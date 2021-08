Rapperul Eminem (48 de ani) are trei fiice, una biologică și două adoptate. Hailie Jade Mathers Scott (25 de ani) este fiica artistului și a fostei lui soții, Kimberly Anne Scott (46 de ani). Eminem și Kimberly au fost căsătoriți de două ori, între anii 1999 și 2001 și pentru doar câteva luni în anul 2006.

Dintr-o altă relație, Kimberly mai are o fiică, Whitney Mathers (19 ani), pe care Eminem a adoptat-o. Alaina Mathers (28 de ani) este a doua fiică adoptată a fostei perechi. Alaina este fiica surorii lui Kimberly, Dawn, care, din cauza dependenței de substanțe interzise, nu a putut să-și îngrijească propria fiică.

Ce frumoasă este fiica lui Eminem! Cu ce se ocupă Hailie

În ciuda lipsei unui cămin stabil, Hailie pare, cel puțin în mediul online, o tânără fericită. Pe Instagram, Hailie are 2,2 milioane de urmăritori. Datorită acestei comunități, tânăra are în prezent o carieră de succes în mediul online, în calitate de creatoare de conținut.

Hailie a împlinit 25 de ani în decembrie 2020. „25 de ani pe 25 decembrie! 🥂✨ Deși nu este aniversarea «aurită» pe care o aveam în plan, știu că anul acesta va fi anul meu indiferent de orice. Mă simt atât de recunoscătoare și norocoasă să fiu aici, în acest moment al vieții mele⁣”, a scris Hailie atunci în mediul online.

În martie 2020, în podcastul lui Mike Tyson, Hotboxin’ with Mike Tyson, Eminem a vorbit despre Hailie. „Nu are copii, are un iubit, dar da, este bine. M-a făcut mândru de ea, cu siguranță. A absolvit colegiul”, a mărturisit artistul. Hailie a studiat psihologia în cadrul Universității Statului Michigan și a absolvit cu media 3,9 din 5.

De-a lungul carierei sale, Eminem i-a dedicat fiicei sale două piese, mai precis Mockingbird și Hailie’s Song. În anul 2018, într-un interviu oferit publicației online Daily Mail, Hailie a mărturisit că ea și tată ei sunt foarte apropiați.

