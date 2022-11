Top 5 vedete care și-au reluat activitatea la câteva săptămâni după ce au născut

Au o carieră de succes, sunt celebre și sunt mame. Viața de vedetă este solicitantă, iar când vine pe lume un copil (sau mai mulți) unele celebrități aleg să nu-și acorde un concediu de maternitate prea lung și îi reiau activitatea profesională.

Vlăduța Lupău a anunțat în urmă cu câteva zile că a plecat în SUA pentru a concerta. Artista și-a lăsat băiețelul în vârstă de două luni acasă cu tatăl său, Adi Rus, și a plecat departe de meleagurile natale. Dar nu e prima plecare de când a născut, deoarece Vlăduța mărturisea că susținut primul concert de când a devenit mamă acum o lună. Și ea nu este singura vedetă care se întoarce la muncă la foarte scurt timp după naștere.

Una dintre vedetele care și-au reluat activitatea la foarte scurt timp după naștere este Vlăduța Lupău (31 de ani). Ea a devenit mamă în urmă cu trei luni, pe 6 august 2022. La nici o lună după naștere, cântăreața a revenit pe scenă pentru a susține concerte. Vlăduța a cântat până în luna a opta de sarcină, făcând pauză doar pentru a naște.

Cât timp concertează, de fiul ei, Iair, are grijă soțul, fotbalistul Adi Rus.

Iair mănâncă sân, iar, când nu sunt acasă, îi dă Adi completare formulă. Când mă duc la cântat, iau pompa cu mine. Între cântări, mulg laptele, ca să nu pățesc ceva. Încă o întrebare pe care mi-ați pus-o în ultimele zile: Cu cine este Iair când eu sunt plecată?. Evident, cu Adi. Facem cu schimbul. Eu, când sunt acasă, sunt pe el, îl motroșesc și o iau de la zero. Rezist – a declarat artista în mediul online.

Laura Cosoi (40 de ani) este mamă a trei fetițe – Rita (4 ani), Vera (1 an) și Lara (2 luni). Chiar dacă meseria de mamă a trei copiii este foarte solicitantă, actrița nu poate sta departe de scenă și și-a reluat spectacolele la doar două luni după ce a adus-o pe lume pe Lara. Actrița a mărturisit că o ia pe mezina familiei cu ea la teatru și o alăptează înainte de a urca pe scenă. Acest lucru se întâmplă când spectacolele au loc în afara Bucureștiului.

Când am spectacole de teatru în afara Bucureștiului, tot timpul o iau și pe Lara cu mine, pentru că nu primește încă biberonul. O hrănesc înainte să urc pe scenă, dar și după spectacol, căci nu avem pauză, stăm două ore pe scenă. De obicei, mă așteaptă soțul meu sau mama mea cu ea, în brațe, în culise, a mărturisit ea.

La fel ca Laura Cosoi, Adela Popescu (36 de ani) este și ea mamă a trei copii. Vedeta de televiziune are trei băieți – Alexandru (6 ani), Andrei (3 ani) și Adrian (1 an și cinci luni). Actrița a revenit în televiziune la două luni după ce Adrian s-a născut. Adela Popescu a ales un program mai scurt de lucru și spune că, probabil, opt ore de muncă ar fi prea mult.

În ceea ce mă privește, în acest moment îmi dau seama că mă simt foarte bine. Am siguranța că nu am greșit, pentru că mă simt foarte bine. Eu știu că bebelușul este foarte bine îngrijit și nu lipsesc mult de acasă. E adevărat că dacă mă întorceam la muncă și trebuia să lipsesc 8 ore era mai complicat și probabil nu aș fi făcut-o. Dar așa, 4-5 ore, eu zic că ne descurcăm – a declarat Adela.

Gabirela Oțil (29 de ani) și-a reluat activitatea la câteva luni după ce a născut. Soția lui Dani Oțil este de meserie model și a reușit să se mobilizeze rapid după naștere, pentru a se întoarce să profeseze. Gabi Oțil spune că “un model nu poate să profeseze până la bătrânețe”, de aceea profită de vârstă pentru a activa cât mai mult timp în acest domeniu.

Sunt mândră de mine că am reușit să mă mobilizez destul de bine. Mai am mult de muncă cu corpul meu, dar măcar psihic sunt bine, foarte bine, ceea ce cred că este cel mai bine – a dezvăluit soția lui Dani Oțil pe Instagram, acum câteva luni.

Gabi și Dani Oțil au devenit părinți pentru prima oară pe 11 septembrie 2021.

Alina Pușcaș (37 de ani) este tot mamă de trei copii și la două luni după nașterea fiului cel mare, Alexandru, din 2015, s-a întors să prezinte show-ul “Te cunosc de undeva”. Alina Pușcaș s-a declarat mereu fericită că poate îmbina cariera cu viața de familie. În plus, vedeta se simte norocoasă pentru că micuții ei înțeleg ce presupune locul ei de muncă.

Să știi că am mare noroc că toți cei trei copii ai mei înțeleg ce înseamnă job-ul meu, filmările sau treaba la birou. Ei s-au obișnuit. De exemplu când am avut finala de la ‘’Te cunosc de undeva’’ am ajuns la 3 noaptea.

A fost prima oară când a durat atât de mult, dar am ajuns, m-am uitat la ei, dormeau și cam asta a fost. Ei s-au obișnuit, nu-mi poartă pică și nu-mi reproșează nimic – declara ea pentru click.ro, acum câteva luni.