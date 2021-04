Carmen Harra i-a prevestit moartea celebrei Gabi Luncă

Vineri, 2 aprilie 2021, Gabi Luncă a pierdut lupta cu noul coronavirus. Celebra interpretă de muzică lăutărească avea 82 de ani și se afla internată în spitalul Județean Ilfov, cu o formă gravă de COVID-19, de la jumătatea lunii martie.

Anunțul morții artistei a fost făcut de fiica acesteia, Rebeca Onoriu, printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Dupa 23 ani, din nou împreună! Cântă împreună Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreagă! O să ne revedem…”, a fost mesajul postat de Rebeca Onoriu, în dreptul unei poze din tinerețe cu Gabi Luncă și soțul său, Ion Onoriu.

Îndrăgita artistă a luat s-a infectat cu SARS-CoV-2 din familie

Potrivit celor povestite de Rebeca Onoriu în luna martie, Gabi Luncă a ajuns în spital într-un stadiu avansat al bolii, iar, din păcate, starea sa s-a deteriorat rapid.

„A luat de la unul din nepoți, casa e mare, normal. Au venit în vizită la ea, nu știau că sunt pozitivi. A luat virusul, probabil, de pe hainele copiilor. A început să aibă o ușoară tuse. A venit DSP-ul, i-a făcut test, a ieșit pozitiv. Apoi, sora mea i-a mai făcut unul, al doilea test tot pozitiv a ieșit. Am început tratamentul acasă, am cumpărat și aparat de oxigen. În a treia zi a scăzut saturația la 90. S-a panicat și a mers la Matei Balș, unde a făcut un CT la plămâni. S-a văzut o ușoară inflamație. Având în vedere vârsta dânsei am internat-o la Spitalul Ilfov. Au pus-o imediat pe tratament. Ca să nu scadă saturația i-au pus o mască full-face, care i-a schimbat analizele. Medical s-a făcut super tratament. Este la ATI, e stabilă, mănâncă, vorbește. E un virus pervers. E deja în a 12-a zi de boală. Din păcate, virusul nu te întreabă câți ani ai și nici cine ești. Am protejat-o cât am putut, nu ne-am mai sărutat decât pe mâini”, spunea Rebeca Onoriu, în urmă cu două săptămâni.

Gabi Luncă a fost înmormântată marți, 6 aprilie, în cimitirul Dămăroaia, alături de rămășițele soțului ei, Ion Onoriu, care a decedat în 1998.

Carmen Harra i-a prezis moartea cântăreței cu o zi înainte

Cu o zi înainte de deces, pe 1 aprilie, clarvăzătoarea a vorbit despre situația celebrei Gabi Luncă, spunând că artista a avut “o cumpănă divină foarte puternică” asupra ei și că, foarte curând, este posibil ca firul vieții ei să se rupă.

„Dacă ne uităm la codul vieții observăm o cumpănă la 83 de ani și atât are ea acum. Codurile divine ne arată când avem cumpene, ne arată cât trecem prin viața asta. Gabi Luncă are o cumpănă foarte puternică, ar putea trăi până la 87 și nu putem decât să sperăm”, a mărturisit Carmen Harra, în emisiunea “Exclusiv VIP”, moderată de Cristi Brancu.

