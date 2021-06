Băiețelul lui Tily Niculae, probleme grave după tratamentul pentru COVID-19: „Antibioticul i-a făcut ravagii în corp”

Tily Niculae l-a adus pe lume pe Radu în martie 2020, în plină pandemie de COVID-19. În luna decembrie, atât vedeta, cât și soțul, Dragoș Popescu, precum și copiii, Sofia și Radu, ca la vremea respectivă avea nouă luni, au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2.

Băiețelul lui Tily Niculae, probleme grave după tratamentul pentru COVID-19

Cel mai afectat a fost băiețelul. Tily Niculae a povestit pe rețelele de socializare că antibioticul luat pentru a trata COVID-19 „i-a făcut ravagii în corp” micuțului.

„De azi simt că pot zâmbi iar! Tot nu treceau bubele de pe corpul lui. O lună, două, trei şi mă săturasem să tot încerc cu creme şi cremuţe. Instinctul îmi spunea că este mult mai mult. Dar ce? Am luat doctorii la rând- dermatologia. (…) Apoi, alergologia (…). Ştiam că nu are alergii, cel puţin nu clinic şi manifestate sub ochii mei. Dar nu reuşeam să înţeleg ce sunt, de unde sunt. Mi-au recomandat să fac testul DAO.

M-am reconectat cu Ani Creţu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să i se reîntoarcă înzecit. Ea a fost cea care m-a ghidat să fac analiza Zonulin din scaun. Din această analiză am aflat că are sindromul intestinului permeabil. Mi-a explicat ca la un copil. Să înţeleg uşor. Cu răbdare, dragoste, empatie. Ştiam că după infecţia cu covid, ei bine, antibioticul i-a făcut ravagii în corp. (…)”, a spus Tily Niculae.

Ce diagnostic a primit Radu

După luni de umblat de la un medic la altul, actrița a aflat diagnosticului fiului ei.

„Ceea ce am aflat după multe luni de stres şi nervi a fost că Radu are posibilă intoleranţă la histamina, flora bacteriană nu este deloc în echilibru şi are intoleranţă la lactoză şi lactază. Mai vedem şi la gluten.

Va fi o perioada nebună, nebună rău, însă măcar nu mai plâng. Nu mai plâng de ciudă, încerc să văd binele din toată povestea aceasta şi să-i dau înainte cu ultimele veşti. (..) Las aceste gânduri în speranţa că o mama va fi mult mai liniştită şi îşi va găşi direcţia ca mine”, a mai scris actrița pe Instagram.

