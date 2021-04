Scandal după moartea lui Gabi Luncă. Artiștii îi vor piesele din repertoriu

La două săptămâni după moartea cântăreței de muzică lăutărească Gabi Luncă stă pe cale să izbucnească un scandal de mari proporții cu privire la piesele regretatei artiste.

Cele trei fiice ale cântăreței spun că sunt asaltate de diverși interpreți de muzică populară care vor să cumpere compozițiile muzicale din repertoriul mamei lor.

„Sufletul mamei nici nu s-a dus la Domnul și ei îmi cer piesele ei? Sunt șocată! N-au trimis nici o coroană la înmormântare și acum vor să-i înregistreze piesele, să-și facă reclamă la televizor cu ele? E strigător la cer! Nu le vindem nici pentru un milion de euro! Noi și acum mâncăm de pe urma pieselor mamei mele! Mama mea a scris cântecele astea, linie melodică și versuri, tot, la lumina lumânării! Ea, când a decis să nu mai cânte melodii lăutărești, nici prin casă nu le mai fredona. Sunt cel puțin 10 artiști care mi-au cerut piesele ei, unii au avut tupeul să ne facă și oferte în bani!”, a declarat Rebeca Onoriu, fiica cea mică a lui Gabi Luncă, pentru click.ro.

Gabi Luncă s-a retras din activitatea muzicală în 1993. Discografia artistei însumează o mulțime de materiale muzicale înregistrate în perioada 1959 – 1991 la casa de discuri Electrorecord.

Gabi Luncă a murit pe 2 aprilie, la vârsta de 82 de ani, din cauza complicațiilor apărute în urma infectării cu SARS-CoV-2.

Cântăreața a fost diagnosticată cu COVID-19 la jumătatea lunii martie și a ajuns la ATI, la Spitalul Județean Ilfov, din cauza vârstei înaintate și a altor probleme de sănătate.

Gabi luncă ar fi luat virusul pandemic de la nepoții săi.

„A luat de la unul din nepoți, casa e mare, normal. Au venit în vizită la ea, nu știau că sunt pozitivi. A luat virusul, probabil, de pe hainele copiilor. A început să aibă o ușoară tuse. A venit DSP-ul, i-a făcut test, a ieșit pozitiv. Apoi, sora mea i-a mai făcut unul, al doilea test tot pozitiv a ieșit. Am început tratamentul acasă, am cumpărat și aparat de oxigen. În a treia zi a scăzut saturația la 90. S-a panicat și a mers la Matei Balș, unde a făcut un CT la plămâni. S-a văzut o ușoară inflamație. Având în vedere vârsta dânsei am internat-o la Spitalul Ilfov. Au pus-o imediat pe tratament. Ca să nu scadă saturația i-au pus o mască full-face, care i-a schimbat analizele. Medical s-a făcut super tratament. Este la ATI, e stabilă, mănâncă, vorbește. E un virus pervers. E deja în a 12-a zi de boală. Din păcate, virusul nu te întreabă câți ani ai și nici cine ești. Am protejat-o cât am putut, nu ne-am mai sărutat decât pe mâini”, a mărturisit Rebeca Onoriu, în luna martie.

