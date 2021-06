Vlăduța Lupău și partenerul ei de viață, fotbalistul Adrian Rus, s-au căsătorit în toamna anului 2019. Cuplul are câteva planuri mari în perioada următoare. Perechea a cumpărat de curând terenul pe care urmează să fie construită locuința la care visează.

Vlăduța Lupău, cu un pas mai aproape de casa visurilor sale! Cum va arăta locuința artistei

Interpreta de muzică populară are o viziune clară asupra casei în care va locui. Extrem de bucuroasă, Vlăduța le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe rețelele sociale cum va arăta casa visurilor sale. Este vorba despre o vilă foarte spațioasă, cu etaj, care va dispune și de o curte interioară.

Mai mult decât atât, casa va avea și piscină. Așa cum era de așteptat, locuința va fi construită în Cluj-Napoca, interpreta de muzică populară mărturisind în trecut că nu se vede locuind altundeva. Cântăreața este născută în localitatea Șimleu Silvaniei, din județul Sălaj.

„Împărtășesc cu voi o bucurie! Și anume împlinirea acestui vis …🏡 noastră ❤️! #start”, a scris solista pe Instagram, în dreptul mai multor imagini. Fotografiile le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Să fiți fericiți și sănătoși!; Doamne ajută, să fie într-un ceas bun, să o stăpâniți cu bucurie și cu copilași frumoși și sănătoși!; Felicitări!; Să fiți ocrotiți cu tot ce clădiți în jurul vostru! Să fie cu folos!”, sunt doar câteva dintre comentariile postării.

Vlăduța Lupău vrea să devină mamă

Solista în vârstă de 30 de ani nu ascunde că-și dorește să devină mamă. Cântăreața de muzică populară spune că nu depinde numai de ea venirea unui bebeluș pe lume, declarând totodată că orice ar fi, copilul va fi primit cu brațele deschise în orice moment.

„Vreau să am un copil, deși știu că o să fie foarte greu la cântările și la programul meu, dar am noroc. Am părinții aproape, am viitorii socrii aproape”, mărturisea în trecut. Vlăduța a ținut să precizeze că nu se vede luând o pauză în carieră, având aproape familia și fiind convinsă că îi va fi de mare ajutor în perioada respectivă.

