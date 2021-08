Seara trecută, actrița Tily Niculae (35 de ani) a ajuns de urgență la spital. Actrița și soțul ei, Dragoș Popescu, au împreună doi copii, un fiu și o fiică, Radu, în vârstă de 1 an, și, respectiv, Sofia, care va împlini 10 ani pe 13 august 2021. În dimineața asta, actrița a dezvăluit pe Instagram că a chemat ambulanța fiindcă s-a simțit extrem de rău.

Tily Niculae, de urgență la spital. Cum se simte acum actrița

„Am visat toată noaptea după perfuzia asta… Ambulanța a venit la 06:20 și mi-a făcut o injecție (mi-am adus aminte când am născut-o pe Soficel de usturimea de la dexa). Nu m-am simțit wow, cum nu aveau perfuzie, nici ei, nici ambulanțele private… am venit eu după ea”, a scris actrița.

„Aștept rezultatul analizelor și sper să nu fie nimic viral, pentru că nu-i pot feri pe micuți acasă. Deja ar fi mult prea târziu… Mi-a mai fost așa rău o singură dată în viața mea, când eram gravidă cu Sofia și eram la Barcelona. Am schimbate biletele de avion și am ajuns tot la perfuzie”, a completat.

Anul 2020 a fost unul dificil pentru Tily și pentru familia ei. În decembrie 2020, Tily, soțul ei și copiii lor au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. După infecție, cel mai afectat a fost fiul actriței. „Ei bine, antibioticul i-a făcut ravagii în corp”, a spus Tily Niculae în iunie 2021.

„Anul acesta a fost ca un roller coaster emoțional. Din momentul când am născut și m-am simțit a nimănui! Nu am cum să uit vreodată cum am fost lăsată pe trotuar singură. Prima săptămână din STAREA DE URGENȚĂ”, scria actrița la finalul anului trecut, în mediul online.

„Cu panica-n suflet, dar cu determinarea să îmi aduc cel de al doilea copil, mult dorit, VISAT, sănătos la noi ACASĂ! Nu voi uita cum în acest AN i s-a furat Sofiei copilăria. A făcut eforturi mari să ajungă la această adaptare forțată în cele 3 luni cât a fost închisă într-un apartament. Am militat mult pentru adaptarea la contexte provocatoare.

Mie îmi este ușor. Posibil și datorită meseriei. Însă, ea, un copil de 9 ani, a simțit cum i-a fugit lumea. Mama e numai UNA! Am încercat și sper că mi-a reușit așa cum o văd astăzi, că am pus o cărămidă importantă la „fundația” ei. Se numește REZILIENȚĂ emoțională.

Chiar dacă nu i-am fost suficient, ceea ce este NORMAL, știu 100% că am reușit să fie în continuare în siguranță în primul rând cu ea, apoi cu mine, noi, restul oamenilor”, a mai scris.

