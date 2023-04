Smiley și Gina Pistol se căsătoresc. Cum a avut loc cererea: „Este firesc să primiți vestea de la noi” / Video

Smiley și Gina Pistol se căsătoresc! Ce doi s-au așezat din nou pe “banca mărturisirilor”pe care în urmă cu 2 ani și jumătate dezvăluiau că vor deveni părinți, de data aceasta, pentru a-și anunța urmăritorii că vor deveni soț și soție.

Zi importantă pentru Smiley și Gina Pistol! Artistul și fosta prezentatoare TV au anunțat că se căsătoresc, după 6 ani și jumătate de relație. Vestea au dat-o din curtea casei lor, de pe aceeași bancă de pe care au anunțat că vor fi părinți.

“Este firesc să primiți vestea aceasta de la noi, înainte să citiți în presă sau să o auziți de la alții. Dacă tot există această bancă în curtea casei noastre pe care ne-am așezat acum 2 ani și jumătate și am anunțat că vom fi părinți, ne-am gândit să o folosim din nou și când vă spunem că vom deveni soț și soție, pentru că este un moment la fel de important pentru noi pe care ne dorim să-l împărțim cu voi”, a dezvăluit Smiley, despre nunta cu Gina Pistol.

Smiley și Gina Pistol au anunțat că se căsătoresc

Cum s-a petrecut cererea în căsătorie, care este povestea inelului, care au fost reacțiile apropiaților la auzul veștii, care a fost rolul micuței Josephine în scenariul momentului și ce fel de nuntă își doresc Smiley și Gina, toate și multe alte detalii se regăsesc în mărturia video făcută de cele două celebrități. Cu reacții sincere și pline de emoții, cu zâmbete, îmbrățișări și chiar lacrimi, Smiley și Gina Pistol povestesc și cum își propun să-și trăiască viața de familie sau cum își doresc să fie peste 10, 20 sau 30 de ani.

„Suntem după șase ani jumate de relație tot împreună, tot acasă și a ieșit și soarele”, a afirmat Smiley, care a precizat că a luat decizia de a o cere pe Gina în căsătorie de mai mult timp.

Cum a decurs cererea în căsătorie

Gina Pistol a povestit cum a cerut-o artistul în căsătorie, cu ajutorul fiicei lor, Josephine, în vârstă de 2 ani.

„Era într-o seară normală, de familie, noi trei, pregăteam baia fiicei noastre. Spălam cada și eram cu mâinile pline de spumă și Andrei se juca cu Josephine în dormitor. Și m-a strigat: Gina, vii puțin? Eu am ieșit din baie cu mâinile pline de spumă și zic: ce este? Mă uitam așa la ei și Josephine avea o cutiuță în mână. Andrei a început să zică ceva, dar nu l-am auzit, nu am auzit începutul pentru că (Josephine) rodea cutia și mă întrebam de unde a luat cutia. Nici nu mi-am dat seama că e o cutie cu un inel. Dar l-am văzut emoționat. Nu am auzit începutul, dar i-am văzut emoția pe față”, a povestit Gina Pistol cum a avut loc cererea în căsătorie.

De ce a ales Smiley să facă o cerere în căsătorie fără fast

După ce Gina a povestit cum a decurs cerea în căsătorie, Smiley a spus și el cum a decis să facă pasul cel mare și a explicat de ce nu a vrut ca acest eveniment să aibă loc în public.

„Momentul ăsta îl aveam în cap de mult timp, cred că dinainte să se nască Josephine, dinainte să aflu că e gravidă. Ea nu știa. Dar se petrec foarte multe lucruri în capul meu de care nu știe nimeni. Și m-am gândit la foarte multe variante. Puteam să fac cu artificii, cu nebuneli, cu prieteni, să fie un moment special, într-un loc special, să fie ca în filme”, a afirmat Smiley.

„Cumva m-am gândit că trebuie să fie un moment al nostru, cu care suntem obișnuiți. Noi suntem doi oameni normali care au o viață normală și mi s-a părut că cerea în căsătorie trebuie să fie normală, la noi în casă, împreună cu fiica noastră, să fim toți trei de față penrtru că este un moment care ne afectează pe toți. Și m-am gândit să fie la noi acasă”, a precizat artistul.

S-au logodit în urmă cu un an și jumătate

Fericitul eveniment a avut loc în urmă cu un an și jumătate, însă Smiley și Gina Pistol au ales să țină totul secret până în acest moment.

„Josephine avea 8-9 luni, încă nu mergea în picioare (…) Acum un an și jumătate”, a dezvăluit Smiley că a avut loc cererea în căsătorie.

Cei doi s-au logodit pe 22 decembrie 2021.

„Nu-mi imaginam că Gina va fi plină de spume, cu mâinile ude. A venit, eu am crezut că îmi soarbe fiecare cuvânt, că m-am pregătit, m-am gândit cum o formulez, exact ca pe o piesă. Și dacă mă întrebi acum ce am zis, nu mai știu. Și Josephine deja era cu ăla în gură. Gina a luat ăla și de abia atunci a înțeles. E un moment pe care o să îl țină minte toată viața, chiar dacă nu a fost ca în filme”, a povestit Smiley.

Simey și Gina Pistol formează un cuplu de 6 ani

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de 6 ani, iar cu 2 ani în urmă au devenit părinții unei fetițe pe care au decis să o țină departe de ochii publicului larg, așa cum explică în dialogul cald și sincer pe care au ales să-l poarte la filmările pentru realizarea acestui video.

Cu aproape un an în urmă, pe 31 mai 2022, Smiley și Gina Pistol au avut pentru prima dată o manifestare publică a afecțiunii și legăturii lor, când au cântat împreună pe scena Sălii Polivalente “Ne vedem noi” și s-au sărutat cu emoție în fața a 5000 de oameni, veniți la concertul lui Smiley.

