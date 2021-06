Sînziana Iacob a devenit mamă pentru prima oară. Creatoarea de conținut a dat naștere unui fiu, iar micuțul poartă un nume foarte special. „În 2020, Dumnezeu a trimis la noi o Scânteie de Lumină Divină, Pură și Curată, ca o picătură de rouă”, scria Sînziana la finalul anului trecut.

Sînziana Iacob a născut. Ce nume deosebit a ales pentru fiul ei

„În Inima mea Cerească e doar cântec, bucurie și recunoștință, mulțumind zilnic pentru așa o magnifică splendoare! În inima mea de Soare de 3 luni este cea mai mare sărbătoare! Te iubesc Alexandru Iacob! Sunt cea mai fericită pentru că în această călătorie, Tu ești cel care mă ține în inimă, în brațe și de mână!”, a încheiat atunci.

„3 iunie 2021, a venit pe Pământ minunea și bucuria. Vi-l prezentăm pe Nor Iacob. 🌤 Născut în această dimineață, la 6:30, cu 3 kg și 635 g, 52 cm, prin naștere naturală. Nota 10! 😎

Și, ca să fim bine înțeleși din prima, vorbim despre un Nor pufos, un Nor de Lumină, un Nor Norocos, pe un cer întotdeauna senin. Un Nor din care răsare curcubeul. ❤ #NorFermecător”, a scris Sînziana Iacob pe Instagram, în dreptul primei fotografii cu fiul ei. Imaginea o găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Am rămas însărcinată în luna septembrie și am aflat pe 17 octombrie. (…) Au fost emoții de bucurie imensă, dar în aceeași măsură m-au încercat sentimente de frică, anxietate. Eram foarte speriată. Pentru că nu ne așteptam.

Eu am ovare poli-chistice din adolescență. (…) Iar, la ultimul control la care am fost, domnul doctor mi-a spus că, dacă vreau să rămân însărcinată, ar trebui să fac un tratament timp de 6 luni.

Apoi pot să încerc. Minunea s-a întâmplat fără tratament. Deși cred în miracole și în minuni, în subconștient credeam că am nevoie de acel tratament. (…) Am plâns amândoi”, mai spunea Sînziana în mediul online în ianuarie 2021.

„Mi-a luat câteva zile să diger informația după care mi-au dispărut toate sentimentele de frică. Au rămas în mine doar cele mai frumoase și curate sentimente de iubire și entuziasm”, a mai spus atunci.

Cum și-a dat seama că era însărcinată?

„Devenisem foarte sensibilă la orice miros. (…) Într-o zi m-am dat cu uleiuri pe corp, așa cum fac de obicei, și nu suportam nici mirosul lor, nici mirosul măștii de protecție pe care o purtam la momentul acela.

Încă un semnal a fost că îmi era foarte foame din momentul în care mă trezeam. Niciodată nu mi-a plăcut să mănânc dimineața. Prima masă o iau de obicei pe la 13:00. Și la ora 10 mi-era foame din nou, apoi la 12 din nou”, a încheiat.

