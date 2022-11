Vlăduța Lupău, singură în America: „Am plecat cu inima frântă”. Cine are grijă de fiul ei, Iair

La trei luni de când a devenit mamă, Vlăduța Lupău a plecat în America. Vedeta a publicat o fotografie emoționantă cu fiului ei, chiar înainte de plecare.

Vlăduța Lupău a anunțat pe rețelele de socializare că va merge în Statele Unite ale Americii. Solista de muzică populară a mărturisit că nu îi este deloc ușor să plece de lângă fiului ei, micuțul Iair, care la începutul lunii noiembrie a împlinit 3 luni.

Vlăduța Lupău, în drum spre America: „Am plecat cu inima frântă”

„Ș-am plecat …departe! Inima mea e 💔/❤️”, a comentat artista în dreptul unor imagini surprinse chiar înainte de plecare. Cântăreața a postat în mediul online o fotografie din momentul în care își lua la revedere de la băiețelulul ei.

Pentru că despărțirea de micuțul Iair a fost grea și dorul va fi mare, Adi Rus, soțul artistei, a încercat să o liniștească pe Vlăduța Lupău și să o asigure că băiețelul lor va fi în siguranță.

„E cu tati, deci e pe mâini bune”, i-a transmis acesta.

Cu cine trebuia să plece Vlăduța Lupău în SUA

Vlăduța Lupău a mărturisit că va călători singură spre SUA pentru că Andreea Rus, cumnata ei, care trebuia să o însoțească, a fost nevoită să rămână în aeroport din cauza unor probleme cu compania aeriană.

„Am primit foarte multe întrebări legate de ce s-a întâmplat, nu apuc să răspund la toate pentru că sunt ocupată să mă cert cu cei de la Lufthansa. Eu am luat viza în 2019, înainte să mă căsătoresc, deci pe numele vechi. Acum am pașaport cu numele nou. La ambasadă mi-au spus că nu este nevoie să îmi schimb viza, deoarece pot călători cu ambele pașapoarte (cel cu viza și cel cu numele nou+ certificatul de căsătorie în original la mine).

Problema a fost ca la check-in la Lufthansa nu au putut să îmi genereze biletul până nu au sunat în Germania, cei din Germania în US și înapoi în România. Am primit ok-ul de la Lufthansa la ora 6:13, în condițiile în care eu am ajuns la aeroport la 4:30, și avionul a plecat la 6:20. Pentru că am pierdut primul zbor, nu am cum să le prind nici pe următoarele, iar cei de la Lufthansa nici nu m-au ajutat cu o soluție, au spus că nu au cum să mă pună pe alt zbor și că sunt șanse să mi se anuleze și returul pentru că nu am făcut prima parte din zbor, așa că mi-am cumpărat singură un alt bilet de avion și am să plec astăzi la ora 14. Vlăduța Lupău, așteaptă-mă”, a spus Andreea Rus pe Instagram.

Artista a revenit pe scenă la mai puțin de o lună de la naștere. Cum se împarte între carieră și familie

Vlăduța Lupău a devenit mamă pentru prima oară pe data de 6 august 2022. La nici o lună de la naștere, solista a revenit pe scenă. În mediul online, aceasta a dezvăluit cum reușește să se împartă între carieră și familie. De asemenea, le-a spus fanilor ei cine are grijă de bebeluș în lipsa ei.

„Iair mănâncă sân, iar, când nu sunt acasă, îi dă Adi completare formulă. Când mă duc la cântat, iau pompa cu mine. Între cântări, mulg laptele, ca să nu pățesc ceva. Încă o întrebare pe care mi-ați pus-o în ultimele zile: «Cu cine este Iair când eu sunt plecată?». Evident, cu Adi. Facem cu schimbul. Eu, când sunt acasă, sunt pe el, îl motroșesc și o iau de la zero. Rezist”, a declarat artista în mediul online.

Vlăduța Lupău și Adi Rus au sărbătorit trei ani de căsnicie

Vlăduța Lupău și soțul ei, fotbalistul Adi Rus, au sărbătorit în luna noiembrie trei ani de căsnicie. Pe rețelele de socializare, artista a mărturisit că este o lună specială pentru familia ei, fiind marcată de o serie de evenimente extrem de fericite.

„Coincidență sau nu… NOIembrie!!! Deci… în luna Noiembrie ne-am decis să fim într-o relație cu tati tău @adiiirus. În luna Noiembrie ne-am jurat iubire veșnică. Tot în Noiembrie, Dumnezeu te-a pus pe tine Iair în pântecele meu. Desigur, tot în Noiembrie în biserici se citește evanghelia „Învierea fiicei lui Iair”

Și bineînțeles, azi 6 Noiembrie împlinești 3 luni! Este o vorbă zisă de marele Albert Einstein… „Coincidența este felul Lui Dumnezeu de a rămâne anonim”, a mărturisit Vlăduța Lupău.

Sursă foto: Instagram