Gabriela Oțil, fotografia incendiară cu care și-a șocat fanii: „Cum să arăți așa după ce naști?”

Pe 11 septembrie 2021, Gabriela Oțil (28 de ani), soția lui Dani Oțil (41 de ani), a adus pe lume primul ei copil, un băiețel pe nume Luca Tiago.

Au trecut puțin peste trei luni de atunci, iar Gabriela și-a recăpătat greutatea pe care o avea înainte să rămână însărcinată și și-a redobândit forma fizică de invidiat. Soțai matinalului de la “Neața cu Răzvan și Dani” a postat în urmă cu câteva zile, în mediul online, o fotografie în care apare îmbrăcată în lenjerie intimă. Gabi Oțil și-a uimit fanii cu poza respectivă datorită fizicului de invidiat pe care îl are ca proaspătă mămică.

Vezi poza cu Gabi Oțil în lnejerie intimă în galeria foto de mai jos:

Soția lui Dani Oțil a vorbit acum câteva săptămâni despre cum a reușit să-și revină după naștere și a spus că nu ține o dietă anume, ci mănâncă tot ce își dorește.

„Nu am slăbit repede, am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kg mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal. Ce-i drept, mănânc mult mai puțin față de momentul în care eram însărcinată, și alăptez. Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză, deci nu prea am poftă de mâncare, nu-mi prea stă gândul la mâncare. În rest, mănânc normal, mese normale. Nu am trecut la mâncat salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este că nu mă stresez deloc cu acest lucru, cu dieta. Am eu timp să-mi revin ușor, ușor – explica Gabriela, luna trecută.