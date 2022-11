Alina Pușcaș și-a făcut o schimbare de look. Vedeta a prezentat, pe rețelele de socializare, cum arată după ce a trecut pe la salonul de înfrumusețare.

Activă pe rețelele de socializare, îndrăgita prezentatoare de televiziune le-a povestit admiratorilor că a decis să își facă o schimbare de look, pe care în urmă cu câteva luni îi era teamă să o facă.

Totuși, și-a găsit timp pentru a-și aduce o îmbunătățire, și a pășit încrezătoare în salonul de înfrumusețare, de unde a ieșit extrem de mulțumită.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Alina Pușcaș, schimbare de look

Alina Pușcaș s-a tuns și și-a făcut șuvițe blonde, după ce în urmă cu o zi a fost nevoită să poarte o meșă blondă.

„Astăzi am avut timp să mă ocup puțin de mine. Am reușit să mă tund și să îmi refac nuanța părului”, a povestit vedeta într-un InstaStory, moment în care a arătat și care a fost rezultatul vizitei la salon.

Story-ul a fost însoțit de mesajul ”Mi-a fost frică acum 5 luni să fac o schimbare”.

În urmă cu doar o zi, Alina a postat un filmuleț în care era pregătită pentru o nouă zi de filmări. Atunci, ea avea pusă o meșă blondă, prinsă într-o coadă lungă, stil Rapunzel.

„Ieri cred că ați văzut ce frizură am avut. Niciodată în viața mea nu am avut o astfel de coadă. Mi s-a părut îndrăzneață varianta de meșă în părul meu. Mi s-a părut youg-ish, fresh, mai cu tupeu așa. Dacă există variantă de frizură cu tupeu, aceea a fost”, a afirmat Alina Pușcaș.

La final, ea și-a întrebat fanii dacă îi stă bine cu noul look și dacă ar trebui să îl păstreze.

Cum scapă Alina Pușcaș de kilogramele suplimentare

Alina Pușcaș (36 de ani) este mereu într-o formă fizică excelentă. Alina este mama a trei copii, dar după nașteri și-a recăpătat rapid silueta de invidiat și de atunci, se menține fără probleme. Prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva” a dezvăluit recent că are și perioade când se îngrașă, dar nu i se întâmplă des acest lucru. Iar când apar kilogramele nedorite, Alina are un truc la care apelează pentru se debarasa rapid de ele.

„Mă mai îngraș și eu, dar așa, pe perioade scurte. De obicei, mi se mai întâmplă în vacanțe. În ultima vacanță în care am plecat, am mâncat fără limite, 3 mese pe zi, cum îi șade bine omului. Am și băut șampanie, îmi place, trebuie să recunosc, mai ales vara, bulele sunt pasiunea mea. M-am chinuit vreo 4 zile și mi-am revenit”, a povestit Pușcaș pentru Ego.ro în urmă cu ceva timp.

Vezi în Galeria FOTO cum arată Alina Pușcaș după schimbarea de look

Sursă foto: Instagram