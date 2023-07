Cine este soția lui Boris Johnson. Carrie i-a oferit politicianului al optulea copil

Boris Johnson a devenit tată pentru a opta oară, la 59 de ani. Fostul premier britanic și soția lui, Carrie, au devenit părinții unui fiu, Frank Alfred Odysseus Johnson, pe 5 iulie 2023.

Acesta este al treilea copil al cuplului care s-a căsătorit în iulie 2021, după aproape trei ani de relație. Boris Johnson mai are 5 copii din fostele mariaje cu jurnalista Allegra Mostyn-Owen și cu avocata Marina Wheeler.

Boris Johnson, tată pentru a opta oară. Cine este Carrie, soția cu 24 de ani mai tânără alături de care are 3 copii

Carrie Johnson este cu 24 de ani mai tânără decât soțul ei și a devenit mamă pentru prima oară în aprilie 2020, iar pentru a doua oară în decembrie 2021. Așadar, cuplul mai are un fiu, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, în vârstă de 3 ani, și o fiică, Romy Iris Charlotte Johnson, în vârstă de un an și jumătate. În mai 2023, perechea anunța că vor deveni din nou părinți.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„O săptămână cu Frankie. ❤️ Bine ai venit în lume! Frank Alfred Odysseus Johnson s-a născut pe 5 iulie la ora 9:15. (…) Iubesc fiecare minut al perioadei somnoroase. Să-i văd pe frații lui mai mari îmbrățișându-l cu atâta bucurie și entuziasm a fost cel mai minunat lucru. Suntem cu toții foarte încântați. Mulțumesc foarte mult incredibilei echipe medicale. Sunt cu adevărat cei mai minunați și grijulii oameni. Simt o recunoștință atât de imensă. 💚”, a scris Carrie Johnson pe Instagram, alături de primele imagini cu bebelușul.

Citește și: Rochia pe care Carrie Symonds a purtat-o la nunta cu premierul Boris Johnson ar fi fost închiriată

Carrie Johnson este fiica lui Matthew Symonds, co-fondator al ziarului The Independent, și a lui Josephine McAffe, avocată a publicației. Carrie a urmat școala privată The Godolphin and Latymer din vestul Londrei și este licențiată în teatru și istoria artei, după urmarea Universității din Warwick.

A fost director de comunicare pentru Partidul Conservator, poziție pe care a părăsit-o în august 2018, cu puțin înainte să confirme relația cu Boris Johnson. Anterior, Carrie a fost purtător de cuvânt al partidului și consilier special pentru doi secretari de stat, inclusiv Sajid Javid. După a lucrat ca PR pentru programul Bloomberg Vibrant Oceans. În prezent, Carrie Johnson este director de comunicare al Aspinall Charity și luptă împotriva poluării cu plastic cu Oceana.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro