau ce Dumnezeu este, care ne-a mâncat ani din viață. Eu am făcut și al doilea vaccin. Nu am avut efecte adverse. Mă simt așa puțin fără vlagă, dar nu aș pune-o pe seama vaccinului, ci pe seama anilor, pentru că această lipsă de vlagă o am de mai mult timp, nu de acum”.

Foto: Instagram

