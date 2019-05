Ryan Reynolds: „Am crezut că am potențial doar de unchi amuzant”

Au ieșit la o dublă întâlnire, dar fiecare avea un alt partener. Așa a început povestea lor de dragoste.

„Ea era la o întâlnire cu un al bărbat, iar eu eram la o întâlnire cu o altă fată. Și acela a fost cel mai stânjenitor moment pentru partenerii noștri, pentru că dinspre noi ieșeau scântei”, a povestit amuzat Ryan Reynolds când a fost întrebat despre începuturile relației lor.

Acum, de fiecare dată când are ocazia, actorul vorbește despre frumoasa sa familie.

„Îmi place la nebunie. Spune „tata” și voi trece printr-un perete de ciment”, a spus Ryan despre ceea ce înseamnă copiii săi pentru el.

În acelaști timp, Blake îl descrie ca fiind „foarte inteligent, foarte blând, este un bun tătic”.

„M-ai făcut tatăl visurilor mele când am crezut că am doar potențial de unchi amuzant”, a spus Reynolds în momentul în care a primit o stea pe bulevardul Hollywood Walk of Fame din Los Angeles.

„Faci ca totul să fie mai bine. Adică absolut totul din viața mea este mai bun. Ne-ai dat doi din cei mai incredibili copii pe care aș fi putut vreodată să sper să-i am”, a completat el.

Ryan întotdeauna îi oferă merite soției sale, Blake Lively: „Ești cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată”.

„Cred că să găsești dragostea adevărată este întotdeauna o circumstanță neobișnuită, de aceea cred că este atât de prețioasă, știți?”, a spus actorul în timpul unui interviu.

„Soția mea a fost un ajutor imens în toate modurile posibil”, a mai spus el.

Deși se iubesc și o arată în toate felurile, asta nu înseamnă că nu le place să facă glume unul pe seama celuilalt.

„Tot ce fac este să o fac să râdă, în special când vine vorba de sex”, a glumit Reynolds.

După ce a participat la Gala Time 100, Blake a adus un tribut despre care toată lumea a crezut că îi este adresat soțului ei, dar de fapt îi era menit lui John Legend, care a fost un alt invitat al acelei seri.

„Felicitări persoanei cu cea mai mare influență din viața mea. Cel mai bun om pe care îl cunosc. Doar dacă soțul meu nu te-ar bloca în această imagine. Îmi pare atât de rău John Legend”, a scris actrița într-o postare pe Instagram.

De ziua lui Lively, Reynolds a postat pe Instagram o fotografie cu jumătate din fața ei tăiată, alături de mesajul: „La mulți ani uimitoarei mele soții”.

Vezi această postare pe Instagram Happy Birthday to my amazing wife. O postare distribuită de Ryan Reynolds (@vancityreynolds) pe Aug 25, 2017 at 8:20 PDT

Blake a făcut același lucru de ziua lui Ryan. L-a tăiat și s-a concentrat asupra lui Ryan Gosling: „La mulți ani iubitule”

Vezi această postare pe Instagram Happy Birthday, baby. O postare distribuită de Blake Lively (@blakelively) pe Oct 23, 2017 at 3:25 PDT

„Face ca toate lucrurile să fie amuzante și distractive”, a spus la un moment dat Blake despre soțul ei.

„În primul rând este prietenul meu. Cred că acesta este secretul fericirii”, a completat ea.

Sursă foto: Northfoto